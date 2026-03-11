Rogán Antal a Mandiner Klubesten: Az ukrán titkosszolgálat itt van és bele akarnak szólni a választásokba

De a magyaroktól nem várható el, hogy Ukrajna miatt magasabb árat fizessenek. Márpedig Zelenszkij elnök ezt várja el
– mondta, majd leszögezte: ez egyértelműen tudatos döntés, ha technikai probléma lenne, odaengednék a magyar vizsgálóbizottságot. Rogán Antal hozzátette: azért sem érthető ez a hozzáállás Ukrajnától, mert Magyarország rengeteget segített Kijevnek, nemcsak áramot, de gázolajat is szállítottak a háborúban álló országnak.
Kiemelte: addig nem nyitják újra, amíg nem érzik úgy, hogy nincs más eszköz a kezükben. De amint el tudják érni, hogy Magyarországon ukránbarát kormány legyen, soha nem is fogják újranyitni. Sőt, még a Török Áramlatot is elvághatják, mert mindenkit le akarnak választani az orosz energiától. Semmi más nem érdekli őket. Ezzel szemben Magyarország továbbra sem él azzal, hogy Szlovákiához hasonlóan elvágja az áramellátást. Ugyanakkor, ha hosszú távon ellenáll Kijev, akkor ez az opció is megfontolandó.
Galériánk a Klubestről: