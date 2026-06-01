Önismeret, útkeresés és őszinte párbeszéd – erről szól a fiatal felnőttek legkínzóbb időszaka

A kamasz- és fiatal felnőttkor legmeghatározóbb időszakáról jelent meg kötet.
Különleges irodalmi és önismereti estnek adott otthont a Mathias Corvinus Collegium békéscsabai központja, ahol a Highlights of Hungary gondozásában megjelent (F)eljegyzés című kötetet mutatták be az érdeklődőknek – számolt be az MCC.
A könyv a kamasz- és fiatal felnőttkor egyik legmeghatározóbb időszakát dolgozza fel: az útkeresést, a kapunyitási szorongást, a döntések felelősségét és az önmagunkkal való küzdelmeket. A történet szereplői olyan érzésekkel és dilemmákkal szembesülnek, amelyek sok fiatal számára ismerősek lehetnek, még akkor is, ha ezekről ritkán beszélnek nyíltan.
Az esemény vendégei Berta Mihály és Bozóky Hanna Klarissza szerzők voltak, akik személyesen meséltek a kötet születéséről, valamint felolvastak a történet részleteiből is. A közönség így nemcsak a könyv világába nyerhetett betekintést, hanem az alkotói folyamat hátterébe is.
A beszélgetést Csehi Marianna a Highlights of Hungary ügyvezetője moderálta, aki az önismeret, a teljesítményszorongás és a fiatal generáció kihívásai felé terelte a diskurzust. Az est során szó esett arról is, hogy a sikeresnek tűnő emberek mögött gyakran ugyanúgy jelen vannak a bizonytalanságok, a szorongás vagy az önbizalomhiány.
A résztvevők aktívan bekapcsolódtak a beszélgetésbe, saját kérdéseikkel és gondolataikkal formálva az est hangulatát. A könyvbemutató így nemcsak irodalmi eseménnyé, hanem valódi közösségi párbeszéddé vált, ahol a fiatalok és a tapasztaltabb korosztály egyaránt őszintén beszélhetett az önismeret és az identitáskeresés kérdéseiről.
Az esemény ismét megmutatta, hogy az MCC programjai nemcsak tudást közvetítenek, hanem olyan biztonságos és nyitott közeget is teremtenek, ahol a résztvevők fontos élethelyzetekről és személyes kérdésekről is közösen gondolkodhatnak.
Nyitókép: MCC