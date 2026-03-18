Csehország nyújthat segítő kezet a magyaroknak: óriási bejelentés érkezett a Barátság kőolajvezeték ügyében

Példátlan támadást indított az Európai Bizottság a magyar választások előtt: már aktiválták is a rendszert
Csehország kész megkezdeni a szükséges műszaki beruházásokat ahhoz, hogy fordított irányba is működhessen az Ukrajna által leállított vezeték.
Karel Havlíček cseh miniszter bejelentette, hogy Csehország kész megkezdeni a szükséges műszaki beruházásokat a Barátság kőolajvezeték kapcsán, annak érdekében, hogy a kőolajat ismét el lehessen juttatni Szlovákiába.
„A fordított irányú üzemeltetést illetően felajánlottuk Szlovákiának, hogy igénybe veheti a Barátság vezetéken biztosított visszirányú áramlást. Más szóval készen állunk megkezdeni a technikai beruházást annak érdekében, hogy a kőolaj Csehországból szállítható legyen Szlovákiába” – fogalmazott Havlíček.
A cseh fél az Adria kőolajvezetéken keresztül, a horvátországi Omišalj kikötőjébe érkező, nem orosz eredetű kőolajat juttatná vissza a Barátság vezetéken keresztül Szlovákiába, és akár Magyarországra is.
A beruházások finanszírozásához a felek az Európai Bizottság támogatását is szeretnék igénybe venni.
Az Európai Unió eközben technikai és pénzügyi támogatást ajánlott fel Ukrajna számára a vezeték helyreállításához.
