Az egész világ előtt leégették Zelenszkijt: kiderült, hogy hazudozik Magyarországról

Az ukrán elnök hazudik. Zelenszkij állítja, nem tudott arról, hogy magyar delegáció érkezne Ukrajnába, mivel a magyar kormány nem egyeztette a látogatást az ukrán külügyminisztériummal – írta a Facebook-oldalán Szijjártó Péter.

Mi a valóság ezzel szemben? Már tegnap hivatalos diplomáciai jegyzékben jeleztük az ukránoknak,

hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével magyar küldöttség megy Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték állapotának kivizsgálása céljából, egyúttal találkozót kértünk az ukrán energiaügyi minisztertől.