Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brighton Manchester City Liverpool Szoboszlai Dominik

Ilyen sem volt még: saját magát kellett legyőznie Szoboszlainak Liverpoolban

2026. március 13. 10:12

A februári gólszépségversenyt a magyar labdarúgó dominálta. Szoboszlai Dominik lőtte az elmúlt hónap két legszebb találatát a Liverpoolnál.

2026. március 13. 10:12
null

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólját választották február legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói.

Az angol bajnoki címvédő klub honlapja felidézte, hogy a Manchester City ellen február 8-án, hazai pályán lejátszott bajnoki mérkőzés 74. percében a magyar válogatott csapatkapitánya csaknem 28 méterről bombázott a hálóba. Ezzel a találattal a Liverpool szerzett vezetést, végül azonban a vendégek győztek 2–1-re, ráadásul Szoboszlait a meccs legvégén kiállították.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A februári gólszépségverseny második helyezettje is a magyar futballista nevéhez fűződik: a Brighton ellen házigazdaként 3–0-ra megnyert FA-kupa-meccs 56. percében 14 méterről, futtából lőtt a kapuba szép összjátékot követően.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2026. március 13. 11:47
Jól sikerült a számítógépes rekonstrukció, ahogy kifele csavarodik a belsővel lőtt labda..
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. március 13. 10:31
oké, oké, de most az lenne a fontosabb, hogy nyerjenek 18.-án a Galatasaray ellen legalább 2:0 -ra .... ;-)
Válasz erre
0
0
londonbaby
2026. március 13. 10:22
ennyi ???? mi van a többivel ? hol vette milyen márkát és főleg mennyiért ?? hol tankol mennyiért milyen üzemanyagot melyik furikjába ?? ezek a hírek baszki nem hogy saját magát leüti..
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!