Az utolsó utasok is elhagyták a hantavírussal sújtott óceánjárót – közben újabb három pozitív tesztet produkáltak

Amerikát is elérte a gyilkos vírus, karanténba vitték a lehetséges fertőzötteket
Fertőzésgyanús hajóutasokat szállítottak egy speciális megfigyelő központba.
Az MV Hondius evakuálása után több ország is egészségügyi megfigyelés alá helyezi a hazaszállított utasokat.
Az utolsó utasok is elhagyták a hantavírus sújtotta óceánjárót, miután a hatóságok megerősítettek három új pozitív esetet, amelyek a halálos járványhoz köthetők – írja a BBC.
Az MV Hondius hétfőn indult el Teneriféről Hollandia felé, miután utolsó hat utasa – négy ausztrál, egy brit és egy új-zélandi –, valamint a személyzet néhány tagja partra szállt. Egy korábban hazatért amerikai és egy francia állampolgár tesztje is pozitív lett, közölték a hatóságok. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint hét, az MV Hondiushoz köthető hantavírus-fertőzéses esetet erősítettek meg, további két esetben pedig felmerült a gyanú.
A spanyol egészségügyi minisztérium közölte, hogy egy spanyol állampolgárt, aki pozitív tesztet produkált hantavírusra, jelenleg Madridban tartanak karanténban.
Hétfőn az amerikai egészségügyi minisztérium közölte, hogy a vasárnapi hazaszállító járaton utazó második amerikai állampolgár is enyhe tüneteket mutatott, hozzátéve, hogy mindkét utas „a fokozott óvatosság miatt bioszigetelő egységekben” utazott vissza.
Stéphanie Rist francia egészségügyi miniszter közölte, hogy egy nő Párizsban karanténban van, és az állapota romlik. A hatóságok 22 közeli kontaktját azonosították.
Két brit állampolgárt, akiknél kimutatták a fertőzést, jelenleg Hollandiában és Dél-Afrikában kezelnek.
Mint írtuk, a luxushajó április elején Argentínából indult útnak, eredeti úti célja a Zöld-foki szigetek volt, de ott nem engedték kikötni, miután az utasok közül hantavírus-fertőzés következtében három ember meghalt, de ennél jóval többen megfertőződhettek. A hajó fedélzetén kialakult hantavírus-járvány miatt az érintetteket közvetlenül egy különleges járványügyi központba vitték, ahol megkezdődött az állapotuk felmérése és folyamatos ellenőrzése.
A szakemberek jelenleg azon dolgoznak, hogy feltérképezzék a fertőzés pontos forrását és terjedési módját. A hantavírus általában rágcsálókról terjed emberre, és csak ritka esetekben képes emberről emberre átterjedni, ezért a kockázatot egyelőre mérsékeltnek tartják.
