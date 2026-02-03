Ft
tisza párt magyar péter Magyar Péter hazugságai honlap

Magyar Péter átláthatóságot ígért, de durva dolgok történtek (VIDEÓ)

2026. február 03. 07:06

A Tisza Párt negyedéves pénzügyi beszámolókat ígért. A pénzügyi dokumentumok nyilvánosságra hozatalával többször is késtek Magyar Péterék, sőt, több alkalommal sem tettek eleget a vállalásuknak. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 8 rész.

2026. február 03. 07:06
Kovács András
Kovács András

2024 tavaszán tűnt fel a magyar politikai élet színpadán Magyar Péter, aki belépett Tisztelet és Szabadság Pártba, vagyis a Tisza Pártba, amelynek közgyűlése április 10-én alelnöknek választotta a köztudatba berobbant politikust. A Tisza Párt azt ígérte, hogy transzparensen fog működni, ennek érdekében a honlapjukon létrehoztak egy „transzparencia” elnevezésű menüpontot. 

 

Magyar
Magyar Péter a transzparenciáról szóló ígéretét is megszegte

Azt ígérték, hogy ezeket negyedévente frissíteni fogják. Mindezek ellenére ezek a beszámolók folyamatosan késve jelentkeztek meg. Sőt a 2025-ös IV. negyedévi és a teljes 2025-ös beszámolójuk nincsen fent a honlapon. 

Magyarék mindig késtek

Még 2025-ben írtunk arról, hogy bár fennhangon hirdeti a transzparenciát, továbbra sem található a Tisza Párt honlapján a 2024 negyedik negyedéves beszámolójuk. Pedig Magyar Péter az átláthatóság érdekében korábban azt ígérte, hogy negyedévente közzéteszik majd pénzügyi beszámolóikat, 

de a tavalyi utolsó három hónap adatai még mindig nem elérhetők. 

 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

