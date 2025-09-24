Óriási botrány Angliában: az állam elárulta a saját polgárait, és évtizedekig asszisztált a pakisztáni migránsok rémtetteihez

Évtizedekig tartó hallgatás, intézményi mulasztás és politikai korrektség árnyékában zajlott Nagy-Britannia egyik legsúlyosabb társadalmi botránya: a „grooming gang-botrány”, vagyis a szervezett módon kiskorú lányokat kihasználó bandák tevékenysége. Pakisztáni származású migráns csoportok ezrei erőszakolták meg több tízezer, főként fehér, szegény sorsú kislányt posztindusztriális városokban, miközben a rendőrség, az igazságszolgáltatás és a politika szisztematikusan ignorálta a jelzéseket.

A probléma gyökerei az 1950-es évekre nyúlnak vissza, amikor a Brit Nemzetközösségből szabadon érkeztek bevándorlók, de a botrány csak 2023-ban robbant ki igazán, hála Charlie Peters a GB News-újságíró dokumentumfilmjének. Ez a film nem csupán tényfeltáró riport, hanem egyfajta ébresztő – amely végül arra késztette Keir Starmer miniszterelnököt, hogy 2025-ben országos vizsgálatot indítson. De vajon miért kellett ehhez évtizedeknek eltelnie? Erről szólt a legutóbbi pódiumbeszélgetés a Mathias Corvinus Collegiumban, Boris Kálnoky vezetésével, amelyben Peters személyesen mesélt a megdöbbentő részletekről.

A grooming gang-botrány gyökerei: Szegregáció, kihasználás és elhallgatás

A grooming gangs jelensége nem elszigetelt bűncselekmények sorozata, hanem szervezett hálózat, amely főként Yorkshire és más északi angol városokban – mint Rotherham, Rochdale vagy Oldham – virágzott. Az áldozatok túlnyomó többsége 12-15 éves fehér lány, gyakran munkásosztálybeli családokból, akik rossz gazdasági helyzetű, posztindusztriális településeken nőttek fel. Az elkövetők pedig szinte kizárólag dél-ázsiai, főként pakisztáni származású férfiak: becslések szerint 50 városban működtek ilyen bandák, és a nem fehér elkövetők aránya a csoportos nemi erőszakos ügyekben folyamatosan nő.

A módszer kegyetlen és kiszámított: