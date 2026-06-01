Ismét kihajózhat a hantavírustól megtisztított holland óceánjáró

A vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre, nem pedig a hajón keletkezett vagy onnan származott. A korábbi útról a legénység egy része továbbra is karanténban van. „Kicserélték a legénységet, a fedélzeten tartózkodók közül senki sem került kapcsolatba olyan személyekkel, akik jelenleg karanténban vannak” – tette hozzá a hajózási társaság.

Áprilisban tört ki hantavírus-járvány a Hondius fedélzetén, amely mintegy 150 emberrel indult Argentínából, eredetileg a Zöld-foki-szigetek felé. A fertőzés felfedezését követően május közepén az utasok és a legénység nagy részét evakuálták Tenerifén, a hajó pedig május 18-án futott be a rotterdami kikötőbe.

A hantavírus általában fertőzött rágcsálók vizeletével és ürülékével való érintkezés útján terjed. A WHO becslése szerint évente 10–100 ezer fertőzés történhet világszerte, a betegség súlyossága pedig a vírus altípusától függően jelentősen eltérhet.