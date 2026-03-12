Magyarország egy klasszikus ütközőzóna: újra asztalon az orosz beavatkozás kártyája (VIDEÓ)

Alig kanyarodtunk rá a 2026-os országgyűlési választások felé vezető útra, a közbeszédet máris elárasztották a titkosszolgálati akciókról és külföldi beavatkozásokról szóló hírek. Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója szerint Moszkva már megkezdte a felkészülést a magyar választások befolyásolására, ügynököket küldenek Budapestre.

A VSquare információira hivatkozva felmerült, hogy orosz politikai technológusok és a GRU (orosz katonai hírszerzés) ügynökei érkeztek Budapestre, hogy segítsék a kormánypártok hatalmon maradását. A hírekre Magyar Péter is azonnal reagált, miközben az Index információi szerint az egész történet egy ukrán dezinformációs művelet része lehet.