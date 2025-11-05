Ft
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Zohran Mamdani muzulmán New York polgármester Andrew Cuomo Donald Trump iszlám

A „mi kis kommunista polgármesterünk”: egy muszlim szocialista lett New York vezetője (VIDEÓ)

2025. november 05. 07:02

A mindössze 34 éves Zohran Mamdani az első New York-i polgármester, aki Allahban hisz.

2025. november 05. 07:02
null

A demokrata színekben induló, szocialista jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.

A 34 éves baloldali jelölt 

New York történetének egyik legfiatalabb polgármestere, egyben a nagyváros első muzulmán vallású polgármestere 

lehet.

A voksok szinte teljes összesítése alapján Zohran Mamdani a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg. A független Andrew Cuomo, New York korábbi demokrata kormányzója mintegy 41 százalékos eredményt ért el, míg Curtis Sliwa republikánus jelölt a szavazatok 7 százalékával végzett a harmadik helyen.

Az 

amerikai-ugandai kettős állampolgárságú

 Zohran Mamdani a demokrata párti előválasztáson Andrew Cuomot győzte le, aki azt követően függetlenként indult el a polgármesteri pozícióért.

Donald Trump elnök hétfőn közösségi oldalán bejelentette, hogy Andrew Cuomo megválasztását támogatja, annak érdekében, hogy megakadályozzák Zohran Mamdani polgármesterré választását. Az elnök korábban visszalépésre kérte Curtis Sliwa-t a republikánusok hivatalos jelöltjét, aki ennek nem tett eleget.

A posztjában 

Trump azt írta: „Ha a kommunista jelölt, Zohran Mamdani nyeri a New York-i polgármester-választást, nagyon valószínűtlen, hogy bármilyen szövetségi forrást biztosítok, 

azon túl, ami törvény szerint kötelező, mert ez a város zéró eséllyel bír a sikerre vagy akár a túlélésre”.

Másutt a „mi kis kommunista polgármesterünknek” nevezi a muszlim férfit, itt pedig egy videó, amelyben Trump kijavítja a „szocialista” jelzőt „kommunistára”, ami Zohran Mamdanit illeti:

Zohran Mamdani magát „demokratikus szocialista” irányvonalat képviselő politikusként jellemzi, választási kampányában többi között 

a vagyonosok megadóztatását, a lakbérek befagyasztását és ingyenes felszíni tömegközlekedést ígért.

New Jersey és Virginia államokban, ahol kormányzóválasztást tartottak, szintén a Demokrata Párt jelöltjei győztek.

New Jersey-ben a demokrata Mikie Sherrill meggyőző különbséggel győzte le a republikánus Jack Ciatarellit.

Virginia államban a Demokrata Párt jelöltje Abigail Spanberger szintén meggyőző fölénnyel aratott győzelmet a Republikánus Párt jelöltje, és jelenlegi kormányzó-helyettes Winsome Earle-Sears-szel szemben.

A választások eredményére Donald Trump elnök Truth Social közösségi oldalán a közvélemény-kutatók véleményére hivatkozva úgy reagált: „az, hogy 

a Trump név nem szerepelt a szavazólapon, 

és a kormányzati leállás volt a két oka annak, hogy ma este a republikánusok elveszítették a választásokat”.

Nyitókép: MTI/EPA/Sarah Yenesel

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
faramuci
2025. november 05. 09:14
"egy muszlim szocialista" HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ....😁
Válasz erre
0
0
jostothu
2025. november 05. 09:12
Szánalmas. A sok hiszékeny csóró amerikai még nem tudja milyen az, amikor a komcsik kifogynak a mások pénzéből. Ekkor jön a bokros csomag.
Válasz erre
0
0
westend
2025. november 05. 09:10
a világvárosok a konzumidióták tömegeit nevelik ki - szóval abszolút nem csoda hogy ott a reklámcédulák tömege alapján választanak. Persze aki mozgalmárt választ mindig megsz0pja - de k..ra meg is érdemli (lásd london).
Válasz erre
0
0
westend
2025. november 05. 09:06
peppee 2025. november 05. 07:55 " országot vezet egy olyan színesbörú aki életében nem... " - de a böszmeferkód nem igazán színesbőrű trollocska. Mint ahogy nem is vezet már semmit. De a munka tényleg nem erőssége..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!