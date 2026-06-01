Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
„Nem várt fordulatot hozott a nagy tekintélyű református püspök, Hegedűs Lóránt fiának miniszteri meghallgatása az egészségügyi miniszteri pozícióra. Hegedűs Zsolt egyik oldalról az »(orvos)szakma megerőszakolásának« nevezte a szívhangrendeletet, és kritizálta meghozatalának módját, a társadalmi egyeztetést hiányolva – ugyanakkor nyilvánosan deklarálta keresztény hitét, azt az objektív erkölcsi mércét állítva fel saját magának a jövőre nézve, hogy azt kell gondolnia, azt kell mondania, és azt kell tennie ezzel a kérdéssel kapcsolatban (is!), mint Jézus. Az azóta megválasztott TISZA-miniszter ma azzal borzolta a keresztények kedélyeit, hogy a szívhangrendelet »hazugságra épülő rendeletnek« nevezte.
A kérdés tehát adott: mit gondolna, mit mondana, mit tenne a Megváltónk? De először vizsgáljuk meg a miniszter első két állítását.
Hegedűs Zsolt a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának az elnöke volt, amikor Magyarországon az Orbán-kormány 2022-ben kötelezővé tette, hogy az abortusz előtt az anya meghallgassa gyermeke szívhangját, tekintettel arra, hogy nem egy húscsomónak, hanem dobogó szívvel rendelkező gyermekének az abortálását kérvényezi. Amennyiben az anya továbbra is fenntartotta álláspontját, az abortuszt kérésének megfelelően elvégezték. A rendelet ma is hatályos.
A miniszter ezzel kapcsolatban azt állítja, hogy »a politika megerőszakolta« a szakmát. Ehhez azonban egy nagyon fontos kritériumnak kell teljesülnie: hogy az abortusz orvosszakmai kérdés legyen.”
