Meglépte Románia: figyelmeztették a lakosságot, majd azonnal felszálltak az F–16-os vadászgépek

2026. február 26. 17:55

Nem volt más választása Bukarestnek.

2026. február 26. 17:55
null

Szerdán ideiglenesen behatolt a román légtérbe egy drón az Ukrajnát érő orosz légicsapások alatt – tudta meg a Kárpáthír.

A lap közölte, hogy a határ menti radarképek alapján Bukarest aktiválta a légvédelmi rendszereket, a polgári lakosságot pedig figyelmeztették.

A fegyveres erők a Feteşti légibázisról két F–16-os vadászgépet emeltek a levegőbe.

A kijelölt terület átvizsgálása során nem találtak dróntörmeléket a hatóságok.

Nyitókép: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

 

fogas paduc
2026. február 26. 19:05
De legalább megvolt a napi betevő adrenalinfröccs.
lendvaiildiko
•••
2026. február 26. 18:06 Szerkesztve
Hol volt drón, hol nem volt drón, az Olton túl, Târnu Măgurelén is túl, a ceaușcu-i Palotában Nicușor elnök összehívta a nemzetbiztonsági tanácsot, majd így szól! Talpra román, itt az idő, most vagy soha? Itt az idő, most vagy soha! uniósak legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A románok Istenére esküszünk, hogy sokáig uniósok nem leszünk. Uniosok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink. Sehonnai bitang ember, Ki most, ha kell, átállni nem mer... Legyen az a legjobb fegyver, ha felszálnak az F16-osok, hátha ukrán hírlapi kacsa a drón, melynek nincsen roncsa...
hexahelicene
2026. február 26. 18:01
Valaki érti a cikket? Drón miatt emelték a 2 F-16-ot, de nem találtak még dróntörmeléket sem. Akkor volt drón vagy nem volt? Akkor minek szállt föl a 2 F-16, ha nem volt drón?
Obsitos Technikus
2026. február 26. 17:57
Kárpáthír bzmg..
