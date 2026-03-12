Itt a magyarázat Szoboszlai tettére – nem a szurkolóknak üzent

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Galatasaray csakúgy, mint szeptemberben, ezúttal is 1–0-ra nyert Isztambulban a Liverpool ellen, így előnyből várhatja az angliai visszavágót a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Ami a magyarokat illeti, a vendégeknél Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, míg Kerkez Milost egy órát követően le-, a galatás Sallai Rolandot pedig a 77. percben becserélték, így három honfitársunk nem lehetett egyszerre a pályán, ami viszont sporttörténeti esemény lett volna.