Bank of England Sir Winston Churchill Egyesült Királyság bankjegycsere

Hihetetlen: vadállatra cserélik a britek Churchillt

2026. március 11. 20:34

Új irányt vesz a brit bankjegyek arculata, miután a Bank of England átalakítja a pénzek dizájnját. A változás egyik leglátványosabb eleme, hogy Churchill és más történelmi személyiségek eltűnnek a bankjegyekről, helyüket pedig a brit állatvilág képei veszik át.

2026. március 11. 20:34
null

A britek hamarosan teljesen új arculatú bankjegyeket kaphatnak. A változás egyik legfeltűnőbb eleme, hogy Churchill és más történelmi alakok lekerülnek a pénzről, helyükre pedig állatok kerülnek.

A GB News beszámolója szerint a Bank of England megerősítette, hogy Sir Winston Churchill a jövőben nem szerepel majd a brit bankjegyeken. A jegybank új sorozatot készít elő az öt-, tíz-, húsz- és ötvenfontos címletekből, amelyek hátoldalán a jövőben a brit állatvilág jelenik meg.

A döntés értelmében nemcsak Churchill tűnik el a pénzről. Más történelmi alakok – például Jane Austen, J. M. W. Turner vagy Alan Turing – is kikerülnek a bankjegyekről. Az uralkodó portréja ugyanakkor továbbra is megmarad az előoldalon.

Churchill lekerül a bankjegyekről

A Bank of England hamarosan a nyilvánosság véleményét is kikéri arról, mely állatok szerepeljenek az új bankjegyeken. A lakosság egy rövid listából választhat majd, amelyen őshonos brit fajok szerepelnek. A háziállatok azonban nem kerülhetnek fel a pénzre. A döntés hátterében egy 2025-ben tartott konzultáció áll. 

A felmérésben a résztvevők 60 százaléka a természetet választotta a bankjegyek témájául, megelőzve az olyan lehetőségeket, mint az építészet, a történelmi személyiségek, a művészet, a kultúra vagy a sport.

A jegybank szerint a bankjegyek új sorozata nemcsak esztétikai változást hoz majd, hanem technológiai szempontból is előrelépést jelent. Az új bankjegyek a legújabb hamisítás elleni technológiát fogják tartalmazni, és néhány éven belül vezetik be őket. Victoria Cleland, a Bank of England vezető pénztárosa a döntést így indokolta:

Az új bankjegysorozat bevezetésének fő oka mindig a hamisítás elleni ellenálló képesség növelése, ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy az Egyesült Királyság különböző értékeit ünnepeljük.

Majd hozzátette:

A természet kiváló választás a bankjegyek hitelességének szempontjából, és lehetővé teszi, hogy bemutassuk az Egyesült Királyság gazdag és sokszínű élővilágát a következő bankjegysorozaton.

A jegybank szerint időszerű változás

A jegybank által felkért szakértői panel több ismert természetvédelmi és médiában szereplő szakemberből áll. A testület feladata, hogy kiválassza, mely brit állatfajok jelenjenek meg az új bankjegysorozaton. A panel egyik tagja, a madármegfigyelőként ismert Nadeem Perera szerint a változás régóta esedékes volt. Úgy fogalmazott:

Az Egyesült Királyság élővilága nem különül el a kultúránktól.

Majd hozzátette:

Ott van a futballcsapataink címereiben, a folklórunkban, a partvidékeinken és a gyerekkorunk emlékeiben. Ha helyet kap valami ennyire szimbolikus dolgon, mint a pénzünk, az egyszerre időszerű és jelentős lépés.

A panelben más szakértők is helyet kaptak, köztük Gordon Buchanan és Miranda Krestovnikoff műsorvezetők, valamint Steve Ormerod és Dawn Scott kutatók. A brit bankjegyek arculata korábban is többször váltott ki vitát. 2013-ban például azért érte kritika a jegybankot, mert a bankjegyeken II. Erzsébet királynőn kívül nem szerepelt női történelmi személyiség.

Később az is vita tárgya lett, hogy etnikai kisebbséghez tartozó történelmi alakok sem kerültek fel a bankjegyekre. Egy kampánycsoport – „Színes bankjegyek” – kifejezetten azért jött létre, hogy ezen változtasson.

A mostani döntés azonban teljesen más irányt vesz: a történelmi személyiségek helyett a brit természet kerül a bankjegyek középpontjába. A következő években így a brit pénzeken a történelem nagy alakjai helyett a szigetország állatvilága jelenhet meg.

Nyitókép: Brook Mitchell / AFP

 

