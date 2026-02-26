Ebből még nagy baj lehet: Ukrajna elkezdte méregetni a magyar hadsereg állapotát
Mindent számításba vettek.
Nem volt más választása Bukarestnek.
Szerdán ideiglenesen behatolt a román légtérbe egy drón az Ukrajnát érő orosz légicsapások alatt – tudta meg a Kárpáthír.
A lap közölte, hogy a határ menti radarképek alapján Bukarest aktiválta a légvédelmi rendszereket, a polgári lakosságot pedig figyelmeztették.
A fegyveres erők a Feteşti légibázisról két F–16-os vadászgépet emeltek a levegőbe.
A kijelölt terület átvizsgálása során nem találtak dróntörmeléket a hatóságok.
„Orbánnak érdemes lenne innia valamilyen nyugtató teát, és visszafognia a kreativitását” – írta Olekszij Kopitko.
Zelenszkij még mindig Putyinra mutogat.
Dmitrij Peszkov elmondta, mikor lenne érdemes találkoznia a három államfőnek.