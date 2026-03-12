Itt a magyarázat Szoboszlai tettére – nem a szurkolóknak üzent

Galatasaray–Liverpool: angol vereség – álom maradt az isztambuli BL-sporttörténelem, nem lépett pályára egyszerre mindhárom magyar
Sallai Roland csak csereként állt be, Kerkez Milos ekkor már nem volt pályán.
Szoboszlai Dominik nem véletlenül fogta be a fülét Isztambulban. A Guiness-rekorder Galatasaray-drukkerek ezúttal is pokoli hangulatot teremtettek a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Galatasaray csakúgy, mint szeptemberben, ezúttal is 1–0-ra nyert Isztambulban a Liverpool ellen, így előnyből várhatja az angliai visszavágót a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Ami a magyarokat illeti, a vendégeknél Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, míg Kerkez Milost egy órát követően le-, a galatás Sallai Rolandot pedig a 77. percben becserélték, így három honfitársunk nem lehetett egyszerre a pályán, ami viszont sporttörténeti esemény lett volna.
A lefújást követően nem véletlenül kérdezték Szoboszlait a hangulatról, aki némi iróniával felelt a mexikói riporternek. A történet háttere, hogy a Premier League-címvédő 25 éves magyar középpályása a meccs közben látványosan befogta a fülét. A mozdulatról fotó és videó is készült, a közösségi médiában is „ felkapták” az esetet.
Mielőtt azzal vádolnák a székesfehérvári futballistát, hogy a török szurkolóknak üzent, érdemes megjegyezni: a Rams Park közönsége egyszer már a Guiness Rekordok Könyvébe is bekerült, amikor 131 decibeles hangorkánt produkált egy Schalke 04 elleni találkozón. Az egyik keddi felvételen jól látható, hogy
a helyszínen lévő szurkolók ezúttal 106 decibel fölé mentek, ami abból a szempontból nem mellékes, hogy a tartós, 85 decibel feletti hangerő káros lehet a fülre és könnyen sérülést okozhat a hallás folyamatában az orvosok szerint.
Csak összehasonlításképpen:
A Galatasarayt egyébként nem egyszer vádolták meg azzal, hogy mesterségesen fokozza a létesítményen belüli atmoszférát és hatalmas hangfalakat használ a folyamatos fütyülés, alapzaj felerősítésére, ezzel megzavarva a vendégcsapatot. Egy biztos, Sallaiék 53 ezer férőhelyes arénája nem ok nélkül a világ egyik legforróbb hangulattal rendelkező stadionja.
A visszavágót jövő hét szerdán rendezik Liverpoolban.
Nyitókép: Ozan Kose / AFP
