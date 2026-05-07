Betört Európába a halálos hantavírus, kórházba került egy légikísérő

A fertőzés egy holland expedíciós hajón, a Hondiuson bukkanhatott fel, ahol eddig hét megbetegedést és három halálesetet regisztráltak. A WHO szerint az érintettek az Andes-vírussal fertőződhettek meg, amely a hantavírus ritka, emberről emberre is terjedő változata.

A holland hatóságok jelenleg is értesítik a járat utasait, miközben több beteget már Európába szállítottak kezelésre. A hajón továbbra is mintegy 150 ember tartózkodik, a Hondius várhatóan szombaton érkezik Tenerifére.