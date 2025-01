Ez a multikulturalizmus ára? Így tussolták el a nemi erőszak-bandák ügyeit Angliában

A Center of Expertise on Child Sexual Abuse jelentése kiemeli, hogy konzervatív becslések szerint évente akár félmillió, gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaélés is történhet Anglia és Wales területén, és 10-ből 1 gyerek a 16. életéve betöltése előtt valószínűleg valamilyen szexuális visszaélés áldozatává válik.