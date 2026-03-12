Ft
A BBC súlyos sérülésekről ír, szerintük ébresztőt fújtak Európában

2026. március 12. 09:35

Lehagyta volna az angolokat a többi európai nagyhatalom? A BBC szerint a nemzetközi porondon egyenesen kontraproduktív az, hogy a Premier League a világ legerősebb bajnoksága.

2026. március 12. 09:35
null

Az európai topfutball szerelmeseinek körében minden évben elkerülhetetlenül fellángol a vita az angol Premier League „érinthetetlensége” kapcsán – és ez a mostani Bajnokok Ligája-kiírásban sincs másként. Holott valójában nem is az a kérdés, hogy a PL-e a világ legerősebb, legkompetitívebb bajnoksága (ez nagyjából objektív tény), hanem az, hogy ez nemzetközi szinten mennyire jó az angol csapatoknak. A rövid válasz évről évre az, hogy leginkább semennyire: a hazai pontvadászat brutális intenzitása, feszített menetrendje és kiegyenlítettsége az európai kupaporondon rendre visszaüt, míg a rivális ligákból toronymagasan kiemelkedő két-három nagycsapat számára a saját bajnokságuk jóformán egy kiváló felkészülésként szolgál a BL érdemi szakaszára. Ezt támasztja alá a BBC legfrissebb elemzése is.

Real-City Valverde BBC
A Real-csapatkapitány Federico Valverde egy félidő alatt hintett egy mesterhármast a Pep Guardiola-féle Manchester Citynek – a BBC szerint ezzel nagyjából el is dőlt a párharc (Fotó: MTI/EPA-EFE/Juanjo Martin)

A BBC szerint összességében lesújtó az angol kép

A fenti problémakör idén már a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának az első körében, vagyis a nyolcaddöntőben markánsan jelentkezett. Pedig a BL-be idén is messze a Premier League adta a legtöbb csapatot, szám szerint hatot, ráadásul a főtáblát is az angolok uralták: az Arsenal a mezőnyben egyedüli veretlenként, mindössze négy kapott góllal végzett az élen, velük együtt három csapatuk zárt a top 4-ben, öt pedig az automatikus nyolcaddöntőt érő top 8-ban. Hiába, 

a nyolcaddöntő odavágóit követően máris lesújtó a kép: a hat angol csapat közül egyik sem tudott győzni, két döntetlen mellett egy minimális és három súlyos vereség a mérleg.

Ezt is ajánljuk a témában

A BL-főtáblát az élen záró, a PL-t is vezető Arsenal például csak egy erősen kamuszagú tizenegyessel tudta döntetlenre menteni a Bundesliga-6. Bayer Leverkusen elleni első meccsét, a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal is csak szenvedő Liverpool megint kikapott 1–0-ra Isztambulban, 

a Manchester City, a Chelsea és a Tottenham pedig egyaránt háromgólos pofonba szaladt bele a Real Madrid, a PSG és az Atlético Madrid otthonában. Némi ellensúlyozásra meglepetésként a Newcastle volt képes, a Premier League 12. helyén álló Szarkák megnyert meccset engedtek ki a kezükből a LaLiga-éllovas Barcelona ellen egy 96. percben odaajándékozott buta tizenegyessel. 

A Bayer Leverkusen–Arsenal összefoglalója:

A csalódást keltő eredmények láttán a BBC is készített is egy elemzést, amely megint csak arra jutott, hogy az angol klubok korántsem annyira sebezhetetlenek Európában, mint amennyire a Premier League ereje és színvonala alapján következtetni lehetne. A cikk egyik fő gondolata, hogy szignifikáns különbség mutatkozik a klubok hazai bajnoki, illetve európai kupaszereplése között: a Premier League-ben ezek a BL-csapatok hiába dominálják rendre a meccseiket, a nemzetközi porondon az olyan nemzetközi topklubok, mint a Real Madrid, az Atlético vagy a Paris Saint‑Germain gyakran taktikai fölénybe kerülnek, ami arra utal, hogy 

a nemzetközi kupákban más típusú felkészültség, tapasztalat és taktikai alkalmazkodás szükséges, mint a PL-ben.

A Real Madrid–Manchester City összefoglalója:

A túlzott intenzitás és a zsúfolt versenynaptár kontraproduktív hatása

Emellett a gyengébb európai szereplés egyik lehetséges okaként a szerző is a rendkívül intenzív angol bajnoki menetrendet jelöli meg, kiemelve, hogy a Premier League

  • fizikailag nagyon megterhelő,
  • kevés pihenőidőt hagy a csapatoknak,
  • és folyamatosan rendkívül magas tempót követel.

Ezek együttesen azt eredményezhetik, hogy amikor az angol csapatok az európai kupák fontos szakaszába érnek, a játékosok már sokkal fáradtabbak, mint külföldi riválisaik, és/vagy folyamatosan kisebb vagy súlyosabb sérülésekkel küzdenek.

A PSG–Chelsea összefoglalója:

Mi következik ezután?

A BBC szerint persze az első meccsek gyenge eredményeiből még nem következik egyenesen az, hogy az angol klubok biztosan kiesnek, hiszen a visszavágók döntő jelentőségűek lesznek. Ezzel együtt 

a PL-re egyláltalán nem vet jó fényt, hogy meglátásuk szerint reális esélye a BL-továbbjutásra leginkább csak az Arsenalnak és a Liverpoolnak maradhatott – holott még csak a legjobb 16-nál járunk a sorozatban.

A tét márpedig nemcsak az adott szezon sikere, hanem a Premier League nemzetközi presztízse is: ha az angol klubok sorra kiesnek, ráadásul már ennyire korán, az hosszabb távon is árnyalhatja a liga dominanciájáról kialakult képet.

Nyitókép: AFP/Oscar del Pozo

