03. 11.
szerda
Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter

Az egész világ előtt leégették Zelenszkijt: kiderült, hogy hazudozik Magyarországról

2026. március 11. 20:14

Most már mindenki láthatja, mit művel az ukrán elnök.

2026. március 11. 20:14
null

Az ukrán elnök hazudik. Zelenszkij állítja, nem tudott arról, hogy magyar delegáció érkezne Ukrajnába, mivel a magyar kormány nem egyeztette a látogatást az ukrán külügyminisztériummal – írta a Facebook-oldalán Szijjártó Péter.

Mi a valóság ezzel szemben? Már tegnap hivatalos diplomáciai jegyzékben jeleztük az ukránoknak,

hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével magyar küldöttség megy Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték állapotának kivizsgálása céljából, egyúttal találkozót kértünk az ukrán energiaügyi minisztertől.

A helyzet ugyanis az, hogy az ukránok leblokkolták a Magyarországra irányuló kőolajszállítást egy olyan időszakban, amikor a tengeri kőolajszállítás minden idők legnagyobb bizonytalanságával néz szembe, a Barátság kőolajvezeték alternatívája pedig egyedül a tengeri útvonal.

Az ukrán olajblokád tehát nem más, mint egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben

– írta a külgazdasági és külügyminiszter.

***

 

 

Haramia
2026. március 11. 22:38
Miért is nem csodálkozom. ( a vájt fülűek értik, hogy szemantikailag mit jelent ez) És ezt a csávót ismét kitüntették.
Válasz erre
2
0
Csubszi
2026. március 11. 22:26
A sajátjai fogják fellógatni, mint Mussolinit!
Válasz erre
0
0
julius68-2
2026. március 11. 21:24
A hazudozás a szlávoknál alap, az orosz zsidónak sem okoz problémát, ezért rokon lelkek Weber-csicskával. Aki lehallgatta a feleségét, aztán az EP-ben meg letagadta, pedig saját maga vitte be a felvételeket az ügyészségre.
Válasz erre
5
0
Sacap
•••
2026. március 11. 20:43 Szerkesztve
Ésszel fogjuk ezt a kis drogos lófasz jancsit megenni nem erővel.Az az achilles sarka.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!