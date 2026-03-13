Már Angliában is téma a Ferencváros: Wayne Rooney fontos tanácsot adott Robbie Keane-nek

Ám a mostani Spurs tényleg annyira reménytelennek tűnik, hogy ezzel a csapattal jóformán csak bukni lehet – ezt üzente virágnyelven Rooney is Robbie Keane-nek. Az NSO a The Overlap podcastműsort szemlézve azt írja, a Manchester United legendája kijelentette, ha Robbie Keane helyében lenne, az El-ben menetelő magyar bajnok kispadját semmiképpen sem hagyná ott a Premier League-ben szégyenszemre a kiesés elől menekülő Spursért.

Azt hiszem, ki fognak esni. Ezért azt mondom, ha én lennék most Robbie Keane helyében, akkor nem mennék a Tottenhamhez: semmiképp sem hagynám ott a mostani munkámat a Spurs kedvéért.”

A bajnokságban tavaly is katasztrofálisan szereplő, ám a szezonját akkor még egy Európa-liga-győzelemmel megmentő Tottenham idén valóban menthetetlennek tűnik: a PL-ben már csak egyetlen pontra van a kiesőzónától, a BL-nyolcaddöntőben pedig kedden egy ötöst kapott az Atléticótól egy börleszkbe illő produkció után.