Tottenham Hotspur FC Robbie Keane Ferencváros Wayne Rooney FTC

Már Angliában is téma a Ferencváros: Wayne Rooney fontos tanácsot adott Robbie Keane-nek

2026. március 13. 19:47

Tovább erősödnek a szigetországi szóbeszédek. A Manchester United ikonja ettől függetlenül nem javasolja a Fradi ír trénerének a buktatókkal teli londoni kalandot.

2026. március 13. 19:47
Nincs új a nap alatt: lassan minden egyes, nemzetközi porondon elért Fradi-bravúr után menetrendszerűen érkezik a legújabb külföldi pletyka Robbie Keane-nel kapcsolatban. Az FTC mesterét idén kis túlzással már valamennyi egykori csapatával szóba hozták mint potenciális edzőjelöltet, így például a Premier League-es Wolverhamptonnal, a Tottenhammel, és legutóbb a skót Celtic-kel is. Az erősödő szóbeszédek hatására pedig az ír szakembernek már az angol futball legendája, a visszavonulása óta szakértőként dolgozó Wayne Rooney is üzent.

KEANE, Robbie Fradi
„Nincs mit mondanom” – mintha a testbeszédével is csak ezt üzenné a Fradi menetelő mestere, Robbie Keane (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt a Fradit, ezért a Spursért?!

A Tottenhamnek a hazai és a nemzetközi porondon bemutatott változatos vergődését látva – illetve ismerve Keane egykori csapatához fűződő szoros viszonyát – a Spursszel kapcsolatos pletykák változatlanul tartják magukat. Annál is inkább, mert az egy hónapja menesztett Thomas Frank utódjával, Igor Tudorral is négyből négy vereség eddig a londoniak mérlege, és 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást
Tovább a cikkhezchevron

a BBC legfrissebb információi szerint az eredetileg az idény végéig kinevezett horvát tréner is a kirúgás szélén áll

– főleg a hét közben a BL-ben meghozott roppant kétes szakmai és emberi döntései után.

Ezt is ajánljuk a témában

A Tottenham neve idén végleg egybeforrt a szerencsétlenséggel (Fotó: AFP)

Ám a mostani Spurs tényleg annyira reménytelennek tűnik, hogy ezzel a csapattal jóformán csak bukni lehet – ezt üzente virágnyelven Rooney is Robbie Keane-nek. Az NSO a The Overlap podcastműsort szemlézve azt írja, a Manchester United legendája kijelentette, ha Robbie Keane helyében lenne, az El-ben menetelő magyar bajnok kispadját semmiképpen sem hagyná ott a Premier League-ben szégyenszemre a kiesés elől menekülő Spursért.

Azt hiszem, ki fognak esni. Ezért azt mondom, ha én lennék most Robbie Keane helyében, akkor nem mennék a Tottenhamhez: semmiképp sem hagynám ott a mostani munkámat a Spurs kedvéért.”

A bajnokságban tavaly is katasztrofálisan szereplő, ám a szezonját akkor még egy Európa-liga-győzelemmel megmentő Tottenham idén valóban menthetetlennek tűnik: a PL-ben már csak egyetlen pontra van a kiesőzónától, a BL-nyolcaddöntőben pedig kedden egy ötöst kapott az Atléticótól egy börleszkbe illő produkció után.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

