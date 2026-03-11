Hihetetlen: vadállatra cserélik a britek Churchillt

A britek hamarosan teljesen új arculatú bankjegyeket kaphatnak. A változás egyik legfeltűnőbb eleme, hogy Churchill és más történelmi alakok lekerülnek a pénzről, helyükre pedig állatok kerülnek.

A GB News beszámolója szerint a Bank of England megerősítette, hogy Sir Winston Churchill a jövőben nem szerepel majd a brit bankjegyeken. A jegybank új sorozatot készít elő az öt-, tíz-, húsz- és ötvenfontos címletekből, amelyek hátoldalán a jövőben a brit állatvilág jelenik meg.