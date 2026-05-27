Brüsszel orosz-ukrán háború béketárgyalás különmegbízott

EU-különmegbízott mehet az orosz–ukrán béketárgyalásokra

2026. május 27. 21:57

Hónapok óta téma Brüsszelben, hogy az Európai Unió külön képviselőt küldhetne az orosz–ukrán egyeztetésekre, az elmúlt napokban pedig ismét felerősödtek a találgatások. A béketárgyalásokkal kapcsolatban Ursula von der Leyen sem vetette el egy uniós különmegbízott kinevezését.

Az Euractiv beszámolója szerint Ursula von der Leyen litvániai látogatásán újságírói kérdésre reagálva nem utasította el annak lehetőségét, hogy az Európai Unió különmegbízottat nevezzen ki az orosz–ukrán béketárgyalásokra. Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nem kíván nevekről beszélni.

Biztosan nem fogok most semmiféle nevekről spekulálni

– fogalmazott Vilniusban, ahol a balti államok vezetőivel közösen vett részt egy szolidaritási látogatáson. Az eseményre azután került sor, hogy a térségben több drónincidens is történt. A lap szerint az ötlet már hónapok óta jelen van Brüsszelben, az elmúlt időszakban azonban új lendületet kapott, miután Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy Európának is közvetlen szerepet kellene kapnia a jövőbeni tárgyalásokon Moszkvával. 

Az ukrán elnök arról beszélt, hogy Európának is saját képviselettel kellene részt vennie a jövőbeni tárgyalásokon Moszkvával.

Az Euractiv ugyanakkor azt írta, hogy a kérdés inkább a politikai és médiabeli háttérbeszélgetésekben jelenik meg, mintsem a hivatalos uniós döntéshozatalban. A diplomaták szerint a téma még nem került igazán az állam- és kormányfők asztalára, és a nagyköveti szintű tárgyalásokon sem kapott hangsúlyos szerepet.

Több ismert politikus neve is felmerült a béketárgyalások kapcsán

A brüsszeli találgatásokban több korábbi és jelenlegi európai vezető neve is előkerült lehetséges különmegbízottként. Az Euractiv szerint Angela Merkel neve is felmerült, bár a volt német kancellár gyorsan elhatárolódott az ötlettől. Rajta kívül Mario Draghi, Sauli Niinistö, Alexander Stubb és Jean-Claude Juncker neve is szóba került. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szintén utalt arra, hogy alkalmas lehetne a szerepre. A külügyminiszterek tanácsának ülésén úgy fogalmazott:

Úgy gondolom, átlátnám azokat a csapdákat, amelyeket Oroszország állít.

A politikus jogi tapasztalatára hivatkozva beszélt erről, ugyanakkor az Euractiv szerint az uniós diplomaták között nincs egyetértés a kérdésben. Egyes tagállamok ellenállásától tartanak Kallas esetében, míg mások szerint António Costa európai tanácsi elnök intézményi pozíciója miatt elfogadhatóbb kompromisszumos jelölt lehetne.

A lap szerint a vita jelenleg inkább elméleti jellegű, mivel rendkívül nehéz lenne olyan személyt találni, akit egyszerre fogadnának el Brüsszelben, Washingtonban, Kijevben és Moszkvában is. 

Egy magas rangú bizottsági tisztviselő szerint olyan emberre lenne szükség, akit mind a négy fővárosban komolyan vennének.

Közben ismét erősödtek az orosz támadások

Az uniós egyeztetések idején Oroszország ismét fokozza az Ukrajna elleni támadásokat. A hétvégi nagyszabású csapásokban legalább négy ember vesztette életét, miközben Moszkva arra figyelmeztette a diplomáciai képviseleteket, hogy készüljenek további támadásokra.

Az Európai Unió erre reagálva bekérette Oroszország uniós ügyvivőjét , Karen Malayant. Az Európai Bizottság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az EU kijevi delegációja továbbra is működni fog, mert szerintük a fenyegetések is azt mutatják, hogy Moszkva nem érdekelt a valódi békefolyamatban. A döntésre Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese is reagált. A politikus gúnyosan azt mondta:

Úgy látszik, van fölösleges diplomatájuk, és csökkenteni kell a létszámot.

Az Euractiv szerint a különmegbízotti ötlet körül egyelőre sokkal több a találgatás, mint a konkrét döntés. A háttérben azonban továbbra is zajlik a vita arról, hogy az Európai Uniónak milyen szerepet kellene vállalnia az esetleges jövőbeni orosz–ukrán béketárgyalások során.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2026. május 27. 23:26
Hintik a marhaságot mint bolond pék a lisztet. Nincs olyan tárgyalójuk aki képes felnőni a feladathoz.Az oroszok elutasítanak minden eus tárgyalót zsigerből.Ursula császárnő rendkivűl nem látja át a helyzetét.
Nasi12
2026. május 27. 23:17
Tökmindegy ki megy. Mert lefött a fekete leves. Döntött a bíróság a befagyasztott orosz vagyonról – brutális kártérítést ítélt meg Moszkvának. Kallas ezzel kiütve lelkileg. Csak tébolyogna.😀
Unknown
2026. május 27. 22:21
Kajlamenjen, hadd röhögjünk, ahogy betojik mikor meglátja Vlagyimir Vlagyimirovicsot, és hadd röhögjünk mikor Trump megkérdezi a mellette álló tolmacstól, hogy “who is she”?
Galerida
2026. május 27. 22:07
Az EU legtekintélyesebb politikusai maximum a visszafogott mosolytól a harsány röhögésig terjedő reakciót képesek kiváltani a három világhatalom vezetőiből. Még Zselé is csicskáztatja (rühellem ezt a szót, de sajnos ide tökéletes....) őket, akkor mit várhat a zseniális Kaja Kallas Putyintól? Az ő kategóriája be sem léphet a Kremlbe!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!