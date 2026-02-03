Magyar Péter átláthatóságot ígért, de durva dolgok történtek (VIDEÓ)

Megint hiába kerestük a Tisza Párt pénzügyi beszámolóját
Csak hangzatos ígéret maradt a transzparencia.
A Tisza Párt negyedéves pénzügyi beszámolókat ígért. A pénzügyi dokumentumok nyilvánosságra hozatalával többször is késtek Magyar Péterék, sőt, több alkalommal sem tettek eleget a vállalásuknak. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 8 rész.
2024 tavaszán tűnt fel a magyar politikai élet színpadán Magyar Péter, aki belépett Tisztelet és Szabadság Pártba, vagyis a Tisza Pártba, amelynek közgyűlése április 10-én alelnöknek választotta a köztudatba berobbant politikust. A Tisza Párt azt ígérte, hogy transzparensen fog működni, ennek érdekében a honlapjukon létrehoztak egy „transzparencia” elnevezésű menüpontot.
Azt ígérték, hogy ezeket negyedévente frissíteni fogják. Mindezek ellenére ezek a beszámolók folyamatosan késve jelentkeztek meg. Sőt a 2025-ös IV. negyedévi és a teljes 2025-ös beszámolójuk nincsen fent a honlapon.
Még 2025-ben írtunk arról, hogy bár fennhangon hirdeti a transzparenciát, továbbra sem található a Tisza Párt honlapján a 2024 negyedik negyedéves beszámolójuk. Pedig Magyar Péter az átláthatóság érdekében korábban azt ígérte, hogy negyedévente közzéteszik majd pénzügyi beszámolóikat,
de a tavalyi utolsó három hónap adatai még mindig nem elérhetők.
