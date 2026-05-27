EU-különmegbízott mehet az orosz–ukrán béketárgyalásokra

Az Euractiv beszámolója szerint Ursula von der Leyen litvániai látogatásán újságírói kérdésre reagálva nem utasította el annak lehetőségét, hogy az Európai Unió különmegbízottat nevezzen ki az orosz–ukrán béketárgyalásokra. Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nem kíván nevekről beszélni.

Biztosan nem fogok most semmiféle nevekről spekulálni

– fogalmazott Vilniusban, ahol a balti államok vezetőivel közösen vett részt egy szolidaritási látogatáson. Az eseményre azután került sor, hogy a térségben több drónincidens is történt. A lap szerint az ötlet már hónapok óta jelen van Brüsszelben, az elmúlt időszakban azonban új lendületet kapott, miután Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy Európának is közvetlen szerepet kellene kapnia a jövőbeni tárgyalásokon Moszkvával.