A BBC súlyos sérülésekről ír, szerintük ébresztőt fújtak Európában

Az európai topfutball szerelmeseinek körében minden évben elkerülhetetlenül fellángol a vita az angol Premier League „érinthetetlensége” kapcsán – és ez a mostani Bajnokok Ligája-kiírásban sincs másként. Holott valójában nem is az a kérdés, hogy a PL-e a világ legerősebb, legkompetitívebb bajnoksága (ez nagyjából objektív tény), hanem az, hogy ez nemzetközi szinten mennyire jó az angol csapatoknak. A rövid válasz évről évre az, hogy leginkább semennyire: a hazai pontvadászat brutális intenzitása, feszített menetrendje és kiegyenlítettsége az európai kupaporondon rendre visszaüt, míg a rivális ligákból toronymagasan kiemelkedő két-három nagycsapat számára a saját bajnokságuk jóformán egy kiváló felkészülésként szolgál a BL érdemi szakaszára. Ezt támasztja alá a BBC legfrissebb elemzése is.

A Real-csapatkapitány Federico Valverde egy félidő alatt hintett egy mesterhármast a Pep Guardiola-féle Manchester Citynek – a BBC szerint ezzel nagyjából el is dőlt a párharc (Fotó: MTI/EPA-EFE/Juanjo Martin)

A BBC szerint összességében lesújtó az angol kép

A fenti problémakör idén már a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának az első körében, vagyis a nyolcaddöntőben markánsan jelentkezett. Pedig a BL-be idén is messze a Premier League adta a legtöbb csapatot, szám szerint hatot, ráadásul a főtáblát is az angolok uralták: az Arsenal a mezőnyben egyedüli veretlenként, mindössze négy kapott góllal végzett az élen, velük együtt három csapatuk zárt a top 4-ben, öt pedig az automatikus nyolcaddöntőt érő top 8-ban. Hiába,