Példátlan támadást indított az Európai Bizottság a magyar választások előtt: már aktiválták is a rendszert

Az eljárás jogi alapját a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály adja. Ebben egyértelműen szerepel, hogy az uniós bizottság által elindított gyorsreagálású egység előresorolhat hitelesnek mondott tartalmakat, és gyorsan korlátozhatja a károsnak minősített bejegyzéseket. A nagy közösségimédia-cégeknek 2025-től már nem önkéntesen, hanem kötelezően kell részt venniük ebben a rendszerben. Amennyiben nem fogadják el a gyorsreagálású egység javaslatait és követeléseit, az éves forgalmuk akár 6 százalékának megfelelő pénzbüntetést is kaphatnak, tehát „pénzügyi értelemben pisztoly van a halántékuknál” – hívta fel a figyelmet.

Elmondta: az Európai Bizottság a tartalomkorlátozás feladatát kiszervezi civilnek mondott külső szereplőknek. A gyorsreagálású egység munkájában részt vesz többek között az Globsec, amelyhez a tiszás Orbán Anita és Bajnai Gordon köthető. Tagja a Digitális Média Megfigyelő Központ is, amelynek magyar közreműködői a 444-et jelentő Magyar Jeti, a jelentős külföldi bekötöttséggel rendelkező Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, valamint az Amnesty International – vagyis, mint kiemelte, olyan intézetek és médiumok, amelyek a liberális oldalhoz köthetők. Hozzátette: a magyar szervezeti egységben a francia hírügynökség is jelen van.

„Mindez azt jelenti, hogy olyan baloldali csoportok korlátozhatják a közösségimédia-tartalmakat a következő hetekben, amelyek szerint az a baj, hogy a bevándorlók továbbmennek Magyarországról; amelyek egyetlen kérdés feltétele nélkül némán hallgatták végig Magyar Péter állításait;

és amelyek két háború árnyékában is azt mondják a magyaroknak, hogy a háborúval foglalkozni nem más, mint riogatás”

– fogalmazott.