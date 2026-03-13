Orbán Viktor felfedte: amin most dolgozik, az az áprilisi választás eredményét is meghatározhatja (VIDEÓ)

Orbán Viktor egy Facebookra feltöltött videóban beszélt arról, hogyan készül a március 15-i ünnepi beszédére, amelyet vasárnap 13 órától hallgathatnak meg a Békemeneten résztvevők a Kossuth téren.

A miniszterelnök elmondta, hogy a beszéd megírásához még keresi az ihletet.