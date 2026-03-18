Fontos figyelmeztetést tett a svájci sztárújságíró a magyar választások előtt (VIDEÓ)

Példátlan támadást indított az Európai Bizottság a magyar választások előtt: már aktiválták is a rendszert
Az olajblokád után jöhet a „Facebook-blokád” is.
Roger Köppel szerint amennyiben Orbán Viktor választási győzelmet aratna, rögtön az orosz beavatkozás lehetőségét tematizálnák.
Roger Köppel a magyar választásokkal kapcsolatos brüsszeli hiteltelenítési kísérletekről beszélt szerda reggeli műsorában. A svájci Die Weltwoche főszerkesztője szerint már előre kirajzolódik egy olyan narratíva, amely kétségbe vonná a választási eredmények legitimitását – számolt be róla Szalai Zoltán a Facebook-oldalán.
Köppel álláspontja szerint amennyiben Orbán Viktor választási győzelmet aratna,
a nemzetközi sajtó rövid időn belül ismét az orosz beavatkozás lehetőségét tematizálná,
hasonlóan ahhoz, ami Donald J. Trump első megválasztása idején történt.
