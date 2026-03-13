Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
hónap játékosa Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Négy a magyar igazság? Megint Szoboszlai a legjobb, bár „a vége nem sikerült a legszebbre”

2026. március 13. 21:41

A magyar válogatott csapatkapitányát a klubidény során negyedik alkalommal választották meg a hónap játékosának a Liverpoolnál. Az immár százmilliót érő Szoboszlai Dominik elképesztő hetet tudhat maga mögött.

2026. március 13. 21:41
Ritka bravúrt ért el Szoboszlai Dominik: a magyar válogatott csapatkapitányát a klubidény során immár negyedik alkalommal választották meg a hónap játékosának a Liverpoolnál. A Vörösök sztárjának egyénileg elképesztő hete van: azt követően zsebelte be az újabb elismerést, hogy előbb belépett a százmilliósok szűk elitklubjába, majd pedig a házon belüli gólszépségversenyen is ő végzett az első két helyen. 

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik a hónap gólja után a hónap játékosa címet is begyűjtötte – megint (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Szoboszlai a szurkolóknak mondott köszönetet

Szoboszlai az újabb elismerés besöprése után a klub közösségi oldalán köszönetet mondott a szurkolóknak, hogy immár negyedik alkalommal is őt választották meg a legjobbnak, mint mondta, ez nagyon nagy dolog. Ami pedig a hónap találatát illeti, a Manchester Citynek lőtt fantasztikus szabadrúgásgóljával kapcsolatban elmondta, boldog, hogy sikerült egy fontos meccsen ilyen nagy gólt lőnie, még ha

 a meccs vége nem is sikerült a legjobbra”

az emlékezetes hajrábeli piros lapja miatt. 

A hétközi Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első meccsén a Galatasaraytól vereséget szenvedő Premier League-címvédő a hétvégén 

a bajnokságban próbálhat meg visszakapaszkodni az európai kupaindulást érő pozícióba: ellenfele vasárnap 17:30-tól a pusztítóan rossz formában lévő, a történelmi kiesés elől menekülő Tottenham lesz az Anfielden.

Nyitókép: MTI/AP/PA/Peter Byrne

* * *

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
reepcze-2
•••
2026. március 13. 23:12 Szerkesztve
Szívből örülök, hogy legalább az ottani drukkerek elismerik a teljesítményét! Azonban ideje lenne, hogy legyen kivel megküzdenie ezért a címért, mert addig félő, hogy rendre betlizik a csapat. Ami pedig azzal jár, hogy megszűnik a sorozata (eddig minden szezonjában nyert ilyen-olyan kupát).
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. március 13. 22:58
oké, oké, és/de fizetését mikor rendezitek?? .... ;-)) jójó, nekem a mostani is világűr méretűnek tűnik .... Dehát, MINDEN relatív!!! :-D (( Salary profile Szoboszlai capology.com/player/dominik-szoboszlai-36824 Gravenberch capology.com/player/ryan-gravenberch-37392/ Gravenverch-nek éppen most hosszabbítottak ... Kiváncsi vagyok, végül mi lesz Dominikkal elvileg, szédületes összegekről lehet szó ... ))
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. március 13. 21:46
Hajrá Domi!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!