„Terjednek a mémek, hogy »bezzeg Amerika« 3 óra alatt megtette, ami 3+ év alatt nem sikerült az oroszoknak.

Nos – még nincs vége. Majd 3 év múlva megbeszéljük, sikerült-e a művelet. Iraknál és Afganisztánban is csak a siker látszott hónapokig. Ez persze más - és remélem az amerikaiak megtanulták, hogy csak a helyi elit egy jelentős részének kooptálásával lehet eredményt elérni , ellenükben nem. Azaz először nem nyugati demokráciát kell építeni, hanem stabil országot. Vannak biztató jelek ebben a tekintetben, de a gyakorlat számít, nem az elmélet.