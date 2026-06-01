06. 01.
hantavírus hondius óceánjáró

Ismét kihajózhat a hantavírustól megtisztított holland óceánjáró

2026. június 01. 21:27

Teljes mértékben megtisztították és fertőtlenítették.

Két héttel a visszatérését követően ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított holland MV Hondius – közölte hétfőn az óceánjárót üzemeltető hajózási társaság.

Az Oceanwide Expeditions tájékoztatása szerint a Hondius a tervek szerint június 6-án indul a Spitzbergákra, ahonnan június 13-án folytatja útját a Jeges-tenger felé. A társaság hangsúlyozta: 

a hajót a holland egészségügyi hatóságok teljes mértékben megtisztították és fertőtlenítették, és állításuk szerint már nem áll fenn fertőzésveszély.

A vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre, nem pedig a hajón keletkezett vagy onnan származott. A korábbi útról a legénység egy része továbbra is karanténban van. „Kicserélték a legénységet, a fedélzeten tartózkodók közül senki sem került kapcsolatba olyan személyekkel, akik jelenleg karanténban vannak” – tette hozzá a hajózási társaság.

Áprilisban tört ki hantavírus-járvány a Hondius fedélzetén, amely mintegy 150 emberrel indult Argentínából, eredetileg a Zöld-foki-szigetek felé. A fertőzés felfedezését követően május közepén az utasok és a legénység nagy részét evakuálták Tenerifén, a hajó pedig május 18-án futott be a rotterdami kikötőbe.

A hantavírus általában fertőzött rágcsálók vizeletével és ürülékével való érintkezés útján terjed. A WHO becslése szerint évente 10–100 ezer fertőzés történhet világszerte, a betegség súlyossága pedig a vírus altípusától függően jelentősen eltérhet.

(MTI) 

Nyitókép: JORGE GUERRERO / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Canadian
•••
2026. június 01. 22:59 Szerkesztve
A hanta és ebola hisztériára azért volt szükség, hogy a WHO aláírassa minden országgal a WHO paktumot, és az elítélt etióp terrorista Tedros legyen minden aláíró ország egészségügyi minisztere. Néhány ország, ahol még a józan ész van hatalmon, eleve kihúzta magát ebből a szégyenletes egyezményből, pl USA, Argentina, Szlovákia. A paktum aláírása egyelőre megbukott harmadik világbeli országok aggályai miatt. Magyarország sajnos aláírta. Szijjártó Péter az etióp terroristát barátként üdvözölte. Ennélfogva a hantavírus és ebola pandémiákra egyelőre nincs szükség, és mintegy vezényszóra el is tűntek az újságokból.
