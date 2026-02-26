A Momentum bukott politikusa Kijevből üzent Orbán Viktornak: „Ha valóban érdekli Magyarország energiabiztonsága, utazzon el Zelenszkijhez”

Orbán Viktornak is üzent

Gelencsér úgy tűnik, hogy nagyon felbátorodott a háború sújtotta országban, mert csütörtökön már Orbán Viktor miniszterelnöknek is üzent. Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Miniszterelnök úr, ha valóban érdekli Magyarország energiabiztonsága és valóban aggódik a Barátság kőolajvezeték állapota miatt, akkor

Facebookon való üzengetés helyett utazzon el Ukrajnába és beszélje ezt meg Zelenszkijvel. Várja Önt”

– utalt ezzel a miniszterelnök azon nyílt levelére, melyben azt kérta az ukrán elnöktől, hogy „azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket!”.

A liberális politikus hozzátette, ha az ukrán elnök őt tudta fogadni szerdán, és az elmúlt egy évben összesen háromszor, akkor a magyar miniszterelnöke is egész biztosan szakítana időt. „Feltéve ha a szándék komoly, és nem csak a választási kampány része” – fűzte hozzá.