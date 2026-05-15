Hantavírus: egy romániai betegnél is felmerült a fertőzés gyanúja, a hatóságok járványügyi vizsgálatot indítottak

Az INSP közleménye szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus-fertőzöttekkel. A leleteket a fővárosba szállították a Cantacuzino immunológiai és közegészségügyi kutatóintézetbe. Az INSP járványügyi vizsgálatot indított, és a laborvizsgálatok elvégzéséig „fertőzésgyanúként” kezeli az esetet.

A Digi24 hírtelevízió szerint az aradi sürgősségi kórházba május elején átszállított beteget 2023 júliusa óta kezelték a vaskohsziklási (Stei) pszichiátriai kórházban. Ebben a szigorúan őrzött Bihar megyei intézetben kezelik azokat az elítélteket, akiket pszichikai betegségük, függőségük vagy egyéb problémák miatt nem küldhettek börtönbe.

A vaskohsziklási kórház négy alkalmazottját tavaly nyáron bíróság elé állították, miután az ENSZ egyik bizottsága 2024-ben videofelvételekkel dokumentált jelentést készített arról, hogy az ápolók elektrosokk-készülékkel kínozták a betegeket, nyomorúságos körülmények között tartották, bántalmazták és lejárt szavatosságú élelmiszerrel etették őket.