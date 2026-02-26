Ft
02. 26.
csütörtök
02. 26.
csütörtök
Zaluzsnij Ukrajna gyár drón Egyesült Királyság

Ukrajna terjeszkedni kezdett Európában: bejelentették, mostantól az Egyesült Királyságban gyártják a méregdrága harci drónokat

2026. február 26. 12:21

Az EU fizet, az angolok beengedik a gyárat, Zelenszkij örül.

2026. február 26. 12:21
null

Valerij Zaluzsnij ukrán nagykövet akkreditált nagykövete Telegram-csatornáján jelentette be, hogy megkezdte működését az ország első, külföldön működő dróngyártó üzeme az Egyesült Királyságban. A létesítmény az Ukrspecsystems vállalathoz tartozik, amely modern, pilóta nélküli eszközöket gyárt.

Bejegyzésében a nagykövet arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna mérnökei a frontvonalon szerzett tapasztalatokra építve fejlesztenek új technológiákat. Hangsúlyozta: a brit gyártás elindítása tudatos, stratégiai döntés eredménye.

Zaluzsnij kiemelte, hogy a lépés nem jelenti a fókusz eltolását Ukrajnáról. Mint fogalmazott, a cél a közös képességek erősítése, valamint egy második, stabil termelési bázis kiépítése, amely hosszú távon is biztosítja a gyártás folyamatosságát – számolt be róla a Dzerkalo Tyzhnia alapján a Magyar Nemzet.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Vata Aripeit
2026. február 26. 13:41
gullwingVata Aripeit 2026. február 26. 13:31 "A kampánymenedzser ugyanis egy olyan, norvég tulajdonú hadiipari vállalat magyarországi leánycégénél tölt be vezető pozíciót, amely szoros együttműködésben áll az ukrán védelmi iparral......Kürtös László szakmai háttere szintén nem független az ukrán védelmi szektortól. Az általa vezetett, norvég tulajdonú hadiipari vállalat – a Kongsberg Defence & Aerospace – szoros együttműködést alakított ki Ukrajnával. A cég 2025 februárjában bejelentette, hogy közös vállalat létrehozásáról tárgyal ukrán partnerekkel, elsősorban a légvédelmi rakéta gyártás bővítésének érdekében......." hogyan kellene ezt jól olvasni? - igaz elég kaotikus a megfogalmazás: hol ő a norvég vállalat vezetője, hol a leányvállalat vezetője... pont erről beszéltem..de most akkor a magyar leány gyárt ukrajnának fegyvert vagy nem gyárt?
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. február 26. 13:29
Az angoloknak van erre is pénze a migráncsok etetése, itatása mellett... Ilyen mikor balos szarok kormányoznak országot....
Válasz erre
1
0
auditorium
2026. február 26. 13:10
Már szó volt róla, hogy a nagy szerelem (LOVE)-n kivül kereskedelmi érdekek fűzik egyes eu-i országokat Ukrajnához. A britek, németek, fr.ák, dánok és az olaszok is érdekeltek a drónok közös gyártásában. A nyugat tökéletesiti a know how-ot, az ukránok pedig kipróbálják az oroszokon. Az EU-fizet, nem véletlen, h. Urs. és Costa pár eu-i vezetővel Kievben virágot vitt az ukrán katonák emlékére és hozott magával 1OO millió eurót is a közös PROJEKT elinditására. A 9O milliárd eurós közös EU kölcsönt a magyar vétó miatt nem lehetett elinditani, majd "április után" remélik. Az USA pedig Tr-Zele alaszkai IRÁSOS egyezsége szerint viszi az értékes ásványi anyagok jórészét a fegyverszállitásért. 2O22-ben lehetett volna egyezséget kötni az oroszokkal,de Boris J.leállitotta, a háborút folytatni kell. Emigráljanak csak az ukránok, ugyis sokan vannak. Z-nek tapsolnak az üzletemberek. Az ukránok szerint (?) 5OO ezer orosz halt meg,5O ezer ukrán. Időnként csereberélik a halottakat.
Válasz erre
1
0
Jospehe998
•••
2026. február 26. 12:50 Szerkesztve
Mert Ukrajnában az oroszok minden gyárat szétlőnek! Az a stratégiai döntés áll mögötte…
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!