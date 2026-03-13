Már Angliában is téma a Ferencváros: Wayne Rooney fontos tanácsot adott Robbie Keane-nek

Fordulatról írnak Robbie Keane ügyében – nem örülnek a kérdésnek a Ferencvárosnál
Az egyik skót fogadóirodánál nőtt az esély arra, hogy ő lesz a Celtic következő edzője.
Tovább erősödnek a szigetországi szóbeszédek. A Manchester United ikonja ettől függetlenül nem javasolja a Fradi ír trénerének a buktatókkal teli londoni kalandot.
Nincs új a nap alatt: lassan minden egyes, nemzetközi porondon elért Fradi-bravúr után menetrendszerűen érkezik a legújabb külföldi pletyka Robbie Keane-nel kapcsolatban. Az FTC mesterét idén kis túlzással már valamennyi egykori csapatával szóba hozták mint potenciális edzőjelöltet, így például a Premier League-es Wolverhamptonnal, a Tottenhammel, és legutóbb a skót Celtic-kel is. Az erősödő szóbeszédek hatására pedig az ír szakembernek már az angol futball legendája, a visszavonulása óta szakértőként dolgozó Wayne Rooney is üzent.
A Tottenhamnek a hazai és a nemzetközi porondon bemutatott változatos vergődését látva – illetve ismerve Keane egykori csapatához fűződő szoros viszonyát – a Spursszel kapcsolatos pletykák változatlanul tartják magukat. Annál is inkább, mert az egy hónapja menesztett Thomas Frank utódjával, Igor Tudorral is négyből négy vereség eddig a londoniak mérlege, és
a BBC legfrissebb információi szerint az eredetileg az idény végéig kinevezett horvát tréner is a kirúgás szélén áll
– főleg a hét közben a BL-ben meghozott roppant kétes szakmai és emberi döntései után.
Ám a mostani Spurs tényleg annyira reménytelennek tűnik, hogy ezzel a csapattal jóformán csak bukni lehet – ezt üzente virágnyelven Rooney is Robbie Keane-nek. Az NSO a The Overlap podcastműsort szemlézve azt írja, a Manchester United legendája kijelentette, ha Robbie Keane helyében lenne, az El-ben menetelő magyar bajnok kispadját semmiképpen sem hagyná ott a Premier League-ben szégyenszemre a kiesés elől menekülő Spursért.
Azt hiszem, ki fognak esni. Ezért azt mondom, ha én lennék most Robbie Keane helyében, akkor nem mennék a Tottenhamhez: semmiképp sem hagynám ott a mostani munkámat a Spurs kedvéért.”
A bajnokságban tavaly is katasztrofálisan szereplő, ám a szezonját akkor még egy Európa-liga-győzelemmel megmentő Tottenham idén valóban menthetetlennek tűnik: a PL-ben már csak egyetlen pontra van a kiesőzónától, a BL-nyolcaddöntőben pedig kedden egy ötöst kapott az Atléticótól egy börleszkbe illő produkció után.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd
