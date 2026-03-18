Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
barátság vezeték szlovákia Magyarország csehország ukrajna

Csehország nyújthat segítő kezet a magyaroknak: óriási bejelentés érkezett a Barátság kőolajvezeték ügyében

2026. március 18. 16:59

Csehország kész megkezdeni a szükséges műszaki beruházásokat ahhoz, hogy fordított irányba is működhessen az Ukrajna által leállított vezeték.

null

Karel Havlíček cseh miniszter bejelentette, hogy Csehország kész megkezdeni a szükséges műszaki beruházásokat a Barátság kőolajvezeték kapcsán, annak érdekében, hogy a kőolajat ismét el lehessen juttatni Szlovákiába.

„A fordított irányú üzemeltetést illetően felajánlottuk Szlovákiának, hogy igénybe veheti a Barátság vezetéken biztosított visszirányú áramlást. Más szóval készen állunk megkezdeni a technikai beruházást annak érdekében, hogy a kőolaj Csehországból szállítható legyen Szlovákiába” – fogalmazott Havlíček.

A cseh fél az Adria kőolajvezetéken keresztül, a horvátországi Omišalj kikötőjébe érkező, nem orosz eredetű kőolajat juttatná vissza a Barátság vezetéken keresztül Szlovákiába, és akár Magyarországra is.

A beruházások finanszírozásához a felek az Európai Bizottság támogatását is szeretnék igénybe venni.

Az Európai Unió eközben technikai és pénzügyi támogatást ajánlott fel Ukrajna számára a vezeték helyreállításához.

Nyitókép: MTI / Máthé Zoltán

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. március 18. 17:45
gyakorlati haszna nincs, mert nem műszaki kérdésekről van szó
Válasz erre
0
0
google-2
2026. március 18. 17:40
A kelet-európaiaknak egy lehetőségük van a lehengerlő Nyugattal szemben: együttműködni. Amíg ezt nem értik meg, addig ők húzzák a rövidebbet.
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
•••
2026. március 18. 17:22 Szerkesztve
"A beruházások finanszírozásához a felek az Európai Bizottság támogatását is szeretnék igénybe venni." Azt már most megmondom előre, hogy ehhez egy fityinget nem fogtok kapni. "Nincs rá pénz!" Kell a pénz Ukrajnának! "Az Európai Unió eközben technikai és pénzügyi támogatást ajánlott fel Ukrajna számára a vezeték helyreállításához." Ursuláék elbábozzák nekünk, hogy ők csinálnak valamit az ügyben és azt gondolják, hogy majd mi ezt bevesszük. Mellette pedig újabb ingyenpénzt adnak az ukrán maffiának a semmire, hiszen mindenki tudja, hogy a vezetéknek semmi baja nincsen. Azért nem engednek a közelébe senkit, mert akkor lebuknának, mint Kun Béla.
Válasz erre
1
0
szim-patikus
2026. március 18. 17:12
Visszahat a közös múlt? (akkor is szép a cseh gesztus)
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!