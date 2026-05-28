Az elmúlt években hangoztatott „elnyomás” ellenére a Political Capitalnek nem voltak anyagi gondjai

Döbbenetesen mélyre süllyednek: az uniós tagságunk elveszítésével riogat a Political Capital a választás előtt
A balliberális think tank a legszínvonaltalanabb összeesküvés-elméletek szintjére süllyedt a tematizálás kedvéért.
A magát függetlennek mondó intézet egy április 12-e előtti elemzésében azt vetette fel, hogy Magyarország elveszítheti európai uniós tagságát, amennyiben az Orbán Viktor vezette pártok nyerik meg a parlamenti választásokat.
Megjelent a magát függetlennek nevező politikai kutató-, elemző- és tanácsadó intézet, a Political Capital 2025-ös pénzügyi beszámolója is, amely már az országgyűlési választásokat megelőző időszak gazdálkodására is kiterjed.
A Krekó Péter által vezetett Political Capital egészen pontosan úgy fogalmazott: „Ha az Orbán-rezsim kormányon marad, belátható időn belül búcsút inthet az ország az Európai Uniónak és a nyugati szövetségi rendszernek.”
Az elmúlt években hangoztatott „elnyomás” ellenére a Political Capital Szolgáltató Kft. 2025-ös egyszerűsített éves beszámolója stabil működésről tanúskodik.
Bár a társaság árbevétele az előző évhez képest csökkent – 46,6 millió forintról 36,1 millió forintra –, az üzemi eredmény jelentősen javult: 3,3 millió forintról 17,7 millió forintra emelkedett. A vállalat adózás utáni nyereségessége összességében stabil maradt; 2025-ben 8 millió 628 ezer forintos eredményt ért el.
