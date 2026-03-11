Rogán Antal a Mandiner Klubesten: Az ukrán titkosszolgálat itt van és bele akarnak szólni a választásokba

– mondta.

Szalai Zoltán (balra) és Rogán Antal a Mandiner Klubest győri rendezvényén (Fotó: Ficsor Márton/Mandiner)

A tárcavezető kijelentette: amikor Donald Trumpot megválasztották az Egyesült Államokban, akkor úgy gondolta, megjelenik egy erős hang a béke mellett és ehhez az Európai Unió vezetői is csatlakoznak. Nem ez történt, hanem elérték, hogy a háború folytatódjon. Így megvan a veszélye, hogy ez a konfliktus kiszélesedjen. Amit viszont Európának és Magyarországnak is el kell kerülnie.

Mint fogalmazott: lehet azon moralizálni, hogy Oroszország kezdte el formálisan a háborút, ez nyilvánvaló, persze, hogy mi vezetett ehhez, az egy másik történet. Ugyanakkor az ukránokat sem kérdezi meg senki arról, hogy győzni akarnak, vagy békét kötni.