Ismét kihajózhat a hantavírustól megtisztított holland óceánjáró

Magyarország szomszédságában azonosítottak egy hantavírussal fertőzött férfit
Nyolc kontaktszemélyt helyeztek karanténba.
Teljes mértékben megtisztították és fertőtlenítették.
Két héttel a visszatérését követően ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított holland MV Hondius – közölte hétfőn az óceánjárót üzemeltető hajózási társaság.
Az Oceanwide Expeditions tájékoztatása szerint a Hondius a tervek szerint június 6-án indul a Spitzbergákra, ahonnan június 13-án folytatja útját a Jeges-tenger felé. A társaság hangsúlyozta:
a hajót a holland egészségügyi hatóságok teljes mértékben megtisztították és fertőtlenítették, és állításuk szerint már nem áll fenn fertőzésveszély.
A vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre, nem pedig a hajón keletkezett vagy onnan származott. A korábbi útról a legénység egy része továbbra is karanténban van. „Kicserélték a legénységet, a fedélzeten tartózkodók közül senki sem került kapcsolatba olyan személyekkel, akik jelenleg karanténban vannak” – tette hozzá a hajózási társaság.
Áprilisban tört ki hantavírus-járvány a Hondius fedélzetén, amely mintegy 150 emberrel indult Argentínából, eredetileg a Zöld-foki-szigetek felé. A fertőzés felfedezését követően május közepén az utasok és a legénység nagy részét evakuálták Tenerifén, a hajó pedig május 18-án futott be a rotterdami kikötőbe.
A hantavírus általában fertőzött rágcsálók vizeletével és ürülékével való érintkezés útján terjed. A WHO becslése szerint évente 10–100 ezer fertőzés történhet világszerte, a betegség súlyossága pedig a vírus altípusától függően jelentősen eltérhet.
(MTI)
Nyitókép: JORGE GUERRERO / AFP