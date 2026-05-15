Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
fertőzés romániában hantavírus kórház vizsgálat

Hantavírus: egy romániai betegnél is felmerült a fertőzés gyanúja, a hatóságok járványügyi vizsgálatot indítottak

2026. május 15. 20:31

Egy Arad megyei kórházban kezelt partiumi betegnél pozitív lett a hantavírus kimutatására szolgáló PCR-teszt.

2026. május 15. 20:31
null

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Agerpres hírügynökség szerint egy partiumi betegnél, de a közegészségügyi intézet (INSP) további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak „fertőzésgyanúként” kezeli az esetet.

Az Agerpres szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.

Az INSP közleménye szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus-fertőzöttekkel. A leleteket a fővárosba szállították a Cantacuzino immunológiai és közegészségügyi kutatóintézetbe. Az INSP járványügyi vizsgálatot indított, és a laborvizsgálatok elvégzéséig „fertőzésgyanúként” kezeli az esetet.

A Digi24 hírtelevízió szerint az aradi sürgősségi kórházba május elején átszállított beteget 2023 júliusa óta kezelték a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban. Ebben a szigorúan őrzött Bihar megyei intézetben kezelik azokat az elítélteket, akiket pszichikai betegségük, függőségük vagy egyéb problémák miatt nem küldhettek börtönbe.

A vaskohsziklási kórház négy alkalmazottját tavaly nyáron bíróság elé állították, miután az ENSZ egyik bizottsága 2024-ben videofelvételekkel dokumentált jelentést készített arról, hogy az ápolók elektrosokk-készülékkel kínozták a betegeket, nyomorúságos körülmények között tartották, bántalmazták és lejárt szavatosságú élelmiszerrel etették őket.

A román közegészségügyi intézet korábbi közleményében felidézte, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) nagyon alacsonynak minősíti a fertőzés kockázatát az európai általános népesség körében. A hantavírusok elsősorban rágcsálók által terjesztett kórokozók, amelyek leggyakrabban akkor fertőzik meg az embert, ha belélegzi a fertőzött állatok vizelete, ürüléke által szennyezett port, közvetlenül érintkezik az ürülékkel, vagy megharapja egy fertőzött rágcsáló.

Az utóbbi években 15 hantavírus-fertőzést igazoltak Romániában: négyet 2023-ban, hármat 2024-ben, hetet 2025-ben és egyet idén.

(MTI)

Nyitókép: JORGE GUERRERO / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. május 15. 21:44
Bezzeg Románia, megint lemaradtunk
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2026. május 15. 21:10 Szerkesztve
A hantavírus 3 millió áldozatot szedett Magyarországon április 12-én. Lesznek, akik belepusztulnak, de hátha lesznek olyanok is, akik kigyógyulnak belőle. Csak még meg kell találni az ellenszerét.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. május 15. 20:43
A hantavírus 25 alfaja őshonos Európában, vadon élő régcsálók hordozzák, elsősorban egérfélék. Magyarországon évente 7-10 esetet jelentenek. Az ember a rágcsáló székletével, vizeletével érintkezve fertőződik meg a vírussal. Erdészeti dolgozók között 5%-os a szeropozotivitás, vagyis 5%-uk már egyszer megfertőződött.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!