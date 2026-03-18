Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
dömötör csaba választás európai bizottság

Példátlan támadást indított az Európai Bizottság a magyar választások előtt: már aktiválták is a rendszert

2026. március 18. 14:45

Az olajblokád után jöhet a „Facebook-blokád” is.

Az olajblokád után jöhet a „Facebook-blokád” is: az Európai Bizottság ugyanis aktiválta azt a rendszert, amellyel korlátozni tudja a közösségi médiában megjelenő tartalmakat a magyar választások előtt – közölte Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben szerdán.

Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: az úgynevezett Gyorsreagálású Rendszer (RRS) európai bizottsági bevezetése egyértelmű beavatkozást jelent a magyar választásokba, mindezt Magyar Péter érdekében.

A rendszer – amelynek élesítését két napja jelentette be az Európai Bizottság – papíron a gyűlöletbeszéd és a külső beavatkozások elleni védelmet szolgálja, az amerikai törvényhozás jelentése szerint azonban a valóságban 

politikai cenzúrát követelt a nagy közösségimédia-cégektől, így a Facebook-tól és a YouTube-tól is.

Az eljárás jogi alapját a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály adja. Ebben egyértelműen szerepel, hogy az uniós bizottság által elindított gyorsreagálású egység előresorolhat hitelesnek mondott tartalmakat, és gyorsan korlátozhatja a károsnak minősített bejegyzéseket. A nagy közösségimédia-cégeknek 2025-től már nem önkéntesen, hanem kötelezően kell részt venniük ebben a rendszerben. Amennyiben nem fogadják el a gyorsreagálású egység javaslatait és követeléseit, az éves forgalmuk akár 6 százalékának megfelelő pénzbüntetést is kaphatnak, tehát „pénzügyi értelemben pisztoly van a halántékuknál” – hívta fel a figyelmet.

Elmondta: az Európai Bizottság a tartalomkorlátozás feladatát kiszervezi civilnek mondott külső szereplőknek. A gyorsreagálású egység munkájában részt vesz többek között az Globsec, amelyhez a tiszás Orbán Anita és Bajnai Gordon köthető. Tagja a Digitális Média Megfigyelő Központ is, amelynek magyar közreműködői a 444-et jelentő Magyar Jeti, a jelentős külföldi bekötöttséggel rendelkező Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, valamint az Amnesty International – vagyis, mint kiemelte, olyan intézetek és médiumok, amelyek a liberális oldalhoz köthetők. Hozzátette: a magyar szervezeti egységben a francia hírügynökség is jelen van.

„Mindez azt jelenti, hogy olyan baloldali csoportok korlátozhatják a közösségimédia-tartalmakat a következő hetekben, amelyek szerint az a baj, hogy a bevándorlók továbbmennek Magyarországról; amelyek egyetlen kérdés feltétele nélkül némán hallgatták végig Magyar Péter állításait; 

és amelyek két háború árnyékában is azt mondják a magyaroknak, hogy a háborúval foglalkozni nem más, mint riogatás”

– fogalmazott.

Szavai szerint az eljárás arra is választ ad, miért indították el az orosz kémekről és beavatkozásról szóló álhírkampányt. Orosz beavatkozásra hivatkoznak, miközben brüsszeli beavatkozást valósítanak meg az Európai Bizottság pénzéből. A tartalomkorlátozást végrehajtó magyar konzorcium az elmúlt években több mint egymilliárd forintnak megfelelő eurót kapott Brüsszelből – közölte.

„Aki kételkedne a helyzet súlyosságában, nézze meg az amerikai törvényhozás jelentését arról, hogyan gyakorolt nyomást az Európai Bizottság a digitális cégekre közel száz találkozón” – mondta Dömötör Csaba, majd figyelembe ajánlotta Mark Zuckerberg videóját arról, hogy a tényellenőrök politikai cenzorként működtek az Egyesült Államokban.

Hozzátette: Amerikában leépítették ezt a rendszert, az Európai Bizottság azonban kiterjeszti azt. Állítása szerint most arra használják, hogy Magyar Péter érdekében „Facebook-blokádot” vezessenek be Magyarországon.

„De van egy rossz hírünk számukra: erről a magyarok fognak dönteni április 12-én. A csendes, békepárti többség akkor adja majd meg a választ” – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. március 18. 14:57
Beleillik a Tisza mintázatába! Először több, mint 40 jelöltet feljelentettek a választási bizottságnál hazug indokokkal, hátha valakit sikerül megakadályozni az indulásban a választáson. Most érvénytelen szavazatra buzdítják a Fidesz -KDNP szavazókat, azt mondják, jelöljék be a Fidesz -KDNP -t és a Mi hazánk -ot is. Raknának két X-et a szavazólapra!!!!!! Így érvénytelen lenne a szavazólap! A Tisza aljas technológiákkal dolgozik! Ilyen mentalitásúak, így születtek, életük végéig így maradnak.
Válasz erre
0
0
Tegnap
2026. március 18. 14:55
Tényleg itt az ideje, hogy ezek a korrupt gazemberek, a pfizerkurvával az élen, a pokolba legyenek lapátolva. Persze a faszpianistával együtt, hogy a pokol tüzében örökre együtt szenedjenek. A poloska és a többi féreg is ott kapargálhatna a szarban. Nem lehet ezekről szebbet beszélni.
Válasz erre
2
0
hlaci83
2026. március 18. 14:54
Egy régi jó film jut eszembe: face/off Legalábbis is a választásokig.
Válasz erre
1
0
olvaso9
2026. március 18. 14:53
Ez a legaljasabb dolog... kifacsarják az elvileg jó szabályokat és a saját politikai céljaik szerint alkalmazzák. Ez lenne az európai szólásszabadság?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!