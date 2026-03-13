Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Demokratikus Koalíció (DK) tisza párt varga zoltán tárkányi zsolt

Ítéletet mondott a DK: Távoznia kell a közéletből a Tisza Párt karlendítős politikusának

2026. március 13. 21:31

Varga Zoltán szerint „ami náci karlendítésnek látszik, az nem valami más. Az náci karlendítés.”

A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltje, Varga Zoltán élesen bírálta a Tisza Párt debreceni indulójáról, Tárkányi Zsoltról a sajtóban megjelent karlendítős fotót – írja a dehir.hu

A politikus a közösségi médiában így fogalmazott: 

„ami náci karlendítésnek látszik, az nem valami más. Az náci karlendítés.”

Varga hangsúlyozta, hogy „olyan eszmékre, olyan gesztusokra, amely akár a hitleri Németországra, akár bármely más diktatúra emlékeztet, nincsen helye a közéletben”, és szerintük 

Tárkányi Zsoltnak nem szabad szerepet vállalnia a magyar politikában, le kell mondania az indulásról.

A DK képviselőjelöltje szerint az ügy „egy sarkalatos kérdés magyar belpolitikában”, hiszen az ordas eszmék újbóli megjelenése tragikus következményekkel járhat. „Hazánkban szükség van a baloldalra és a szolidaritásra” – tette hozzá, kiemelve a politikai értékrendjének fontosságát a közéletben.

Nyitókép: Hetek 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
reepcze-2
2026. március 13. 23:32
Szegény déká! Azt hiszik majd több szavazatot kapnak, ha kigolyózzák a fickót.
robertdenyiro
2026. március 13. 23:14
Majd belép a mocsadékába ez a náci is, csakúgy mint mint a lyákob. Onnantól jónáci lesz, megjavul.
akitiosz
2026. március 13. 22:46
Ítéletet csak a bíróság mondhat, politikai párt nem.
akitiosz
2026. március 13. 22:42
A DK-nak kell távoznia a kózéletből, ha nem kap 5%-nyi szavazatot.
