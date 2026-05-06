Gyilkos vírus közelít Európához a halálhajó fedélzetén

Az Euronews beszámolója szerint egyre nő a feszültség az MV Hondius nevű expedíciós luxushajó körül, amelyen hantavírus-járvány tört ki. A hajó jelenleg a Zöld-foki-szigetek közelében tartózkodik, fedélzetén 149 emberrel, és a tervek szerint néhány napon belül Tenerifén köthet ki.

Fernando Clavijo a Brüsszelben tartott sajtótájékoztatón az MV Hondius vírusjárványáról beszél

A WHO eddig nyolc fertőzésgyanús esetet erősített meg a hajóhoz kapcsolódóan, köztük három halálesetet és egy kritikus állapotban lévő beteget. Több utasnál enyhébb tüneteket tapasztaltak. A svájci hatóságok szerdán egy újabb fertőzöttet azonosítottak a hajó egyik utasánál, miközben dél-afrikai hatóságok két Andes-típusú hantavírusos esetet is megerősítettek olyan utazóknál, akik kapcsolatba kerültek a hajóval.