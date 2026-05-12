Argentína egyszer már szembenézett a hantavírussal: így akadályozták meg a terjedést!

A Tenerife felé tartó MV Hondius luxushajón kitört hantavírus-járvány ismét felidézte Argentína egyik legsúlyosabb egészségügyi tragédiáját – írja a New York Post. A lap szerint a mostani nemzetközi riadó miatt az amerikai egészségügyi hatóságok is ahhoz a járványkezelési modellhez nyúlnak vissza, amelyet a dél-amerikai országban alkalmaztak a 2018-as kitörés idején.

A történet egy patagóniai faluban, Epuyénben kezdődött, ahol egy születésnapi ünnepségből úgynevezett „szuperterjesztő esemény” lett. A közel százfős rendezvényen egy fertőzött férfi – aki már a rendezvény előtt is mutatott tüneteket – több embert is megfertőzött az asztalánál ülők közül.