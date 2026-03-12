Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Oroszország választás

Magyarország egy klasszikus ütközőzóna: újra asztalon az orosz beavatkozás kártyája (VIDEÓ)

2026. március 12. 10:17

Remekül illeszkedik az ellenzék választási kampányának logikájába: látványos, félelmetes, és pont annyira homályos, hogy bármit bele lehessen magyarázni.

2026. március 12. 10:17
null

Alig kanyarodtunk rá a 2026-os országgyűlési választások felé vezető útra, a közbeszédet máris elárasztották a titkosszolgálati akciókról és külföldi beavatkozásokról szóló hírek. Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója szerint Moszkva már megkezdte a felkészülést a magyar választások befolyásolására, ügynököket küldenek Budapestre.

A VSquare információira hivatkozva felmerült, hogy orosz politikai technológusok és a GRU (orosz katonai hírszerzés) ügynökei érkeztek Budapestre, hogy segítsék a kormánypártok hatalmon maradását. A hírekre Magyar Péter is azonnal reagált, miközben az Index információi szerint az egész történet egy ukrán dezinformációs művelet része lehet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Demkó Attila rávilágított:

a titkosszolgálati jelenlét ténye önmagában nem újdonság. Budapesten - ahogy Berlinben vagy Prágában is - évtizedek óta jelen van a „teljes hárombetűs ábécé”: a GRU, MI6 és az FSZB mellett a CIA és a német BND is aktív.

Ami igazán furcsa ebben a történetben, az a fizikai jelenlét erőltetése. Miért kellene orosz ügynököknek a budapesti kávézókban ücsörögniük a befolyásoláshoz, amikor egy profi hacker a világ bármelyik pontjáról képes bármit feltörni? Az „orosz kártya” az elmúlt tíz évben afféle univerzális joker lett: ha egy választási eredmény nem tetszik a nyugati elitnek, legyen szó például Trumpról, azonnal előkerül a moszkvai dezinformáció vádja. Érdekes ez a kettősség: 

Oroszországot egyszerre látjuk mindenható bábművésznek, aki országok sorsát dönti el, és egy széteső, gyenge hatalomnak, amely mosógépekből szereli ki a chipeket a rakétáihoz.

Bendarzsevszkij Anton szerint 

Magyarország egy klasszikus ütközőzóna, ahol minden nagyhatalom próbálja érvényesíteni a saját akaratát. 

Az amerikaiak 2018-as és 2022-es beavatkozása például nem kérdés, ahogy az ukrán vagy éppen az európai uniós nyomásgyakorlás is a mindennapok része. Ebben a játszmában mindenki a saját narratíváját tolja, a mostani „ügynök-sztori” pedig remekül illeszkedik az ellenzék választási kampányának logikájába: látványos, félelmetes, és pont annyira homályos, hogy bármit bele lehessen magyarázni. 

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

 

Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2026. március 12. 11:21
..."Az amerikaiak 2018-as és 2022-es beavatkozása például nem kérdés, ahogy az ukrán vagy éppen az európai uniós nyomásgyakorlás is a mindennapok része. "... azaz valamennyit A BŐRÉN ÉRZI a magyar, és a TÉNYEK oldalaival támasztható alá. Az orosz beavatkozásoknak NINCSENEK bizonyítékai, hogy befolyásoltak volna is BÁRMIT is a hétköznapokban. Pl. az orosz nagykövetség SOHA nem csinált dzsembori jellegű garden partikat sem korábban a Gyurcsányék idejében a fideszeseknek, sem most, holmi ideológiai továbbképzés céljából, mint a bandzsa buzi amcsi nagykövet tette volt, lejáratva a nagyhatalom USÁ-t, romba döntve annak tekintélyét, komolyságát, megbízhatóságát, amiből, ha maradt is valami, azt csak az USA hadereje őrzi még.
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2026. március 12. 11:09
A Tisza Párt adjon inkább magyarázatot, hogy milyen szálakkal kötődik Ukrajnához, és annak titkosszolgálatához!!!! Kik pénzelik, támogatói névsor!!! A Tisza párt elköveti a "HAZAÁRULÁS" bűntényét!!!!
Válasz erre
0
0
falcatus-2
•••
2026. március 12. 10:44 Szerkesztve
"Moszkva már megkezdte a felkészülést a magyar választások befolyásolására, ügynököket küldenek Budapestre...." Előbújhatna már a legélesebb kés a balfenék fiókból, mégis hogyan kellene elképzelnünk az orosz ügynökök befolyásolását a választásokra? Már csak azért is, hogy idejekorán felismerhessük mi is a kétbalkezes ruszki 007-eseket, nehogy összetévesszük az idetelepített kétbalkezes Majdan 007-esekkel.
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2026. március 12. 10:43 Szerkesztve
Nem kétséges, hogy a felsorolt szolgálatok, pro vagy kontra ,de egyébb országok mellett itt vannak ! Nem tiszta ,hogy ténylegesen mit tudnak tenni?! Egy dolgot biztossan .információkat gyűjtenek, és bocsajtanak rendelkezésre. Terror vagy Hacker , vagy Egyébb személy elleni szabotázs ,stb előkészületei esetén.Így támogatva ,hazai választások lebonyolítását
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!