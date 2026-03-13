Négy a magyar igazság? Megint Szoboszlai a legjobb, bár „a vége nem sikerült a legszebbre”

Ritka bravúrt ért el Szoboszlai Dominik: a magyar válogatott csapatkapitányát a klubidény során immár negyedik alkalommal választották meg a hónap játékosának a Liverpoolnál. A Vörösök sztárjának egyénileg elképesztő hete van: azt követően zsebelte be az újabb elismerést, hogy előbb belépett a százmilliósok szűk elitklubjába, majd pedig a házon belüli gólszépségversenyen is ő végzett az első két helyen.

Szoboszlai Dominik a hónap gólja után a hónap játékosa címet is begyűjtötte – megint (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)