Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
keir starmer grooming pakisztáni migránsok Nagy-Britannia nemi erőszak

Óriási botrány Angliában: az állam elárulta a saját polgárait, és évtizedekig asszisztált a pakisztáni migránsok rémtetteihez

2025. szeptember 24. 20:24

Becslések szerint akár több tízezer angol kislány is áldozatául eshetett az úgynevezett grooming gang-eknek.

2025. szeptember 24. 20:24
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

Évtizedekig tartó hallgatás, intézményi mulasztás és politikai korrektség árnyékában zajlott Nagy-Britannia egyik legsúlyosabb társadalmi botránya: a „grooming gang-botrány”, vagyis a szervezett módon kiskorú lányokat kihasználó bandák tevékenysége. Pakisztáni származású migráns csoportok ezrei erőszakolták meg több tízezer, főként fehér, szegény sorsú kislányt posztindusztriális városokban, miközben a rendőrség, az igazságszolgáltatás és a politika szisztematikusan ignorálta a jelzéseket.

A probléma gyökerei az 1950-es évekre nyúlnak vissza, amikor a Brit Nemzetközösségből szabadon érkeztek bevándorlók, de a botrány csak 2023-ban robbant ki igazán, hála Charlie Peters a GB News-újságíró dokumentumfilmjének. Ez a film nem csupán tényfeltáró riport, hanem egyfajta ébresztő – amely végül arra késztette Keir Starmer miniszterelnököt, hogy 2025-ben országos vizsgálatot indítson. De vajon miért kellett ehhez évtizedeknek eltelnie? Erről szólt a legutóbbi pódiumbeszélgetés a Mathias Corvinus Collegiumban, Boris Kálnoky vezetésével, amelyben Peters személyesen mesélt a megdöbbentő részletekről.

A grooming gang-botrány gyökerei: Szegregáció, kihasználás és elhallgatás

A grooming gangs jelensége nem elszigetelt bűncselekmények sorozata, hanem szervezett hálózat, amely főként Yorkshire és más északi angol városokban – mint Rotherham, Rochdale vagy Oldham – virágzott. Az áldozatok túlnyomó többsége 12-15 éves fehér lány, gyakran munkásosztálybeli családokból, akik rossz gazdasági helyzetű, posztindusztriális településeken nőttek fel. Az elkövetők pedig szinte kizárólag dél-ázsiai, főként pakisztáni származású férfiak: becslések szerint 50 városban működtek ilyen bandák, és a nem fehér elkövetők aránya a csoportos nemi erőszakos ügyekben folyamatosan nő.

A módszer kegyetlen és kiszámított:

a bandák a lányok bizalmukba férkőznek – ajándékokkal, figyelemmel –, majd leitatják, bedrogozzák őket. Ezután következik a csoportos erőszak, a fogvatartás, a kínzás. Sok esetben az áldozatokat „továbbadják” családtagoknak, barátoknak, akár klánokon belül. Nem ritka a gyilkosság sem: egyes lányokat élve égettek el, másokat halálra vertek.

Ez nem csupán szexuális bántalmazás, hanem szisztematikus terror, amely életeket roncsol örökre.

De miért nem léptek a hatóságok?

A válasz rémisztő: a politikai korrektség és a rasszofóbia félelme miatt. Nagy-Britannia, mint „nagyon multikulturalista ország”, nem merte megérinteni a faji dimenziót. Aki szóvá tette a problémát – például a pakisztáni elkövetők túlreprezentáltságát –, azt azonnal rasszistának bélyegezték. A rendőrség, az ügyészek, sőt még a bírók és helyi politikusok is gyakran muszlim vagy pakisztáni származásúak voltak, akik védték a „sajátjaikat”. Az áldozatok származása miatt pedig nem vették komolyan őket: „hazudnak”, „ő maguk tehetnek róla” – ezek voltak a tipikus válaszok.

Egy manchesteri detektív példája talán a legbeszédesebb: öt hónapon át figyelte egy gyerekotthonból éjszaka eltűnő kislányokat, akik pakisztáni férfiakhoz kerültek. Amikor jelentette, megfenyegették, hogy feljelentik, és hagyja abba. Hasonlóan járt egy pap is, akit rasszizmus-ellenes „érzékenyítő” képzésre küldtek, miután jelezte a problémát.

A társadalmi osztály is szerepet játszott: a munkásosztálybeli áldozatokat lenézte a rendőrség és a szociális munkások. „Utálják a szegény fehér embereket” – foglalta össze Peters.

A klánok zárt világa tovább nehezítette a dolgot: a legtöbben a családtagjaikat védik, és mindent megtettek tagjaik megóvásáért. Még a rendőrségen belül is voltak belső kapcsolataik, akik szivárogtattak információkat, megfélemlítve az áldozatokat.

Ezt is ajánljuk a témában

A hallgatás megtörése 

2023 februárjában mutatta be a GB News a Grooming Gangs: NagyBritannia szégyene című dokumentumfilmet. Ez volt a csatorna első nagy nyomozó munkája, amely exkluzív interjúkat, bírósági iratokat és túlélők tanúvallomásait hozta nyilvánosságra. Peters öt évig kutatta a témát, és a film összekötötte a pontokat: kiderült, hogy nem elszigetelt esetekről van szó, hanem országos hálózatról, amely Észak-Angliát érinti leginkább. A túlélők történetei sokkolták a közönséget: lányok meséltek, hogyan adták tovább őket bandától bandára, hogyan kínozták őket. Peters munkája hozzájárult, hogy valami talán elinduljon: Suella Braverman akkori belügyminiszter 2023-ban Grooming Gangs Taskforce-t indított. Ám a probléma ma is fennáll.

A film óta Peters élete fenyegetésekkel telt: halálos üzeneteket kap, mivel „belerángatta” a faji kérdést. „Minden nap eszembe jutnak a történetek, de ez kis ár ahhoz képest, amit az áldozatok viselnek” – mondta a pódiumbeszélgetésen.

Miért csak most jön a vizsgálat?

A fő kérdés egyértelmű volt: hogyan fordulhatott elő, hogy sem a politika, sem az igazságszolgáltatás, sem a rendőrség nem védte meg az áldozatokat? Peters szerint a baloldal reakciója a leginkább elszomorító: ha egyáltalán reagálnak, akkor rasszistának bélyegzik a felvetőket, miközben ignorálják a tényeket. 

A brit állam úgy döntött, jobb eltussolni a gyermekek tömeges megerőszakolását, mint kritizálni a multikulturalizmust

– fogalmazott. A jobboldal kezdte el feszegetni a témát elsőként, de ők lettek a támadások célpontjai – például Tommy Robinsont bíróság elé állították. Sokan féltették a karrierjüket, családjukat, ezért hallgattak. 

Évtizedekkel a botrány kitörése után, 2025 júniusában Keir Starmer bejelentette az országos statutory inquiry-t, Baroness Louise Casey auditja alapján. Casey kezdetben ellenkezett, de az új adatok – etnikai demográfia, kulturális tényezők – meggyőzték: részletes, kötelező erejű vizsgálatra van szükség. A bizottság a héten ült össze, és hamarosan elindul Starmer döntése fordulópontot jelenthet, de kritikusok szerint későn jött, és Elon Musk is támadta a kormányt a közösségi médiában.

Peters felidézte, hogy egy korábbi állami jelentés még mindig „összeesküvés-elméletnek” bélyegzi a témát, a belügyminisztérium pedig „szélsőségesnek”. Pedig a rendőrségi ombudsman is elismerte nemrég: Rotherham vezető rendőr tisztjei elmulasztották a gyermekvédelmi kötelezettségeiket.

A grooming gang-botránya Nagy-Britannia szégyene – egy rendszer, amely áldozatokat hibáztatott, elkövetőket védett, és félelmeit a rasszizmus vádja mögé rejtette. Ez nem csak szexuális erőszak, hanem kulturális és intézményi kudarc is. Amíg a politikai korrektség félrevezeti a diskurzust, a problémára nem lesz megoldás. 

Nyitókép forrása: Sameer Al-DOUMY / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. szeptember 24. 21:28
és a brit választók ezt a mocskos-aljas mozgalmár baloldalt segítették hatalomra, az eltussolásban részes Starmerrel az élen. Valahol megérdemlik.
Válasz erre
0
0
nagymester-b-2
2025. szeptember 24. 21:15
Ezeknek végük. Az már nem segít rajtuk , hogy észrevették.
Válasz erre
0
0
Kovács József
2025. szeptember 24. 20:45
A Nagy Nyugat, amire fel kéne néznünk!
Válasz erre
9
0
herden100
2025. szeptember 24. 20:34
BÉKEMENET LONDONBAN: youtube.com/shorts/g1b6SklYc9g?si=9x3c0Zd9QL4rAf4x
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!