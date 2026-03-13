Négy a magyar igazság? Megint Szoboszlai a legjobb, bár „a vége nem sikerült a legszebbre”

Ilyen sem volt még: saját magát kellett legyőznie Szoboszlainak Liverpoolban
Az első és a második helyet is a magyar futballista szerezte meg.
A magyar válogatott csapatkapitányát a klubidény során negyedik alkalommal választották meg a hónap játékosának a Liverpoolnál. Az immár százmilliót érő Szoboszlai Dominik elképesztő hetet tudhat maga mögött.
Ritka bravúrt ért el Szoboszlai Dominik: a magyar válogatott csapatkapitányát a klubidény során immár negyedik alkalommal választották meg a hónap játékosának a Liverpoolnál. A Vörösök sztárjának egyénileg elképesztő hete van: azt követően zsebelte be az újabb elismerést, hogy előbb belépett a százmilliósok szűk elitklubjába, majd pedig a házon belüli gólszépségversenyen is ő végzett az első két helyen.
Az első és a második helyet is a magyar futballista szerezte meg.
Szoboszlai az újabb elismerés besöprése után a klub közösségi oldalán köszönetet mondott a szurkolóknak, hogy immár negyedik alkalommal is őt választották meg a legjobbnak, mint mondta, ez nagyon nagy dolog. Ami pedig a hónap találatát illeti, a Manchester Citynek lőtt fantasztikus szabadrúgásgóljával kapcsolatban elmondta, boldog, hogy sikerült egy fontos meccsen ilyen nagy gólt lőnie, még ha
a meccs vége nem is sikerült a legjobbra”
az emlékezetes hajrábeli piros lapja miatt.
A hétközi Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első meccsén a Galatasaraytól vereséget szenvedő Premier League-címvédő a hétvégén
a bajnokságban próbálhat meg visszakapaszkodni az európai kupaindulást érő pozícióba: ellenfele vasárnap 17:30-tól a pusztítóan rossz formában lévő, a történelmi kiesés elől menekülő Tottenham lesz az Anfielden.
