kanári-szigetek hantavírus halálos vírus Spanyolország járvány

Gyilkos vírus közelít Európához a halálhajó fedélzetén

2026. május 06. 16:08

Komoly politikai és egészségügyi vita robbant ki Spanyolországban egy Atlanti-óceánon veszteglő luxushajó miatt. Egy halálos vírus már három ember életét követelte az MV Hondius fedélzetén, miközben a hajó a Kanári-szigetek felé közelít.

Az Euronews beszámolója szerint egyre nő a feszültség az MV Hondius nevű expedíciós luxushajó körül, amelyen hantavírus-járvány tört ki. A hajó jelenleg a Zöld-foki-szigetek közelében tartózkodik, fedélzetén 149 emberrel, és a tervek szerint néhány napon belül Tenerifén köthet ki.

Fernando Clavijo a Brüsszelben tartott sajtótájékoztatón az MV Hondius vírusjárványáról beszél
Forrás: NICOLAS TUCAT / AFP

A WHO eddig nyolc fertőzésgyanús esetet erősített meg a hajóhoz kapcsolódóan, köztük három halálesetet és egy kritikus állapotban lévő beteget. Több utasnál enyhébb tüneteket tapasztaltak. A svájci hatóságok szerdán egy újabb fertőzöttet azonosítottak a hajó egyik utasánál, miközben dél-afrikai hatóságok két Andes-típusú hantavírusos esetet is megerősítettek olyan utazóknál, akik kapcsolatba kerültek a hajóval.

Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek elnöke nyíltan szembefordult a madridi kormány döntésével, amely lehetővé tenné, hogy az MV Hondius Tenerifén kikössön. 

A Politico szerint a regionális vezető sürgős találkozót követelt Pedro Sánchez spanyol miniszterelnöktől, és azt állította, hogy a döntést megfelelő átláthatóság nélkül hozták meg. Clavijo szerint a spanyol kormány nem tájékoztatta megfelelően a Kanári-szigetek lakosságát a helyzetről, ezért nem sikerült megnyugtatni az embereket. A regionális vezető úgy véli, a döntést nem szakmai alapon hozták meg, emiatt a kanári-szigeteki vezetés nem támogatja a művelet jelenlegi formáját.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Zöld-foki-szigetek hatóságai nem engedélyezték az utasok partra szállását. 

A WHO ugyanakkor arra kérte Spanyolországot, hogy humanitárius szempontok alapján fogadja be a hajót, mivel Cabo Verde nem rendelkezik elegendő kapacitással egy ilyen járványhelyzet kezelésére.

Madrid azonnal válságegyeztetést tartott az ügyben. Pedro Sánchez miniszterelnök megbeszélést folytatott Ángel Víctor Torres területpolitikai miniszterrel, Mónica García egészségügyi miniszterrel, Fernando Grande-Marlaska belügyminiszterrel és Óscar Puente közlekedési miniszterrel is. A spanyol kormány szerint a hajó befogadásáról szóló döntést nemzetközi jogi és humanitárius szempontok figyelembevételével hozták meg. Ángel Víctor Torres azt hangsúlyozta, hogy Madrid folyamatos egyeztetést folytatott a kanári-szigeteki vezetéssel, és a döntés a WHO ajánlásain alapult.

Emberről emberre is terjedhetett a vírus

A WHO szerint a hajón az Andes-változat jelent meg, amely a hantavírusok egyik legveszélyesebb típusa. Ez azért különösen aggasztó, mert a legtöbb hantavírussal ellentétben ez a variáns emberről emberre is képes terjedni szoros kontaktus esetén. Maria Van Kerkhove, a WHO járványügyi igazgatója kijelentette: 

Úgy véljük, előfordulhatott emberről emberre történő fertőzés a nagyon közeli kontaktok között, férj és feleség, közös kabinban tartózkodó emberek esetében.

A hantavírusok jellemzően fertőzött rágcsálók vizeletével, nyálával vagy ürülékével terjednek. Az emberek többnyire akkor fertőződnek meg, amikor belélegzik a kiszáradt ürülékből származó levegőben lebegő részecskéket. A fertőzés súlyos légzőszervi megbetegedést idézhet elő, amely fejfájással, lázzal, hidegrázással, izomfájdalmakkal és gyomor-bélrendszeri tünetekkel kezdődik, majd súlyos légzési nehézségekhez vezethet. A WHO szerint a tünetek általában a fertőzés után két-négy héttel jelentkeznek, de akár egy hét után vagy nyolc hét elteltével is kialakulhatnak.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szerint a jelenlegi információk alapján a fertőzés kockázata a lakosság egészére nézve továbbra is alacsonynak számít. A szervezet közölte, hogy folyamatosan együttműködik a hajó üzemeltetőivel és az érintett országok hatóságaival a fertőzöttek megfigyelésében, valamint az esetleges evakuációk lebonyolításában.

A hajó utasai jelenleg teljes izolációban vannak saját kabinjaikban, miközben az MV Hondius Európa felé tart. Azokat az utasokat, akik sürgős orvosi ellátásra szorultak, már a Zöld-foki-szigetek közelében evakuálták.

A spanyol kormány a tenerifei La Candelaria Egyetemi Kórházat jelölte ki a fertőzöttek kezelésére. Az intézmény speciális fertőző betegségek, köztük Ebola és himlő kezelésére is alkalmas.

Nyitókép: AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
jozsimonta
2026. május 06. 16:36
Fubazmeg, ez mar tenyleg ellenzeki sajto.
Globalfake
2026. május 06. 16:35
kurva egyszerű, el kell süllyeszteni. 150 ember vagy milliók...és milliárdos kár. jó látjuk a covid után,hogy mennyi embert lett nyomorult a fertőzés után, gyakorlatilag a föld teljes népessége egy szervezti mutáción esett át, az immnurendszer súlyos defektusa mutatható ki világszerte, egyszerű náthák hónapokig tartanak, a sebeteg se egészséges állapot széles körú jelenség. Hogy ez a virus hozadéke vagy a vakcináció eredménye egyelőre nem tudni, de pont ezen okok miatt nem kérünk többet belőle. Ha nem lenne vállakozó rá, én gondolkodás nélkül megnyomnám azt a gombot...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!