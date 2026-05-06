Milliárdos kampány, homályos háttér: kérdések a Tisza Párt finanszírozása körül

Hogy miért nem ismert pontosan, miként működött a Tisza Párt az országgyűlési választásokat megelőző időszakban, abban szerepet játszhat egyfelől, hogy a honlapjuk átláthatósági felületére 2025 ősze óta nem töltöttek fel negyedéves pénzügyi beszámolókat, noha a párt vezetője azt ígérte, hogy a mozgalom mindvégig transzparensen működik majd.

Amikor negyedéves beszámolók mégis megjelentek, azokat jórészt késedelmesen tették közzé.

Tiszás nagyvállalkozók

Ugyanakkor egy évvel ezelőtt – a 2024-es teljes évi pénzügyi beszámoló nyilvánosságra hozatalát követően – derült ki, hogy Bojár Gábor balliberális nagyvállalkozó anyagi támogatást nyújtott Magyar Péteréknek. Egy másik, immár a Tisza Párthoz köthető nagyvállalkozó, Wáberer György esetében is hasonló információk láttak napvilágot. Az üzletember elismerte, hogy a választásokat megelőzően öt nappal öt alkalommal 20 millió forintot utalt át a párt számlájára.

Erre a párt vezetője úgy reagált, hogy a 100 millió forintot visszautalják, mivel „még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót vagy oligarchát kössenek hozzánk, vagy hogy bárki úgy érezze: ránk hivatkozva bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing”. Bojár Gábor esetében azonban nem ez történt.