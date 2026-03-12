Ft
03. 12.
csütörtök
stadion zaj BL Liverpool Isztambul Galatasaray Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Itt a magyarázat Szoboszlai tettére – nem a szurkolóknak üzent

2026. március 12. 09:55

Szoboszlai Dominik nem véletlenül fogta be a fülét Isztambulban. A Guiness-rekorder Galatasaray-drukkerek ezúttal is pokoli hangulatot teremtettek a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

2026. március 12. 09:55
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Galatasaray csakúgy, mint szeptemberben, ezúttal is 1–0-ra nyert Isztambulban a Liverpool ellen, így előnyből várhatja az angliai visszavágót a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Ami a magyarokat illeti, a vendégeknél Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, míg Kerkez Milost egy órát követően le-, a galatás Sallai Rolandot pedig a 77. percben becserélték, így három honfitársunk nem lehetett egyszerre a pályán, ami viszont sporttörténeti esemény lett volna.

Mielőtt azzal vádolnák a székesfehérvári futballistát, hogy a török szurkolóknak üzent, érdemes megjegyezni: a Rams Park közönsége egyszer már a Guiness Rekordok Könyvébe is bekerült, amikor 131 decibeles hangorkánt produkált egy Schalke 04 elleni találkozón. Az egyik keddi felvételen jól látható, hogy 

a helyszínen lévő szurkolók ezúttal 106 decibel fölé mentek, ami abból a szempontból nem mellékes, hogy a tartós, 85 decibel feletti hangerő káros lehet a fülre és könnyen sérülést okozhat a hallás folyamatában az orvosok szerint.

Csak összehasonlításképpen: 

  • egy motorbicikli hangereje elérheti például a 85-90 decibelt, 
  • az ütvefúró 110, 
  • a puska elsülése 120 decibel robajjal is járhat, 
  • egy koncerten átlagosan 110 decibellel terheljük a fület, 
  • a tűzijátékoknál pedig a 150 decibel sem ritka.

 

A Galatasarayt egyébként nem egyszer vádolták meg azzal, hogy mesterségesen fokozza a létesítményen belüli atmoszférát és hatalmas hangfalakat használ a folyamatos fütyülés, alapzaj felerősítésére, ezzel megzavarva a vendégcsapatot. Egy biztos, Sallaiék 53 ezer férőhelyes arénája nem ok nélkül a világ egyik legforróbb hangulattal rendelkező stadionja. 

A visszavágót jövő hét szerdán rendezik Liverpoolban.

 

A Galatasaray–Liverpool BL-meccs összefoglalóját itt nézheti meg:

Nyitókép: Ozan Kose / AFP

***

a múltkor a jobb lábfeje volt kicsit kifordítva jobb oldal felé a bal keze meg előre mutatott.. Kedves Mandi ezt elmagyarázná nekem vajon mit jelenthet ? Mert ez így már nem állapot hogy bemozdul valamerre és nem tudom mit jelent..
