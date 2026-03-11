Ft
győr klubest mandiner rogán antal európai unió béke

Rogán Antal a Mandiner Klubesten: Az ukrán titkosszolgálat itt van és bele akarnak szólni a választásokba

2026. március 11. 20:57

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt a Mandiner Klubest győri rendezvényének vendége. A tárcavezető beszélt Ukrajnáról, a miniszterelnököt ért fenyegetésekről és arról is, mit szeretne Zelenszkij elérni Budapesten.

2026. március 11. 20:57
null

Telt ház és jó hangulat fogadta szerdán a Győrbe látogató Mandiner Klubestet, ahol a fővendég ezúttal Rogán Antal miniszter volt, akivel Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója, a Mandiner hetilap főszerkesztője beszélgetett.  

Rogán Antal az ukrajnai háborúról

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a beszélgetés elején kifejtette: semmilyen döntés, ami háborúhoz vezet, nem jó. Ukrajnában is ukránok, magyarok és oroszok halnak meg. A békéhez ugyanakkor két fél kell, egyedül béke nem fog létrejönni.

Amikor egy konfliktus hosszú ideje zajlik, akkor azok, akik ezen kívül vannak kétféleképpen dönthetnek. Megpróbálhatják kikényszeríteni a békét, vagy épp ellenkezőleg, kiszélesíthetik a konfliktust. Ennek ma megvan a reális veszélye

– mondta. 

Szalai Zoltán (balra) és Rogán Antal a Mandiner Klubest győri rendezvényén (Fotó: Ficsor Márton/Mandiner)

A tárcavezető kijelentette: amikor Donald Trumpot megválasztották az Egyesült Államokban, akkor úgy gondolta, megjelenik egy erős hang a béke mellett és ehhez az Európai Unió vezetői is csatlakoznak. Nem ez történt, hanem elérték, hogy a háború folytatódjon. Így megvan a veszélye, hogy ez a konfliktus kiszélesedjen. Amit viszont Európának és Magyarországnak is el kell kerülnie. 

Mint fogalmazott: lehet azon moralizálni, hogy Oroszország kezdte el formálisan a háborút, ez nyilvánvaló, persze, hogy mi vezetett ehhez, az egy másik történet. Ugyanakkor az ukránokat sem kérdezi meg senki arról, hogy győzni akarnak, vagy békét kötni. 

Ne felejtsük el: ma Ukrajnát olyan vezetés képviseli, akiknek régen lejárt a demokratikus mandátuma. Nincsenek választása, senki sem kérdezi meg az ukránokat, beleegyeznek-e a kényszersorozásokba

– tette hozzá. Emlékeztetett: a második háború még le sem zárult, amikor az Egyesült Királyságban választásokat tartottak és le is váltották Winston Churchillt. 

Orbán Viktor fenyegetéséről

A miniszterelnököt, illetve újabban már a kormányfő családját is fenyegető ukrán kijelentésekkel kapcsolatban Rogán Antal elmondta: biztosan lesznek olyanok, akik ezt is orosz provokációnak, dezinformációnak tartják. A miniszter ugyanakkor úgy látja: az első fenyegetés magától Volodimir Zelenszkij szájából hangzott el. 

– mondta, hozzátéve, ez egy háborúban álló ország, amely hozzászokott a háborús eszközökhöz, a titkosszolgálati eszközökhöz és semmitől nem riadnak vissza. Az ukrán titkosszolgálat erős, jelen vannak Magyarországon, itt vannak és bele akarnak szólni a választásba. 

Az aranykonvojról

Szalai Zoltán rákérdezett, hogy egyes hírportálok állításai szerint az oroszok is erre készülnek. 

Rogán Antal szerint ez a kamu akkor jelent meg, amikor villámgyorsan el kellett terelni a figyelmet Zelenszkij elnök fenyegetéséről és az ukrán aranykonvojról. 

„A cikkekben szereplő egyetlen név hazugság volt, nem járt Magyarországon ez a személy” – mondta a miniszter. Szerinte ez a kamu az ukrán titkosszolgálat provokációja. 

Az aranykonvojjal kapcsolatban Rogán Antal elmondta: minden országban vannak készpénzes szállítások a bankok között, más országokba is. Ugyanakkor itt iszonyatos méretű eltérés van a nagyságrendekben és a szállítás módjában. A legnagyobb magyar bank például egy évben nem szállít annyi készpénzt, mint itt egyetlen szállítmányban volt. 

Ráadásul ennek van szabályos módja is, persze akkor ellenőrzésnek is alá kell vetniük a szállítmányt. A hivatalos pénzszállító autók a célig meg sem szoktak állni, ráadásul a sofőr és a biztonsági ember hozzá sem férhet a rakományhoz. Itt ez nem így volt, ez tűnt fel a magyar hatóságoknak, illetve a mennyiség. 

Két hónap alatt dollárban ez több mint egymilliárd volt és 160 kiló arany. Az összes többi országban egy év alatt nem megy ennyi. Erre nincs észszerű magyarázat

– tette hozzá Rogán Antal, aki magyarázatot vár erre az ukrán féltől. Ugyanakkor elárulta: az ukrán titkosszolgálat immár három éve nem áll szóba Magyarországgal. Érdekes módon, amint a konvojt feltartóztatták, rögtön jelentkeztek. 

Az energiabiztonságról

A beszélgetés során felmerült a Barátság kőolajvezeték helyzete is, amelyet még mindig blokkol az ukrán vezetés. 

„Ha ez a vezeték nem működik, akkor nagyon nehéz tartani az árakat a magyar benzinkutakon.” 

De a magyaroktól nem várható el, hogy Ukrajna miatt magasabb árat fizessenek. Márpedig Zelenszkij elnök ezt várja el

– mondta, majd leszögezte: ez egyértelműen tudatos döntés, ha technikai probléma lenne, odaengednék a magyar vizsgálóbizottságot. Rogán Antal hozzátette: azért sem érthető ez a hozzáállás Ukrajnától, mert Magyarország rengeteget segített Kijevnek, nemcsak áramot, de gázolajat is szállítottak a háborúban álló országnak. 

Kiemelte: addig nem nyitják újra, amíg nem érzik úgy, hogy nincs más eszköz a kezükben. De amint el tudják érni, hogy Magyarországon ukránbarát kormány legyen, soha nem is fogják újranyitni. Sőt, még a Török Áramlatot is elvághatják, mert mindenkit le akarnak választani az orosz energiától. Semmi más nem érdekli őket. Ezzel szemben Magyarország továbbra sem él azzal, hogy Szlovákiához hasonlóan elvágja az áramellátást. Ugyanakkor, ha hosszú távon ellenáll Kijev, akkor ez az opció is megfontolandó. 

Galériánk a Klubestről:

Mandiner Klubest, Győr, 2026.03.11.

Mandiner Klubest, Győr, 2026.03.11.

 

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

 

