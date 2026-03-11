Megfagyott a levegő Brüsszelben: egyszerre hallgatott el Von der Leyen és Weber
Az Európai Unió csúcsvezetése konkrét dátumot követel Kijevtől a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállításáról. Az Ukrajinszka Pravda szerdai beszámolója szerint Brüsszel és az ukrán államfő már közvetlenül egyeztet a leállított tranzit újraindításáról – szúrta ki a Kárpáthír.
Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, valamint António Costa európai tanácsi elnökkel tárgyalt a kőolajszállítás sorsáról.
Az ukrán államfő és a brüsszeli vezetők megállapodtak abban, hogy Kijevnek hamarosan technikai szempontból reális menetrendet kell adnia a szállítások folytatására. A feladat végrehajtásával a Naftogaz állami energiavállalatot bízták meg.
Kijev egyelőre kizárólag a kőolaj továbbításának fizikai újraindítását tartja megvalósíthatónak a következő egy-két hónapban.
