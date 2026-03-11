Ft
kohán mátyás rogán antal körülmény ukrán miniszter

Döbbenetes részleteket osztott meg Rogán Antal az ukrán aranykonvoj-ügyről

2026. március 11. 20:21

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a győri Mandiner Klubest vendége volt.

2026. március 11. 20:21
Több szokatlan körülmény is felkeltette a magyar hatóságok figyelmét mielőtt lecsaptak az ukrán aranykonvojra – erről beszélt Rogán Antal a győri Mandiner Klubesten, amelyről Kohán Mátyás számolt be Facebook-bejegyzésében.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a rendezvényen részleteket is megosztott az üggyel kapcsolatban. Elmondása szerint a magyar hatóságok több okból is gyanúsnak találták az Ukrajnából érkező pénzszállítmányokat.

Az egyik ilyen körülmény a szállítás módja volt. 

Rogán Antal szerint a bankközi pénzszállításban bevett gyakorlat, hogy speciálisan kialakított, biztonsági rendszerekkel ellátott járműveket használnak. Ezekben a pénzt tartalmazó rész a kiindulási és a célállomás között nem nyitható ki sem a sofőr, sem a pénzszállítást végző munkatárs számára, kizárólag központi kód segítségével. Az érintett ukrán szállítmányokat azonban – állítása szerint – nem ilyen járművekkel, hanem egyszerű furgonokkal vitték át Magyarországon.

 

Hatalmas összeg

A miniszter arról is beszélt, hogy a szállított pénz mennyisége is feltűnő volt. Elmondása szerint februárban és márciusban akkora összeg haladt át ilyen konvojokkal Magyarországon, amennyi a szomszédos országokon egy teljes év alatt sem szokott. Rogán Antal azt is állította, hogy 

a pénzszállítást végző személyek között ukrán titkosszolgálati tisztek is voltak.

A miniszter szerint az ügyet az is különösen érdekessé teszi, hogy az ukrán titkosszolgálat a magyar szolgálatokkal – amelyek felügyelete az ő hatáskörébe tartozik – három éve nem hajlandó hivatalos csatornákon kommunikálni. A pénzszállítmány lefoglalását követően azonban – mint mondta – az ukrán fél azonnal jelentkezett. Rogán Antal a győri rendezvényen azt hangsúlyozta: a magyar hatóságok számára ezek a körülmények együtt indokolták, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak az ügyre.

Nyitókép: Facebook

