Az utolsó utasok is elhagyták a hantavírussal sújtott óceánjárót – közben újabb három pozitív tesztet produkáltak

Az utolsó utasok is elhagyták a hantavírus sújtotta óceánjárót, miután a hatóságok megerősítettek három új pozitív esetet, amelyek a halálos járványhoz köthetők – írja a BBC.

Az MV Hondius hétfőn indult el Teneriféről Hollandia felé, miután utolsó hat utasa – négy ausztrál, egy brit és egy új-zélandi –, valamint a személyzet néhány tagja partra szállt. Egy korábban hazatért amerikai és egy francia állampolgár tesztje is pozitív lett, közölték a hatóságok. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint hét, az MV Hondiushoz köthető hantavírus-fertőzéses esetet erősítettek meg, további két esetben pedig felmerült a gyanú.