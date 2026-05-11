Amerikát is elérte a gyilkos vírus, karanténba vitték a lehetséges fertőzötteket

Az omahai Nebraskai Egyetem egészségügyi központjában működő karanténegység az Egyesült Államok egyetlen szövetségi finanszírozású intézménye, amelyet kifejezetten veszélyes fertőző betegségek kezelésére és megfigyelésére alakítottak ki. Az intézmény korábban az ebolajárvány idején is fogadott betegeket, valamint itt kezelték a Diamond Princess luxushajó első amerikai Covid-fertőzöttjeit is.

A szobákat negatív légnyomásos rendszerrel szerelték fel, amely megakadályozza a vírus kijutását a környezetbe.

A hosszabb megfigyelésre kialakított helyiségek saját fürdőszobával, internetkapcsolattal és mozgásra alkalmas felszerelésekkel rendelkeznek.

A CDC szakemberei már Tenerife szigetén figyelemmel követték az utasokat, és a leszállás után azonnal megkezdték az egészségügyi vizsgálatokat. Az orvosok elsősorban a hantavírus korai tüneteire figyelnek, köztük a lázra, az izomfájdalmakra, a hasmenésre és a légzőszervi panaszokra. Az amerikai járványügyi hatóságok hangsúlyozták, hogy a fertőzésveszély a lakosság számára továbbra is alacsony.