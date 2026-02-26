Ukrajna terjeszkedni kezdett Európában: bejelentették, mostantól az Egyesült Királyságban gyártják a méregdrága harci drónokat

Valerij Zaluzsnij ukrán nagykövet akkreditált nagykövete Telegram-csatornáján jelentette be, hogy megkezdte működését az ország első, külföldön működő dróngyártó üzeme az Egyesült Királyságban. A létesítmény az Ukrspecsystems vállalathoz tartozik, amely modern, pilóta nélküli eszközöket gyárt.

Bejegyzésében a nagykövet arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna mérnökei a frontvonalon szerzett tapasztalatokra építve fejlesztenek új technológiákat. Hangsúlyozta: a brit gyártás elindítása tudatos, stratégiai döntés eredménye.