Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
hantavírus teszt egészségügyi minisztérium

Az utolsó utasok is elhagyták a hantavírussal sújtott óceánjárót – közben újabb három pozitív tesztet produkáltak

2026. május 12. 08:46

Az MV Hondius evakuálása után több ország is egészségügyi megfigyelés alá helyezi a hazaszállított utasokat.

2026. május 12. 08:46
null

Az utolsó utasok is elhagyták a hantavírus sújtotta óceánjárót, miután a hatóságok megerősítettek három új pozitív esetet, amelyek a halálos járványhoz köthetők – írja a BBC.

Az MV Hondius hétfőn indult el Teneriféről Hollandia felé, miután utolsó hat utasa – négy ausztrál, egy brit és egy új-zélandi –, valamint a személyzet néhány tagja partra szállt. Egy korábban hazatért amerikai és egy francia állampolgár tesztje is pozitív lett, közölték a hatóságok. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint hét, az MV Hondiushoz köthető hantavírus-fertőzéses esetet erősítettek meg, további két esetben pedig felmerült a gyanú.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A spanyol egészségügyi minisztérium közölte, hogy egy spanyol állampolgárt, aki pozitív tesztet produkált hantavírusra, jelenleg Madridban tartanak karanténban.

Hétfőn az amerikai egészségügyi minisztérium közölte, hogy a vasárnapi hazaszállító járaton utazó második amerikai állampolgár is enyhe tüneteket mutatott, hozzátéve, hogy mindkét utas „a fokozott óvatosság miatt bioszigetelő egységekben” utazott vissza.

Stéphanie Rist francia egészségügyi miniszter közölte, hogy egy nő Párizsban karanténban van, és az állapota romlik. A hatóságok 22 közeli kontaktját azonosították.

Két brit állampolgárt, akiknél kimutatták a fertőzést, jelenleg Hollandiában és Dél-Afrikában kezelnek.

Mint írtuk, a luxushajó április elején Argentínából indult útnak, eredeti úti célja a Zöld-foki szigetek volt, de ott nem engedték kikötni, miután az utasok közül hantavírus-fertőzés következtében három ember meghalt, de ennél jóval többen megfertőződhettek. A hajó fedélzetén kialakult hantavírus-járvány miatt az érintetteket közvetlenül egy különleges járványügyi központba vitték, ahol megkezdődött az állapotuk felmérése és folyamatos ellenőrzése.

Ezt is ajánljuk a témában

A szakemberek jelenleg azon dolgoznak, hogy feltérképezzék a fertőzés pontos forrását és terjedési módját. A hantavírus általában rágcsálókról terjed emberre, és csak ritka esetekben képes emberről emberre átterjedni, ezért a kockázatot egyelőre mérsékeltnek tartják.

Nyitókép: JORGE GUERRERO / AFP


 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
led-zeppelin1960
2026. május 12. 09:27
Karantént elvtársak karantént!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2026. május 12. 09:06 Szerkesztve
"2011 és 2013 között erdészeti dolgozók körében végeztek szeroepidemiológiai szűrést, melynek eredményeképp a vizsgált dolgozók 5,5%-os szeroprevalenciáját mutatták ki." Ez azt jelenti, hogy az erdészeti dolgozók 5.5%-a már egyszer találkozott a vírussal. Results: A total of 835 samples collected from 750 males and 85 females were tested by indirect ELISA and positive test results were confirmed by Western blot assay. Out of the 45 ELISA-reactive samples, 38 were confirmed by Western blot analysis. The regional distribution of seropositive individuals was as follows: 1.9% (2/107) in the Danube-Tisza Plateau (Great Plains), 3.1% (10/321) in the Southern Transdanubian region, 5.2% (13/248) in the Northern Transdanubian, and 8.2% (13/159) in the North Hungarian Mountains. Conclusions: Our data show marked geographic differences in seroprevalence of pathogenic hantaviruses within Hungary, indicating elevated exposure to hantavirus infections in some areas.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. május 12. 09:02
Olvasnivaló a rémülteknek: nnk.gov.hu/attachments/article/1126/Mikrobiol%C3%B3giai%20K%C3%B6rlev%C3%A9l%202020.%202.%20sz%C3%A1m.pdf
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2026. május 12. 08:57 Szerkesztve
"A Virális Zoonózisok Nemzeti Referencia Laboratóriumában 2004 és 2020 között 127 betegnél igazoltunk aktuális, vagy közelmúltban átvészelt hantavírus-fertőzést. Ez évente átlagosan 7-10 esetet jelent (4. ábra). A betegek 41,7%-ánál (53 beteg) Puumala, 39,4%-ánál (50 beteg) pedig Dobrava vírusfertőzést diagnosztizáltunk. Öt esetben igazoltunk Hantaan, egy esetben pedig Seoul vírusfertőzést." "A 2004-2020-as adatokból megállapítható az is, hogy hazánkban jellemzően inkább férfiaknál fordul elő hantavírus-fertőzés: a betegek 84,25%-a (107 beteg) volt férfi, és 15,75%-a (20 beteg) nő. Az igazolt betegek többsége a 20-40-es korosztályból került ki, a betegek átlagéletkora 35,2 év volt. A legfiatalabb diagnosztizált beteg 11, a legidősebb pedig 72 éves volt. A területi eloszlást figyelembe véve szinte minden megyéből igazoltunk már hantavírus-fertőzést, de a legtöbb beteget Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Veszprém megyéből diagnosztizáltuk."
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!