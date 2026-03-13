Orbán Viktor felfedte: amin most dolgozik, az az áprilisi választás eredményét is meghatározhatja (VIDEÓ)

Rendhagyó március 15.: íme a nemzeti ünnep meglepetésekkel teli programja
Szijjártó és Lázár is színpadra lép. Gőzerővel zajlik a készülődés.
Már nagyban készül beszédére a kormányfő.
Orbán Viktor egy Facebookra feltöltött videóban beszélt arról, hogyan készül a március 15-i ünnepi beszédére, amelyet vasárnap 13 órától hallgathatnak meg a Békemeneten résztvevők a Kossuth téren.
A miniszterelnök elmondta, hogy a beszéd megírásához még keresi az ihletet.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nincs egységes módszere a beszédei megírására. Néha vázlatpontokkal dolgozik, máskor egyszerűen lejegyzi azokat a mondatokat, amelyek hirtelen eszébe jutnak. Mint fogalmazott, minden attól függ, mennyire szívhez szóló az adott gondolat.
Ezt is ajánljuk a témában
Szijjártó és Lázár is színpadra lép. Gőzerővel zajlik a készülődés.
A kormányfő szerint gyakran már négy-öt erős mondat is elegendő ahhoz, hogy kialakuljon egy beszéd váza. Hozzátette, nem jellemző rá, hogy előre kidolgozott módszertan vagy modell alapján készítse a vázlatot, mert minden beszéd másképp születik.
A vasárnapi felszólalás különlegessége, hogy egyszerre lesz ünnepi megemlékezés az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, valamint a következő választásokat megelőző politikai üzeneteket is tartalmazó beszéd.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor