Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Az EU fizet, az angolok beengedik a gyárat, Zelenszkij örül.
Valerij Zaluzsnij ukrán nagykövet akkreditált nagykövete Telegram-csatornáján jelentette be, hogy megkezdte működését az ország első, külföldön működő dróngyártó üzeme az Egyesült Királyságban. A létesítmény az Ukrspecsystems vállalathoz tartozik, amely modern, pilóta nélküli eszközöket gyárt.
Bejegyzésében a nagykövet arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna mérnökei a frontvonalon szerzett tapasztalatokra építve fejlesztenek új technológiákat. Hangsúlyozta: a brit gyártás elindítása tudatos, stratégiai döntés eredménye.
Zaluzsnij kiemelte, hogy a lépés nem jelenti a fókusz eltolását Ukrajnáról. Mint fogalmazott, a cél a közös képességek erősítése, valamint egy második, stabil termelési bázis kiépítése, amely hosszú távon is biztosítja a gyártás folyamatosságát – számolt be róla a Dzerkalo Tyzhnia alapján a Magyar Nemzet.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP