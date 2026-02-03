Magyar Péter átláthatóságot ígért, de durva dolgok történtek (VIDEÓ)

2024 tavaszán tűnt fel a magyar politikai élet színpadán Magyar Péter, aki belépett Tisztelet és Szabadság Pártba, vagyis a Tisza Pártba, amelynek közgyűlése április 10-én alelnöknek választotta a köztudatba berobbant politikust. A Tisza Párt azt ígérte, hogy transzparensen fog működni, ennek érdekében a honlapjukon létrehoztak egy „transzparencia” elnevezésű menüpontot.