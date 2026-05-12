hantavírus Tenerife járvány Argentína Egyesült Államok

Argentína egyszer már szembenézett a hantavírussal: így akadályozták meg a terjedést!

2026. május 12. 17:53

A módszerek ismerősek lehetnek a korábbi világjárvány idejéből.

A Tenerife felé tartó MV Hondius luxushajón kitört hantavírus-járvány ismét felidézte Argentína egyik legsúlyosabb egészségügyi tragédiáját – írja a New York Post. A lap szerint a mostani nemzetközi riadó miatt az amerikai egészségügyi hatóságok is ahhoz a járványkezelési modellhez nyúlnak vissza, amelyet a dél-amerikai országban alkalmaztak a 2018-as kitörés idején.

A történet egy patagóniai faluban, Epuyénben kezdődött, ahol egy születésnapi ünnepségből úgynevezett „szuperterjesztő esemény” lett. A közel százfős rendezvényen egy fertőzött férfi – aki már a rendezvény előtt is mutatott tüneteket – több embert is megfertőzött az asztalánál ülők közül.

A vírus végül 34 emberhez jutott el, közülük 11-en meghaltak.

Az egyik érintett, Mailen Valle a New York Postnak felidézte: apja és két testvére is a járvány áldozata lett.

Senki sem volt felkészülve arra, hogy néhány nap alatt kiürül a családi asztal”

– mondta könnyek között. Egyik nővére órákkal a tünetek megjelenése után meghalt, másik testvérét pedig már ravatal nélkül temették el.

Szigorú karanténra volt szükség

A hantavírus emberről emberre ritkán terjed, általában fertőzött rágcsálók váladékával kerül kapcsolatba az ember. Az argentin járvány azonban bebizonyította, hogy szoros emberi kontaktus esetén a vírus továbbadható.

Miután az első 18 esetet azonosították, az egészségügyi hatóságok rendkívül szigorú karanténszabályokat vezettek be. A fertőzötteket teljes izoláció alá helyezték, a kontaktkutatás során azonosított embereknek pedig önkéntes elkülönítést rendeltek el. A New England Journal of Medicine szerint

ezek az intézkedések nagy valószínűséggel megakadályozták a további terjedést”.

A helyiek azóta is számos óvintézkedés közepette élik a mindennapjaikat:

  • rendszeresen fertőtlenítik a tárolóhelyiségeket,
  • szellőztetnek és
  • fokozottan figyelnek a rágcsálók elleni védekezésre.

Készültségben a világ

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a mostani riadót az MV Hondius nevű expedíciós hajó váltotta ki, amely áprilisban indult Argentínából. A fedélzeten eddig három ember halt meg hantavírus-fertőzésben, a 147 utast pedig több országba szállították vissza megfigyelésre.

Az Egyesült Államokban

  • 15 utast egy nebraskai karanténlétesítményben figyelnek meg,
  • két fertőzött beteget pedig Atlantába szállítottak kezelésre.

Jay Bhattacharya, az amerikai járványügyi hatóság vezetője szerint azonban nincs ok pánikra.

A korábbi járványokból megtanult protokollokkal kezeljük a helyzetet”

– mondta.

A szakértők hangsúlyozzák: a hantavírus nem terjed olyan könnyen, mint a koronavírus, így nem várható újabb világjárvány.

Obsitos Technikus
2026. május 12. 18:02 Szerkesztve
Senki nem bizonyította azóta sem a transzhumán terjedést ebben az esetben sem. Zárt térben 100 ember mászkált, mulatozott, táncolt, a rágcsálóhúgyot-szart fölkavarták, belélegezték.
