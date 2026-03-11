Ft
BL-nyolcaddöntő Bayer Leverkusen Bajnokok Ligája Arsenal

Akasztották a hóhért a Bajnokok Ligájában – ilyen, amikor visszanyal a fagyi

2026. március 11. 21:00

A Bayer Leverkusen majdnem megverte az alapszakaszgyőztest a nyolcaddöntő első meccsén. Az Arsenal a saját specialitásából, egy szögletrúgás után kapott gólt a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján.

2026. március 11. 21:00
null

Az alapszakaszgyőztes Arsenal 1–1-es döntetlenre végzett idegenben a német élvonalbeli Bayer Leverkusennel a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

A gól nélküli első félidő után a második játékrész első percében a gyógyszergyári alakulat szerezte meg a vezetést, mégpedig egy szögletrúgás után, ami az elmúlt másfél-két évben épp Ágyúsok legnagyobb fegyvere: Álex Grimaldo beívelését követően a hosszú oldalon érkező csapatkapitány, Robert Andrich fejelt a londoniak kapujába.

A gól után a Leverkusen vezetőedzője, Kasper Hjulmand odalépett az oldalvonal mellett az Arsenal pontrúgásokért felelős specialistájához, Nicolas Joverhez, és mondott neki valamit.

Megmosolyogtató jelenet volt, Jover a hüvelykujja felmutatásával jelezte a Bayer trénerének, hogy a gólt eredményező begyakorolt figura neki is tetszett.

 

Sokáig úgy tűnt, hogy a hazaiaknak sikerül megőrizni az egygólos előnyüket, ám az Arsenal a hajrában tizenegyeshez jutott, amelyet a Bayer korábbi játékosa, Kai Havertz értékesített, így végül döntetlennel zárult a találkozó.

A visszavágót jövő kedden rendezik Londonban. A párharc győztese a negyeddöntőben a portugál Sporting CP-vel vagy a szezon meglepetéscsapatával, a norvég Bodö/Glimttel találkozik.

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 1–1 (Andrich 46., ill. Havertz 89. – 11-esből)

Későbbi eredmények
Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) 3–0 (Brunstad Fet 32. – 11-esből, Blomberg 45+1., Högh 71.)
Paris Saint-Germain (francia)–Chelsea (angol) 5–2 (Barcola 10., O. Dembélé 40., Vitinha 74., Kvarachelia 86., 90+4., ill. Gusto 28., Enzo Fernández 57.)
Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 3–0 (F. Valverde 20., 27., 42.)

Nyitókép: UWE KRAFT / AFP

Bayer Leverkusen–Arsenal – a mérkőzés összefoglalója

