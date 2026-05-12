Argentína egyszer már szembenézett a hantavírussal: így akadályozták meg a terjedést!

Az utolsó utasok is elhagyták a hantavírussal sújtott óceánjárót – közben újabb három pozitív tesztet produkáltak
Több ország is egészségügyi megfigyelés alá helyezi a hazaszállított utasokat.
A módszerek ismerősek lehetnek a korábbi világjárvány idejéből.
A Tenerife felé tartó MV Hondius luxushajón kitört hantavírus-járvány ismét felidézte Argentína egyik legsúlyosabb egészségügyi tragédiáját – írja a New York Post. A lap szerint a mostani nemzetközi riadó miatt az amerikai egészségügyi hatóságok is ahhoz a járványkezelési modellhez nyúlnak vissza, amelyet a dél-amerikai országban alkalmaztak a 2018-as kitörés idején.
A történet egy patagóniai faluban, Epuyénben kezdődött, ahol egy születésnapi ünnepségből úgynevezett „szuperterjesztő esemény” lett. A közel százfős rendezvényen egy fertőzött férfi – aki már a rendezvény előtt is mutatott tüneteket – több embert is megfertőzött az asztalánál ülők közül.
A vírus végül 34 emberhez jutott el, közülük 11-en meghaltak.
Az egyik érintett, Mailen Valle a New York Postnak felidézte: apja és két testvére is a járvány áldozata lett.
Senki sem volt felkészülve arra, hogy néhány nap alatt kiürül a családi asztal”
– mondta könnyek között. Egyik nővére órákkal a tünetek megjelenése után meghalt, másik testvérét pedig már ravatal nélkül temették el.
A hantavírus emberről emberre ritkán terjed, általában fertőzött rágcsálók váladékával kerül kapcsolatba az ember. Az argentin járvány azonban bebizonyította, hogy szoros emberi kontaktus esetén a vírus továbbadható.
Miután az első 18 esetet azonosították, az egészségügyi hatóságok rendkívül szigorú karanténszabályokat vezettek be. A fertőzötteket teljes izoláció alá helyezték, a kontaktkutatás során azonosított embereknek pedig önkéntes elkülönítést rendeltek el. A New England Journal of Medicine szerint
ezek az intézkedések nagy valószínűséggel megakadályozták a további terjedést”.
A helyiek azóta is számos óvintézkedés közepette élik a mindennapjaikat:
Rusvai Miklós a Mandinernek elmondta, a hantavírus esetében az andoki variáns kicsit jobban terjed, és most azért beszélhetünk több esetről, mert a fertőzöttek és az elhunytak egy zárt közösségben utaztak.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a mostani riadót az MV Hondius nevű expedíciós hajó váltotta ki, amely áprilisban indult Argentínából. A fedélzeten eddig három ember halt meg hantavírus-fertőzésben, a 147 utast pedig több országba szállították vissza megfigyelésre.
Az Egyesült Államokban
Jay Bhattacharya, az amerikai járványügyi hatóság vezetője szerint azonban nincs ok pánikra.
A korábbi járványokból megtanult protokollokkal kezeljük a helyzetet”
– mondta.
A szakértők hangsúlyozzák: a hantavírus nem terjed olyan könnyen, mint a koronavírus, így nem várható újabb világjárvány.
