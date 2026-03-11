Döbbenetes részleteket osztott meg Rogán Antal az ukrán aranykonvoj-ügyről

Több szokatlan körülmény is felkeltette a magyar hatóságok figyelmét mielőtt lecsaptak az ukrán aranykonvojra – erről beszélt Rogán Antal a győri Mandiner Klubesten, amelyről Kohán Mátyás számolt be Facebook-bejegyzésében.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a rendezvényen részleteket is megosztott az üggyel kapcsolatban. Elmondása szerint a magyar hatóságok több okból is gyanúsnak találták az Ukrajnából érkező pénzszállítmányokat.