Betört Európába a halálos hantavírus, kórházba került egy légikísérő

Gyilkos vírus közelít Európához a halálhajó fedélzetén
Egy Atlanti-óceánon veszteglő expedíciós hajón több halálesetet okozó fertőzés ütötte fel a fejét.
Kórházba került egy haarlemi KLM-légiutas-kísérő, miután kapcsolatba került azzal a 69 éves holland nővel, aki hantavírus-fertőzésben halt meg Johannesburgban – olvasható az Nltimes holland hírportálon. A stewardess enyhe tünetekkel, elkülönítve fekszik az amszterdami egyetemi klinikán, jelenleg vizsgálják, fertőzött-e.
A nő még április 25-én tartózkodott rövid ideig a Johannesburg–Amszterdam járaton, mielőtt rosszulléte miatt leszállították a gépről. A járat ezt követően elindult Hollandiába, a most kórházba került légiutas-kísérő pedig ezen a gépen dolgozott.
A fertőzés egy holland expedíciós hajón, a Hondiuson bukkanhatott fel, ahol eddig hét megbetegedést és három halálesetet regisztráltak. A WHO szerint az érintettek az Andes-vírussal fertőződhettek meg, amely a hantavírus ritka, emberről emberre is terjedő változata.
A holland hatóságok jelenleg is értesítik a járat utasait, miközben több beteget már Európába szállítottak kezelésre. A hajón továbbra is mintegy 150 ember tartózkodik, a Hondius várhatóan szombaton érkezik Tenerifére.
