Venezuela orosz-ukrán háború Donald Trump amerika hadművelet ukrajna

Még nincs vége

2026. január 05. 20:47

Terjednek a mémek, hogy „bezzeg Amerika” 3 óra alatt megtette, ami 3+ év alatt nem sikerült az oroszoknak.

2026. január 05. 20:47
Demkó Attila
Demkó Attila
„Terjednek a mémek, hogy »bezzeg Amerika« 3 óra alatt megtette, ami 3+ év alatt nem sikerült az oroszoknak.

Nos – még nincs vége. Majd 3 év múlva megbeszéljük, sikerült-e a művelet. Iraknál és Afganisztánban is csak a siker látszott hónapokig. Ez persze más - és remélem az amerikaiak megtanulták, hogy csak a helyi elit egy jelentős részének kooptálásával lehet eredményt elérni , ellenükben nem. Azaz először nem nyugati demokráciát kell építeni, hanem stabil országot. Vannak biztató jelek ebben a tekintetben, de a gyakorlat számít, nem az elmélet.

A mémet illetően azt is lássuk be, hogy Venezuela nem Ukrajna, egy gyengébb, szervezetlenebb ország, és ez eddig egy sokkal korlátozottabb művelet volt, mint a 22-es orosz invázió.

Az kétségtelen, hogy az USA hadserege erőprojekcióban és rövid »különleges katonai műveletekben« világelső. Az már kétségesebb, hogy egy elhúzódó háborút hogyan bírna egy dupla ipari kapacitású és négyszeres lakosságú országgal (Kína) szemben.”

kiss.istvan770
2026. január 05. 21:24
"az USA hadserege erőprojekcióban és rövid »különleges katonai műveletekben« világelső." Kit akarsz kábítani Attila? Akinek előre kinyitják az ajtót az nyugodtan bemehet. A venezulelai hadsereg vezetőit és az elitet a CIA előre lefizette. A helikopterek lövöldözése csak tüzijáték volt a nép etetésére. Hány légvédelmi rakétát láttál a videókon elindulni a helikopterek ellen? (Egy se volt.)
