Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
„Terjednek a mémek, hogy »bezzeg Amerika« 3 óra alatt megtette, ami 3+ év alatt nem sikerült az oroszoknak.
Nos – még nincs vége. Majd 3 év múlva megbeszéljük, sikerült-e a művelet. Iraknál és Afganisztánban is csak a siker látszott hónapokig. Ez persze más - és remélem az amerikaiak megtanulták, hogy csak a helyi elit egy jelentős részének kooptálásával lehet eredményt elérni , ellenükben nem. Azaz először nem nyugati demokráciát kell építeni, hanem stabil országot. Vannak biztató jelek ebben a tekintetben, de a gyakorlat számít, nem az elmélet.
A mémet illetően azt is lássuk be, hogy Venezuela nem Ukrajna, egy gyengébb, szervezetlenebb ország, és ez eddig egy sokkal korlátozottabb művelet volt, mint a 22-es orosz invázió.
Az kétségtelen, hogy az USA hadserege erőprojekcióban és rövid »különleges katonai műveletekben« világelső. Az már kétségesebb, hogy egy elhúzódó háborút hogyan bírna egy dupla ipari kapacitású és négyszeres lakosságú országgal (Kína) szemben.”
