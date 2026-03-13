Ítéletet mondott a DK: Távoznia kell a közéletből a Tisza Párt karlendítős politikusának

Megírta a Telex a Tisza sajtófőnökének karlendítését, de a fotót kihagyták a cikkből – pedig Tárkányi elismerte valódiságát
”Véletlenül” kihagyták a lényeget.
Varga Zoltán szerint „ami náci karlendítésnek látszik, az nem valami más. Az náci karlendítés.”
A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje, Varga Zoltán élesen bírálta a Tisza Párt debreceni indulójáról, Tárkányi Zsoltról a sajtóban megjelent karlendítős fotót – írja a dehir.hu.
A politikus a közösségi médiában így fogalmazott:
„ami náci karlendítésnek látszik, az nem valami más. Az náci karlendítés.”
Varga hangsúlyozta, hogy „olyan eszmékre, olyan gesztusokra, amely akár a hitleri Németországra, akár bármely más diktatúra emlékeztet, nincsen helye a közéletben”, és szerintük
Tárkányi Zsoltnak nem szabad szerepet vállalnia a magyar politikában, le kell mondania az indulásról.
A DK képviselőjelöltje szerint az ügy „egy sarkalatos kérdés magyar belpolitikában”, hiszen az ordas eszmék újbóli megjelenése tragikus következményekkel járhat. „Hazánkban szükség van a baloldalra és a szolidaritásra” – tette hozzá, kiemelve a politikai értékrendjének fontosságát a közéletben.
Nyitókép: Hetek