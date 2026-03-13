Ft
március 15. Békemenet beszéd orbán viktor

Orbán Viktor felfedte: amin most dolgozik, az az áprilisi választás eredményét is meghatározhatja (VIDEÓ)

2026. március 13. 09:27

Már nagyban készül beszédére a kormányfő.

2026. március 13. 09:27
null

Orbán Viktor egy Facebookra feltöltött videóban beszélt arról, hogyan készül a március 15-i ünnepi beszédére, amelyet vasárnap 13 órától hallgathatnak meg a Békemeneten résztvevők a Kossuth téren.

A miniszterelnök elmondta, hogy a beszéd megírásához még keresi az ihletet.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nincs egységes módszere a beszédei megírására. Néha vázlatpontokkal dolgozik, máskor egyszerűen lejegyzi azokat a mondatokat, amelyek hirtelen eszébe jutnak. Mint fogalmazott, minden attól függ, mennyire szívhez szóló az adott gondolat.

A kormányfő szerint gyakran már négy-öt erős mondat is elegendő ahhoz, hogy kialakuljon egy beszéd váza. Hozzátette, nem jellemző rá, hogy előre kidolgozott módszertan vagy modell alapján készítse a vázlatot, mert minden beszéd másképp születik.

A vasárnapi felszólalás különlegessége, hogy egyszerre lesz ünnepi megemlékezés az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, valamint a következő választásokat megelőző politikai üzeneteket is tartalmazó beszéd.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

kbexxx
2026. március 13. 10:28
Nemzet ünnepe ,és lelkesítés ,a haza védelmében ,akkori ,és mostani az országot veszélyeztető párhuzammal! Éppen úgy épül fel ,mint a korábbiak, az Orbán firka ( a pólóra került )kuszasága, állt ősszeszedett gondolat egységként, főleg a főni fejében ! Nem AI ,nem beszéd írók hozzák létre hanem miniszter elnök úr bizonyitva szellemi fizikai képessége teljeben Készen áll ismét vezetni a népét ezeken a vészteljes időkben .
