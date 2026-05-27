EU-különmegbízott mehet az orosz–ukrán béketárgyalásokra

Hónapok óta téma Brüsszelben, hogy az Európai Unió külön képviselőt küldhetne az orosz–ukrán egyeztetésekre, az elmúlt napokban pedig ismét felerősödtek a találgatások. A béketárgyalásokkal kapcsolatban Ursula von der Leyen sem vetette el egy uniós különmegbízott kinevezését.
Az Euractiv beszámolója szerint Ursula von der Leyen litvániai látogatásán újságírói kérdésre reagálva nem utasította el annak lehetőségét, hogy az Európai Unió különmegbízottat nevezzen ki az orosz–ukrán béketárgyalásokra. Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nem kíván nevekről beszélni.
Biztosan nem fogok most semmiféle nevekről spekulálni
– fogalmazott Vilniusban, ahol a balti államok vezetőivel közösen vett részt egy szolidaritási látogatáson. Az eseményre azután került sor, hogy a térségben több drónincidens is történt. A lap szerint az ötlet már hónapok óta jelen van Brüsszelben, az elmúlt időszakban azonban új lendületet kapott, miután Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy Európának is közvetlen szerepet kellene kapnia a jövőbeni tárgyalásokon Moszkvával.
Az ukrán elnök arról beszélt, hogy Európának is saját képviselettel kellene részt vennie a jövőbeni tárgyalásokon Moszkvával.
Az Euractiv ugyanakkor azt írta, hogy a kérdés inkább a politikai és médiabeli háttérbeszélgetésekben jelenik meg, mintsem a hivatalos uniós döntéshozatalban. A diplomaták szerint a téma még nem került igazán az állam- és kormányfők asztalára, és a nagyköveti szintű tárgyalásokon sem kapott hangsúlyos szerepet.
A brüsszeli találgatásokban több korábbi és jelenlegi európai vezető neve is előkerült lehetséges különmegbízottként. Az Euractiv szerint Angela Merkel neve is felmerült, bár a volt német kancellár gyorsan elhatárolódott az ötlettől. Rajta kívül Mario Draghi, Sauli Niinistö, Alexander Stubb és Jean-Claude Juncker neve is szóba került. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szintén utalt arra, hogy alkalmas lehetne a szerepre. A külügyminiszterek tanácsának ülésén úgy fogalmazott:
Úgy gondolom, átlátnám azokat a csapdákat, amelyeket Oroszország állít.
A politikus jogi tapasztalatára hivatkozva beszélt erről, ugyanakkor az Euractiv szerint az uniós diplomaták között nincs egyetértés a kérdésben. Egyes tagállamok ellenállásától tartanak Kallas esetében, míg mások szerint António Costa európai tanácsi elnök intézményi pozíciója miatt elfogadhatóbb kompromisszumos jelölt lehetne.
A lap szerint a vita jelenleg inkább elméleti jellegű, mivel rendkívül nehéz lenne olyan személyt találni, akit egyszerre fogadnának el Brüsszelben, Washingtonban, Kijevben és Moszkvában is.
Egy magas rangú bizottsági tisztviselő szerint olyan emberre lenne szükség, akit mind a négy fővárosban komolyan vennének.
Az uniós egyeztetések idején Oroszország ismét fokozza az Ukrajna elleni támadásokat. A hétvégi nagyszabású csapásokban legalább négy ember vesztette életét, miközben Moszkva arra figyelmeztette a diplomáciai képviseleteket, hogy készüljenek további támadásokra.
Az Európai Unió erre reagálva bekérette Oroszország uniós ügyvivőjét , Karen Malayant. Az Európai Bizottság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az EU kijevi delegációja továbbra is működni fog, mert szerintük a fenyegetések is azt mutatják, hogy Moszkva nem érdekelt a valódi békefolyamatban. A döntésre Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese is reagált. A politikus gúnyosan azt mondta:
Úgy látszik, van fölösleges diplomatájuk, és csökkenteni kell a létszámot.
Az Euractiv szerint a különmegbízotti ötlet körül egyelőre sokkal több a találgatás, mint a konkrét döntés. A háttérben azonban továbbra is zajlik a vita arról, hogy az Európai Uniónak milyen szerepet kellene vállalnia az esetleges jövőbeni orosz–ukrán béketárgyalások során.
