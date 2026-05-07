amszterdam hantavírus holland

Betört Európába a halálos hantavírus, kórházba került egy légikísérő

2026. május 07. 11:37

A fertőzés egy holland expedíciós hajón, a Hondiuson bukkanhatott fel, ahol eddig hét megbetegedést és három halálesetet regisztráltak.

Kórházba került egy haarlemi KLM-légiutas-kísérő, miután kapcsolatba került azzal a 69 éves holland nővel, aki hantavírus-fertőzésben halt meg Johannesburgban – olvasható az Nltimes holland hírportálon. A stewardess enyhe tünetekkel, elkülönítve fekszik az amszterdami egyetemi klinikán, jelenleg vizsgálják, fertőzött-e.

A nő még április 25-én tartózkodott rövid ideig a Johannesburg–Amszterdam járaton, mielőtt rosszulléte miatt leszállították a gépről. A járat ezt követően elindult Hollandiába, a most kórházba került légiutas-kísérő pedig ezen a gépen dolgozott.

A fertőzés egy holland expedíciós hajón, a Hondiuson bukkanhatott fel, ahol eddig hét megbetegedést és három halálesetet regisztráltak. A WHO szerint az érintettek az Andes-vírussal fertőződhettek meg, amely a hantavírus ritka, emberről emberre is terjedő változata.

A holland hatóságok jelenleg is értesítik a járat utasait, miközben több beteget már Európába szállítottak kezelésre. A hajón továbbra is mintegy 150 ember tartózkodik, a Hondius várhatóan szombaton érkezik Tenerifére.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
auditorium
2026. május 07. 12:17
Infektológusok szerint a Hanta-virus lappangási ideje lehet akár 4O nap is. NEm ismeretlen virus, a légzőszerveket támadja meg. Eredetileg rágcsálók, pl. patkányok széklete, vizelete , nyála terjesztheti. Eddig nincs rá vakcina. Az óceánjáró 15O utast szállitott Dél-Afrikából. 4O utast a Szt.Ilona szigetére tettek ki, Marokkó nem fogadta az utasokat. Pár beteget Hollandiába szállitottak, de sokan egyéni kezdeményezésből haza inkább repülőre ültek. Emiatt is aggódnak sokan, mert a repülőn elég egy beteg és könnyen megfertőzi az utasokat. Mert nemcsak állatról emberre, hanem emberről emberre is terjed. Egy svájci állampolgárt Zürichben kúrálnak. A WORLD HEALTH ORGANIZATION szerint a virus Dél-Amerikából származik és már a hajóra felszállás előtt is valaki fertőzött volt. Két holland utas hunyt el az úton. Állitólag Szt.Ilona szigetéről Johannesburgba már repülés közben ápr.25-én volt egy utas gyomor-bélrendszeri panaszokkal.
Kétes
2026. május 07. 12:16
Azt hittem, hogy a hantavírust Hann Endre tevékenysége terjeszti!
coyote-0
2026. május 07. 12:13
Elő a maszkokkal!
nemturista
2026. május 07. 12:11
A sorozat következő részét láthatják! Haladunk,haladunk....
