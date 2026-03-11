Akasztották a hóhért a Bajnokok Ligájában – ilyen, amikor visszanyal a fagyi

Nesze neked, Premier League! Két angol sztárcsapat is a kiesés szélén a BL-ben
A Bayer Leverkusen majdnem megverte az alapszakaszgyőztest a nyolcaddöntő első meccsén. Az Arsenal a saját specialitásából, egy szögletrúgás után kapott gólt a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján.
Az alapszakaszgyőztes Arsenal 1–1-es döntetlenre végzett idegenben a német élvonalbeli Bayer Leverkusennel a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.
A gól nélküli első félidő után a második játékrész első percében a gyógyszergyári alakulat szerezte meg a vezetést, mégpedig egy szögletrúgás után, ami az elmúlt másfél-két évben épp Ágyúsok legnagyobb fegyvere: Álex Grimaldo beívelését követően a hosszú oldalon érkező csapatkapitány, Robert Andrich fejelt a londoniak kapujába.
A gól után a Leverkusen vezetőedzője, Kasper Hjulmand odalépett az oldalvonal mellett az Arsenal pontrúgásokért felelős specialistájához, Nicolas Joverhez, és mondott neki valamit.
Megmosolyogtató jelenet volt, Jover a hüvelykujja felmutatásával jelezte a Bayer trénerének, hogy a gólt eredményező begyakorolt figura neki is tetszett.
Sokáig úgy tűnt, hogy a hazaiaknak sikerül megőrizni az egygólos előnyüket, ám az Arsenal a hajrában tizenegyeshez jutott, amelyet a Bayer korábbi játékosa, Kai Havertz értékesített, így végül döntetlennel zárult a találkozó.
A visszavágót jövő kedden rendezik Londonban. A párharc győztese a negyeddöntőben a portugál Sporting CP-vel vagy a szezon meglepetéscsapatával, a norvég Bodö/Glimttel találkozik.
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 1–1 (Andrich 46., ill. Havertz 89. – 11-esből)
Későbbi eredmények
Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) 3–0 (Brunstad Fet 32. – 11-esből, Blomberg 45+1., Högh 71.)
Paris Saint-Germain (francia)–Chelsea (angol) 5–2 (Barcola 10., O. Dembélé 40., Vitinha 74., Kvarachelia 86., 90+4., ill. Gusto 28., Enzo Fernández 57.)
Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 3–0 (F. Valverde 20., 27., 42.)
Nyitókép: UWE KRAFT / AFP
Bayer Leverkusen–Arsenal – a mérkőzés összefoglalója
