Ilyen sem volt még: saját magát kellett legyőznie Szoboszlainak Liverpoolban

Most van nagy szükség a magyar szavazatokra – Szoboszlai a Premier League legjobbja lehet
A Liverpool magyar középpályása felkerült a tizennégy jelölt közé.
A februári gólszépségversenyt a magyar labdarúgó dominálta. Szoboszlai Dominik lőtte az elmúlt hónap két legszebb találatát a Liverpoolnál.
Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólját választották február legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói.
Az angol bajnoki címvédő klub honlapja felidézte, hogy a Manchester City ellen február 8-án, hazai pályán lejátszott bajnoki mérkőzés 74. percében a magyar válogatott csapatkapitánya csaknem 28 méterről bombázott a hálóba. Ezzel a találattal a Liverpool szerzett vezetést, végül azonban a vendégek győztek 2–1-re, ráadásul Szoboszlait a meccs legvégén kiállították.
A februári gólszépségverseny második helyezettje is a magyar futballista nevéhez fűződik: a Brighton ellen házigazdaként 3–0-ra megnyert FA-kupa-meccs 56. percében 14 méterről, futtából lőtt a kapuba szép összjátékot követően.
