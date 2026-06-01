mcc gazdaságpolitikai műhelyének sebestyén géza forint euró

Kiderült, meddig lehet bivalyerős a forint

2026. június 01. 20:42

Az erős hazai fizetőeszköz hosszabb távon kockázatokat is hordoz.

2026. június 01. 20:42
null

Bivalyerős a forint, a magyar fizetőeszköz szárnyalását jól mutatja, hogy már több mint egy hete 360 forint alatt van az euró árfolyama. A forint jelenlegi ereje mögött több tényező is van – mutatott rá a Mandiner megkeresésére Sebestyén Géza. Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője ezeket sorolva kiemelte: 

  • A magyar kamatszint még mindig érdemi prémiumot kínál a befektetőknek. 

A 6,25 százalékos jegybanki alapkamat régiós összevetésben is vonzó, különösen úgy, hogy az infláció jelentősen csökkent a 2-3 évvel ezelőtti helyzethez képest. Ez azt jelenti, hogy a forint továbbra is magas pozitív reálkamatot fizet. Ez idecsábítja a külföldi befektetőket, akiknek forintvásárlásai hozzájárultak az árfolyam erősödéséhez.

  • Európai uniós viszonylatban is erősnek számít a külkereskedelmi mérlegünk. 

Magyarország exportja az elmúlt három évben kettő kivételével minden hónapban meghaladta az import volumenét. A pozitív külkereskedelmi mérlegünk pedig azt jelentette, hogy a nemzetközi áruforgalom több forintvásárlást indukált, mint forinteladást.

  • Segített a javuló nemzetközi befektetői hangulat is. 

Mint általában, így most is segítette a feltörekvő piaci valutákat, ezáltal a forintot is.

  • Az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanság csökkent, és a pénzek lehívási valószínűségének növekedését is. 

Az EU ezeket az összegeket euróban utalja, ám nekünk jellemzően forintban van szükségünk a forrásokra. Ezért a pénzek egy jelentős részét át fogjuk váltani, amely tranzakciók erősíteni fogják a forintot. A piac persze mindezt már most látja és már most beárazta, így 

a jó hír okozta erősödés részben már most megtörtént.

Ha a közeljövőt nézzük, akkor a június 23-i MNB kamatdöntés kulcsfontosságú lesz. 

Egy kisebb, jól kommunikált kamatcsökkentés és óvatos kommunikáció esetén nem számítok jelentős forintgyengülésre 

– emelte ki Sebestyén Géza. Ha azonban a hazai alapkamat jelentősen csökken, az akár egy komolyabb gyengülést is kiválthat. Kevésbé direkt módon, de ugyancsak figyelni érdemes az EKB június 11-i kamatdöntését is. Ennek vonatkozásában a pénzügyi piacok lényegében egyöntetűen 25 bázispontos emelést várnak a növekvő eurozónás inflációs nyomás miatt. Ha az EKB ennél nagyobb mértékben emelné a kamatokat (ami nem túl valószínű), az a forint gyengülésének irányába ható lépés lenne.

A mostani forintárfolyam szerintem inkább tekinthető erősnek, mint egyensúlyinak, ezért ha sokáig itt lesz az euró ára a 350 forintos szint környékén, akkor a magyar külkereskedelmi többlet csökkenésére, akár deficitbe fordulására számítok. Ha ez bekövetkezik, akkor az a forintot gyengébb szintek felé kényszerítené 

– mutatott rá a kockázatokra a szakértő. Kiemelte: a következő hetekben a hitelminősítői jelzésekre is figyelni kell, még akkor is, ha egy-egy döntés időpontja nem mindig okoz azonnali árfolyamreakciót. A piac most azt árazza, hogy nem lesznek negatív meglepetések, de egy kedvezőtlen döntés, vagy a költségvetési pályával kapcsolatos kritikus üzenet gyorsan megjelenhetne a forint árfolyamában is, a gyengülés irányába sodorva az árfolyamot.

Az uniós források ügyében a pozitív hírek jelentős része már beépült az árfolyamba. Ebből a szempontból további forinterősödéshez valószínűleg konkrét kifizetésekre, világos menetrendre és tartós politikai megállapodásra lenne szükség. Ezzel szemben negatív meglepetést okozna, ha a folyósítások csúsznának, új feltételek jelennének meg, vagy a magyar–brüsszeli viszony ismét kiéleződne.

Fontos lesz még követni a magyar infláció alakulását is. „Ha a hazai drágulási ütem növekedni fog  – én inkább erre számítok –, az kifoghatja a szelet a forint további erősödéséből, egy jelentős romlás az inflációs mutatóban pedig akár gyengülő pályára is helyezheti a magyar fizetőeszközt” – tette hozzá Sebestyén Géza.

Takagi
2026. június 01. 21:02
Amíg szét ..a a gazdaságunk.
