Akasztották a hóhért a Bajnokok Ligájában – ilyen, amikor visszanyal a fagyi

Bayer Leverkusen manager, Kasper Hjulmand, immediately went over to Arsenal's set-piece coach, Nicolas Jover, after they scored from a corner against the Gunners.



They lil’bro Jover 😭😭 pic.twitter.com/SmbTUMKr8j — Liam Delap (@EvilDelap) March 11, 2026

Sokáig úgy tűnt, hogy a hazaiaknak sikerül megőrizni az egygólos előnyüket, ám az Arsenal a hajrában tizenegyeshez jutott, amelyet a Bayer korábbi játékosa, Kai Havertz értékesített, így végül döntetlennel zárult a találkozó.

A visszavágót jövő kedden rendezik Londonban. A párharc győztese a negyeddöntőben a portugál Sporting CP-vel vagy a szezon meglepetéscsapatával, a norvég Bodö/Glimttel találkozik.

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 1–1 (Andrich 46., ill. Havertz 89. – 11-esből)