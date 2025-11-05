A „mi kis kommunista polgármesterünk”: egy muszlim szocialista lett New York vezetője (VIDEÓ)

New York választ: óriási a tét, vágni lehet a levegőt
A mindössze 34 éves Zohran Mamdani az első New York-i polgármester, aki Allahban hisz.
A demokrata színekben induló, szocialista jelöltet, Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé kedden.
A 34 éves baloldali jelölt
New York történetének egyik legfiatalabb polgármestere, egyben a nagyváros első muzulmán vallású polgármestere
lehet.
A voksok szinte teljes összesítése alapján Zohran Mamdani a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg. A független Andrew Cuomo, New York korábbi demokrata kormányzója mintegy 41 százalékos eredményt ért el, míg Curtis Sliwa republikánus jelölt a szavazatok 7 százalékával végzett a harmadik helyen.
Az
amerikai-ugandai kettős állampolgárságú
Zohran Mamdani a demokrata párti előválasztáson Andrew Cuomot győzte le, aki azt követően függetlenként indult el a polgármesteri pozícióért.
Donald Trump elnök hétfőn közösségi oldalán bejelentette, hogy Andrew Cuomo megválasztását támogatja, annak érdekében, hogy megakadályozzák Zohran Mamdani polgármesterré választását. Az elnök korábban visszalépésre kérte Curtis Sliwa-t a republikánusok hivatalos jelöltjét, aki ennek nem tett eleget.
A posztjában
Trump azt írta: „Ha a kommunista jelölt, Zohran Mamdani nyeri a New York-i polgármester-választást, nagyon valószínűtlen, hogy bármilyen szövetségi forrást biztosítok,
azon túl, ami törvény szerint kötelező, mert ez a város zéró eséllyel bír a sikerre vagy akár a túlélésre”.
Másutt a „mi kis kommunista polgármesterünknek” nevezi a muszlim férfit, itt pedig egy videó, amelyben Trump kijavítja a „szocialista” jelzőt „kommunistára”, ami Zohran Mamdanit illeti:
Zohran Mamdani magát „demokratikus szocialista” irányvonalat képviselő politikusként jellemzi, választási kampányában többi között
a vagyonosok megadóztatását, a lakbérek befagyasztását és ingyenes felszíni tömegközlekedést ígért.
New Jersey és Virginia államokban, ahol kormányzóválasztást tartottak, szintén a Demokrata Párt jelöltjei győztek.
New Jersey-ben a demokrata Mikie Sherrill meggyőző különbséggel győzte le a republikánus Jack Ciatarellit.
Virginia államban a Demokrata Párt jelöltje Abigail Spanberger szintén meggyőző fölénnyel aratott győzelmet a Republikánus Párt jelöltje, és jelenlegi kormányzó-helyettes Winsome Earle-Sears-szel szemben.
A választások eredményére Donald Trump elnök Truth Social közösségi oldalán a közvélemény-kutatók véleményére hivatkozva úgy reagált: „az, hogy
a Trump név nem szerepelt a szavazólapon,
és a kormányzati leállás volt a két oka annak, hogy ma este a republikánusok elveszítették a választásokat”.
