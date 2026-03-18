Példátlan támadást indított az Európai Bizottság a magyar választások előtt: már aktiválták is a rendszert

Kiderült: egy nyíltan ukránpárti szerkesztő felel Orbán Viktor cenzúrájáért a Facebooknál
Mindent megtesznek a választások befolyásolásáért.
Az olajblokád után jöhet a „Facebook-blokád” is: az Európai Bizottság ugyanis aktiválta azt a rendszert, amellyel korlátozni tudja a közösségi médiában megjelenő tartalmakat a magyar választások előtt – közölte Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben szerdán.
Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: az úgynevezett Gyorsreagálású Rendszer (RRS) európai bizottsági bevezetése egyértelmű beavatkozást jelent a magyar választásokba, mindezt Magyar Péter érdekében.
A rendszer – amelynek élesítését két napja jelentette be az Európai Bizottság – papíron a gyűlöletbeszéd és a külső beavatkozások elleni védelmet szolgálja, az amerikai törvényhozás jelentése szerint azonban a valóságban
politikai cenzúrát követelt a nagy közösségimédia-cégektől, így a Facebook-tól és a YouTube-tól is.
Az eljárás jogi alapját a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály adja. Ebben egyértelműen szerepel, hogy az uniós bizottság által elindított gyorsreagálású egység előresorolhat hitelesnek mondott tartalmakat, és gyorsan korlátozhatja a károsnak minősített bejegyzéseket. A nagy közösségimédia-cégeknek 2025-től már nem önkéntesen, hanem kötelezően kell részt venniük ebben a rendszerben. Amennyiben nem fogadják el a gyorsreagálású egység javaslatait és követeléseit, az éves forgalmuk akár 6 százalékának megfelelő pénzbüntetést is kaphatnak, tehát „pénzügyi értelemben pisztoly van a halántékuknál” – hívta fel a figyelmet.
Elmondta: az Európai Bizottság a tartalomkorlátozás feladatát kiszervezi civilnek mondott külső szereplőknek. A gyorsreagálású egység munkájában részt vesz többek között az Globsec, amelyhez a tiszás Orbán Anita és Bajnai Gordon köthető. Tagja a Digitális Média Megfigyelő Központ is, amelynek magyar közreműködői a 444-et jelentő Magyar Jeti, a jelentős külföldi bekötöttséggel rendelkező Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, valamint az Amnesty International – vagyis, mint kiemelte, olyan intézetek és médiumok, amelyek a liberális oldalhoz köthetők. Hozzátette: a magyar szervezeti egységben a francia hírügynökség is jelen van.
„Mindez azt jelenti, hogy olyan baloldali csoportok korlátozhatják a közösségimédia-tartalmakat a következő hetekben, amelyek szerint az a baj, hogy a bevándorlók továbbmennek Magyarországról; amelyek egyetlen kérdés feltétele nélkül némán hallgatták végig Magyar Péter állításait;
és amelyek két háború árnyékában is azt mondják a magyaroknak, hogy a háborúval foglalkozni nem más, mint riogatás”
– fogalmazott.
Szavai szerint az eljárás arra is választ ad, miért indították el az orosz kémekről és beavatkozásról szóló álhírkampányt. Orosz beavatkozásra hivatkoznak, miközben brüsszeli beavatkozást valósítanak meg az Európai Bizottság pénzéből. A tartalomkorlátozást végrehajtó magyar konzorcium az elmúlt években több mint egymilliárd forintnak megfelelő eurót kapott Brüsszelből – közölte.
„Aki kételkedne a helyzet súlyosságában, nézze meg az amerikai törvényhozás jelentését arról, hogyan gyakorolt nyomást az Európai Bizottság a digitális cégekre közel száz találkozón” – mondta Dömötör Csaba, majd figyelembe ajánlotta Mark Zuckerberg videóját arról, hogy a tényellenőrök politikai cenzorként működtek az Egyesült Államokban.
Hozzátette: Amerikában leépítették ezt a rendszert, az Európai Bizottság azonban kiterjeszti azt. Állítása szerint most arra használják, hogy Magyar Péter érdekében „Facebook-blokádot” vezessenek be Magyarországon.
„De van egy rossz hírünk számukra: erről a magyarok fognak dönteni április 12-én. A csendes, békepárti többség akkor adja majd meg a választ” – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet