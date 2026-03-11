Az egész világ előtt leégették Zelenszkijt: kiderült, hogy hazudozik Magyarországról

Zelenszkij: „Nem tudom, mit csinál itt” a magyar delegáció
Az ukrán elnök láthatóan tudomást sem vesz a Barátság kőolajvezeték állapotát megvizsgálni szándékozó magyar küldöttségről.
Most már mindenki láthatja, mit művel az ukrán elnök.
Az ukrán elnök hazudik. Zelenszkij állítja, nem tudott arról, hogy magyar delegáció érkezne Ukrajnába, mivel a magyar kormány nem egyeztette a látogatást az ukrán külügyminisztériummal – írta a Facebook-oldalán Szijjártó Péter.
Mi a valóság ezzel szemben? Már tegnap hivatalos diplomáciai jegyzékben jeleztük az ukránoknak,
hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével magyar küldöttség megy Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték állapotának kivizsgálása céljából, egyúttal találkozót kértünk az ukrán energiaügyi minisztertől.
A helyzet ugyanis az, hogy az ukránok leblokkolták a Magyarországra irányuló kőolajszállítást egy olyan időszakban, amikor a tengeri kőolajszállítás minden idők legnagyobb bizonytalanságával néz szembe, a Barátság kőolajvezeték alternatívája pedig egyedül a tengeri útvonal.
Az ukrán olajblokád tehát nem más, mint egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben”
– írta a külgazdasági és külügyminiszter.
