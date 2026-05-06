Milliárdos kampány, homályos háttér: kérdések a Tisza Párt finanszírozása körül

Magyar Péterrel tényleg a történelem is véget ért? Meglepő válasz látott napvilágot
Európában nem állt meg az idő, és ezt minden magyar érezni is fogja. Kovács András írása.
Több mint 1,2 milliárd forintos állami kampánytámogatással vághattak neki a választásoknak Magyar Péterék, miközben finanszírozása és gazdálkodása továbbra sem átlátható. A hiányzó vagy késve közzétett pénzügyi beszámolók, valamint a vállalkozói támogatások kérdései egyaránt kérdéseket vetnek fel a Tisza Párt működésével kapcsolatban.
Amikor ezt a cikket publikáljuk, nem tudni, hogyan és miből gazdálkodott a Tisza Párt az elmúlt hónapokban. Egy tétel biztos: a parlamenti választásokon induló, országos listát állító politikai mozgalomként Magyar Péterék jogosulttá váltak a központi költségvetési támogatásra.
Százhat egyéni képviselőjelöltjük egyenként több mint 1,7 millió forintot vehetett igénybe, amelyet a kampánytevékenységgel összefüggő dologi kiadások finanszírozására fordíthattak.
Emellett pártlistát állító szervezetként a Tisza Párt szintén jogosult a központi költségvetésből származó támogatásra. Mivel mind a 106 egyéni választókerületben sikerült jelöltet állítaniuk, a maximális, 60 százalékos listás kampánytámogatásra váltak jogosulttá. Ez számokban azt jelenti, hogy a Tisza Párt listája után 1,03 milliárd forintot kapott, míg jelöltjeik után további 182,78 millió forint támogatásban részesültek.
Így összesen 1 212 254 606 forint kampánytámogatással kalkulálhattak Magyar Péterék.
Hogy miért nem ismert pontosan, miként működött a Tisza Párt az országgyűlési választásokat megelőző időszakban, abban szerepet játszhat egyfelől, hogy a honlapjuk átláthatósági felületére 2025 ősze óta nem töltöttek fel negyedéves pénzügyi beszámolókat, noha a párt vezetője azt ígérte, hogy a mozgalom mindvégig transzparensen működik majd.
Amikor negyedéves beszámolók mégis megjelentek, azokat jórészt késedelmesen tették közzé.
Ugyanakkor egy évvel ezelőtt – a 2024-es teljes évi pénzügyi beszámoló nyilvánosságra hozatalát követően – derült ki, hogy Bojár Gábor balliberális nagyvállalkozó anyagi támogatást nyújtott Magyar Péteréknek. Egy másik, immár a Tisza Párthoz köthető nagyvállalkozó, Wáberer György esetében is hasonló információk láttak napvilágot. Az üzletember elismerte, hogy a választásokat megelőzően öt nappal öt alkalommal 20 millió forintot utalt át a párt számlájára.
Erre a párt vezetője úgy reagált, hogy a 100 millió forintot visszautalják, mivel „még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót vagy oligarchát kössenek hozzánk, vagy hogy bárki úgy érezze: ránk hivatkozva bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing”. Bojár Gábor esetében azonban nem ez történt.
Raskó György agrárvállalkozó ugyancsak kiállt a Tisza Párt és elnöke mellett. Politikai véleménynyilvánításai mellett talán azért is, mert unokahúga, Árvay Nikolett a Komárom-Esztergom vármegye 3. számú egyéni választókerületében szerzett tiszás mandátumot. Anyagi dotációról viszont egyelőre nincs információ.
Hiába az átláthatatlan pártfinanszírozás, Magyar Péteréket nem kizárólag közvetlen módon lehet támogatni.
Ide sorolható a konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezésére létrehozott, a Tisza Párt által alapított Árad a Tisza Kft., amely jelenleg a szervezet webshopját is üzemelteti. Bár a társaság pénzügyi beszámolója még nem érhető el, korábbi dokumentumokban feltüntették az online kereskedelemből származó bevételeket.
Nem hagyható figyelmen kívül a Tarr Zoltán által alapított, majd később Melléthei-Barna Márton által vezetett Legyél a Változás Egyesület sem. Az egyesület esetében egyelőre csak a 2024. évi pénzügyi beszámoló hozzáférhető, a választásokat megelőző időszakra vonatkozó adatok nem.
A 2024-es beszámoló szerint az egyesület közel 20 millió forintos adózott eredménnyel zárt.
Megemlítendő, hogy ide érkeznek a Lúdas Matyi Alap forrásai is. Elviekben a Tisza Párt európai parlamenti képviselői havonta jelentős összegeket ajánlanak fel fizetésükből az alap javára: Magyar Péter brüsszeli jövedelme 50 százalékát utalja át, míg a párt többi EP- képviselője egyenként havi 500 000 forint felajánlását vállalja.
Továbbá ide sorolható az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. is, amelyből a pártelnök mintegy két évvel ezelőtt kivásárolta a többi tulajdonost. Magyar Péter vállalkozása 2023-ban 11,4 millió forintos értékesítésből származó nettó árbevétel mellett 324 ezer forintos adózott eredményt ért el. 2024-ben bevételét megháromszorozta, 36 millió forintra növelte, míg nyeresége több mint 51-szeresére, 16,7 millió forintra emelkedett.
Ez alapján az árbevétel-arányos nyereségráta mintegy 45 százalék volt, ami kiemelkedően magas értéknek számít.
Magyar Péter a legutóbbi országgyűlési választásokat követően – az összeférhetetlenségi szabályokra tekintettel – lemondott az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. vezérigazgatói tisztségéről.
Bár a társaság legfrissebb pénzügyi beszámolója még nem érhető el, a közösségi médiában olyan – meg nem erősített – híresztelések is megjelentek,
amelyek szerint a Tisza Párt kampányvideóit és vizuális anyagait ez a vállalkozás készíthette, vagyis akár jelentős megrendelések is érkezhettek a pártelnök cégéhez.
