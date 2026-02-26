Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt gelencsér ferenc magyarország momentum kijev ukrajna

A Momentum bukott politikusa Kijevből üzent Orbán Viktornak: „Ha valóban érdekli Magyarország energiabiztonsága, utazzon el Zelenszkijhez”

2026. február 26. 17:12

Gelencsér Ferenc szerint szerdán egy órán keresztül beszélgetett Ukrajna elnökével a U4U delegáció részeként.

2026. február 26. 17:12
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Gelencsér Ferenc a Facebook-oldalán megírta, hogy kedden megérkezett Kijevbe.

Az ember az utastársait nem mindig tudja megválogatni, a szövetségeseit azonban a legtöbb esetben igen...”

– írta a Tisza Pártnak kampányoló bukott momentumos politikus.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktornak is üzent

Gelencsér úgy tűnik, hogy nagyon felbátorodott a háború sújtotta országban, mert csütörtökön már Orbán Viktor miniszterelnöknek is üzent. Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Miniszterelnök úr, ha valóban érdekli Magyarország energiabiztonsága és valóban aggódik a Barátság kőolajvezeték állapota miatt, akkor 

Facebookon való üzengetés helyett utazzon el Ukrajnába és beszélje ezt meg Zelenszkijvel. Várja Önt”

– utalt ezzel a miniszterelnök azon nyílt levelére, melyben azt kérta az ukrán elnöktől, hogy „azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!”.

A liberális politikus hozzátette, ha az ukrán elnök őt tudta fogadni szerdán, és az elmúlt egy évben összesen háromszor, akkor a magyar miniszterelnöke is egész biztosan szakítana időt. „Feltéve ha a szándék komoly, és nem csak a választási kampány része” – fűzte hozzá.

Felmondta az ukrán narratívát

Gelencsér Ferenc posztjából az is kiderült, hogy szerdán egy órán keresztül beszélgettek Ukrajna elnökével a U4U delegáció részeként. Gelencsér felhívta arra a figyelmet, hogy meglepő mód, ebből 20 percet Magyarországnak és a Barátság kőolajvezeték helyzetének szenteltünk. „A vezetéket az oroszok bombáztak le, az ukránok próbálják megjavítani. Zelenszkij azt mondta, ő bármiben partner, de a kicsinyes politikai játszmázásaiból hagyja ki, mert egy háborúban álló országot kell vezetnie” – idézte az ukrán vezetőt és egyben az ukrán narratívát a Momentum hajdani vezetője.

A Tisza Párt mellett teljes mellszélességgel kiálló politikus végül arra is kitért, hogy Szijjártó Péter külügyminisztert – akit „Pjotr Szijjártóvicsnak” nevezett – is érdemes lenne elküldeni Moszkvába, hogy „ugyanmár legyenek szívesek az oroszok nem veszélyeztetni a magyar energiaellátást, ami miatt Ön most látványosan aggódik, pedig tegnap óta folyik a nem orosz olaj az Adria-vezetéken keresztül” – zárta a kormányfőnek célzott üzenetét Gelencsér Ferenc.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A Momentum szoros kapcsolatot ápol Magyar Péter ukrán „testvérével” 

A Mandiner még tavaly nyáron foglalkozott azzal, hogy a Magyarországról kémkedés miatt kiutasított ukrán Tseber Roland az elmúlt időszakban leggyakrabban Magyar Péterrel, valamint a Tisza Párt egyes tagjaival – többek között Kulja Andrással – találkozott, de korábban más ellenzéki politikusokkal mutatkozott.

Tseber különösen gyakran tárgyalt momentumosokkal. A lila párt tagjai 2022 novemberében büszkén számoltak be arról, hogy „első magyar delegációként” Kijevbe látogatott három országgyűlési képviselőjük, Tompos Márton, Bedő Dávid és Gelencsér Ferenc, mondván, morálisan elfogadhatatlan, hogy Magyarország az egyetlen ország, ami még nem tette meg azt a gesztust, hogy az ukránok melletti kiállás szimbólumaként parlamenti delegációt küldjön a szomszédos országba.

Ezt követően nem sokkal 2023. január 25-én posztolta ki egy fotó kíséretében Tseber Roland, hogy  Gelencsér Ferenc, Tompos Márton, Cseh Katalin ismét a társaságát élvezhette. Az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztje azt írta ki a közösségi oldalára, hogy 

a momentumosok az orosz invázió első napjai óta támogatják Ukrajnát, nemcsak nyilatkozva, hanem fontos döntésekért is lobbiznak az Európai Parlamentben, valamint támogatást is gyűjtenek polgártársaiknak; 

ezúttal több mint 12 millió forint értékű generátorokat hoztak Ukrajnába.

Gelencsér Ferenc egyedül is szerepel Tseber Instagram-oldalán. A Momentum volt elnöke június elején büszkén számolt be arról, hogy Kijevben találkozott az ukrán politikussal. 

Ekkor egy poénkodó megjegyzést is fűzött a fotóhoz: „Most akkor Rolikám vagy RoliKÉM?”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gelencsér Ferenc Facebook-oldala

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2026. február 26. 17:31
A primitív, magyarnak nulla karácsony is ukrán zsoldban áll....elgondolkodtató, hogy a fővárosi prolik, rózsadombi milliárdosok ezt támogatják....gyökértelen népség.
Válasz erre
0
0
Gsss
2026. február 26. 17:30
Ez Gelencsér üzenjen haza a családjának vagy barátnőjének. Ki a fasz kíváncsi erre senkiházi bukott faszra. Jobb lenne ha nem Kijevbe menne segget nyalni, hanem keresne valami olyan munkát ha van egyáltalán amihez ért és lehet dolgoz is nem csak ugatni hülyeségeket. Remélem hamarosan végleg eltűnik a balos hülye politikusok süllyesztőjében.
Válasz erre
0
0
Türelem
2026. február 26. 17:29
Hány hazaáruló bukott zsidó politikus dolgozott már ezért, hogy bennünket, a normális, hazájukat szerető zsidókat gyűlöljenek? MSZMP, MSZP, DK, Momentum, PM, a többiek most dolgoznak azon, hogy kiérdemeljék a nemzet gyűlöletét.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. február 26. 17:26
Gelencsér, te Hegedűs hadnagyok gyöngye! Azzal jópofiztál, aki megtámadta az országodat? Tényleg ekkora marha lennél, vagy anyagi okok miatt sikerült ezt? Kezet nem csókoltál a zsaroló capo di caponak? Maradj inkább kint, mindenki jobban jár, és legalább ellátogathatsz oda, ahova Te a hozzád hasonló Hegedűs hadnagyokkal a magyar férfiakat ki akarod szolgáltatni vérdarálóba! Légy rá büszke, mekkora áruló marha lettél!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!