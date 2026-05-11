hantavírus mv hondius járvány Egyesült Államok

Amerikát is elérte a gyilkos vírus, karanténba vitték a lehetséges fertőzötteket

2026. május 11. 11:04

Tovább nő az aggodalom az MV Hondius luxushajón kitört fertőzés miatt. A vírus miatt több amerikai utast Nebraskába szállítottak, ahol egy különleges karanténegységben vizsgálják őket, miközben a hatóságok a fertőzés terjedését próbálják megakadályozni.

A CNN beszámolója szerint hétfő hajnalban landolt Omahában az a repülőgép, amely az MV Hondius luxushajó amerikai utasait szállította vissza az Egyesült Államokba. A hajó fedélzetén kialakult hantavírus-járvány miatt az érintetteket közvetlenül egy különleges járványügyi központba vitték, ahol megkezdődött az állapotuk felmérése és folyamatos ellenőrzése.

A spanyol egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a gépen tizenhét amerikai állampolgár és egy, az Egyesült Államokban élő brit utas utazott. A hajó korábban a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife közelében horgonyzott le, ahol az utasok evakuálását is megkezdték.

Az amerikai egészségügyi minisztérium közlése szerint az egyik amerikai utasnál pozitív eredményt mutatott a teszt, bár tünetei egyelőre nincsenek. Egy másik személynél enyhe panaszok jelentkeztek, ő azonban nem produkált pozitív mintát. Mindkét utast speciális biológiai elkülönítőegységben szállították, a maximális elővigyázatosság jegyében.

A vírus miatt különleges egységbe kerültek az utasok

Az omahai Nebraskai Egyetem egészségügyi központjában működő karanténegység az Egyesült Államok egyetlen szövetségi finanszírozású intézménye, amelyet kifejezetten veszélyes fertőző betegségek kezelésére és megfigyelésére alakítottak ki. Az intézmény korábban az ebolajárvány idején is fogadott betegeket, valamint itt kezelték a Diamond Princess luxushajó első amerikai Covid-fertőzöttjeit is.

A szobákat negatív légnyomásos rendszerrel szerelték fel, amely megakadályozza a vírus kijutását a környezetbe. 

A hosszabb megfigyelésre kialakított helyiségek saját fürdőszobával, internetkapcsolattal és mozgásra alkalmas felszerelésekkel rendelkeznek.

A CDC szakemberei már Tenerife szigetén figyelemmel követték az utasokat, és a leszállás után azonnal megkezdték az egészségügyi vizsgálatokat. Az orvosok elsősorban a hantavírus korai tüneteire figyelnek, köztük a lázra, az izomfájdalmakra, a hasmenésre és a légzőszervi panaszokra. Az amerikai járványügyi hatóságok hangsúlyozták, hogy a fertőzésveszély a lakosság számára továbbra is alacsony. 

A CDC a hantavírussal kapcsolatos intézkedéseit a legalsó, hármas szintű veszélyhelyzeti kategóriába sorolta.

Hetekig figyelik a fertőzésgyanús utasokat

A hatóságok tájékoztatása szerint azok az utasok, akik nem bizonyulnak fertőzöttnek, bizonyos feltételek mellett hazatérhetnek, ugyanakkor 42 napos otthoni megfigyelés alá kerülnek. A CDC szerint erre azért van szükség, mert a vírus lappangási ideje akár hat hét is lehet.

Jay Bhattacharya, az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet vezetője és a CDC megbízott igazgatója a CNN-nek elmondta, hogy az utasokat egyenként értékelik majd a fertőzés kockázata alapján. Azokat tekintik alacsony kockázatúnak, akik nem kerültek közeli kapcsolatba tüneteket mutató személlyel.

A szakemberek szerint a magasabb kockázatú utasoknak korlátozniuk kell a társas érintkezéseket, valamint szoros kapcsolatban kell maradniuk a helyi egészségügyi szervekkel. A WHO adatai szerint május 8-ig összesen nyolc esetet kötöttek a luxushajóhoz, amelyek közül hat laboratóriumi vizsgálattal igazolt fertőzés volt. A járványban eddig három ember halt meg:

egy holland házaspár és egy német állampolgár.

A hantavírus általában rágcsálók vizeletével vagy ürülékével terjed az emberre, az Andes-vírus nevű változat azonban ritka esetekben emberről emberre is átadható. A fertőzés tünetei között szerepelhet a láz, hidegrázás, izomfájdalom, hányinger, hányás, hasmenés, köhögés, mellkasi fájdalom és nehézlégzés. A CNN szerint jelenleg több amerikai államban is figyelik a hajó korábbi utasait, köztük Arizonában, Kaliforniában, Georgiában, Texasban és Virginiában. New Jersey és Utah hatóságai szintén megerősítették, hogy kapcsolatba kerültek olyan személyekkel, akik érintettek lehetnek a fertőzésben.

