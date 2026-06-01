jézus hegedűs zsolt szívhangrendelet abortusz

Szívhangrendelet – Mit gondolna, mit mondana, mit tenne Jézus?

2026. június 01. 19:41

Nem várt fordulatot hozott a nagy tekintélyű református püspök, Hegedűs Lóránt fiának miniszteri meghallgatása az egészségügyi miniszteri pozícióra.

Giró-Szász Áron
Axioma Központ

„Nem várt fordulatot hozott a nagy tekintélyű református püspök, Hegedűs Lóránt fiának miniszteri meghallgatása az egészségügyi miniszteri pozícióra. Hegedűs Zsolt egyik oldalról az »(orvos)szakma megerőszakolásának« nevezte a szívhangrendeletet, és kritizálta meghozatalának módját, a társadalmi egyeztetést hiányolva – ugyanakkor nyilvánosan deklarálta keresztény hitét, azt az objektív erkölcsi mércét állítva fel saját magának a jövőre nézve, hogy azt kell gondolnia, azt kell mondania, és azt kell tennie ezzel a kérdéssel kapcsolatban (is!), mint Jézus. Az azóta megválasztott TISZA-miniszter ma azzal borzolta a keresztények kedélyeit, hogy a szívhangrendelet »hazugságra épülő rendeletnek« nevezte.

A kérdés tehát adott: mit gondolna, mit mondana, mit tenne a Megváltónk? De először vizsgáljuk meg a miniszter első két állítását.

»A szakma megerőszakolása« – Valóban orvosi kérdés-e az abortusz?

Hegedűs Zsolt a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának az elnöke volt, amikor Magyarországon az Orbán-kormány 2022-ben kötelezővé tette, hogy az abortusz előtt az anya meghallgassa gyermeke szívhangját, tekintettel arra, hogy nem egy húscsomónak, hanem dobogó szívvel rendelkező gyermekének az abortálását kérvényezi. Amennyiben az anya továbbra is fenntartotta álláspontját, az abortuszt kérésének megfelelően elvégezték. A rendelet ma is hatályos.

A miniszter ezzel kapcsolatban azt állítja, hogy »a politika megerőszakolta« a szakmát. Ehhez azonban egy nagyon fontos kritériumnak kell teljesülnie: hogy az abortusz orvosszakmai kérdés legyen.”

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zabszem
2026. június 01. 21:14
Különösen nehéz lehet ez, mert jelentős részük valamilyen szinten a meddő nők nehézségeit is kezeli, intézi. Akik évtizedeket harcolnak és bíztatják őket, hogy ne adják fel, gyógyszerrel tömik őket, irdatlan pénzt költenek rájuk, látják a sírást a kudarcoknál és azt, hogy mindent, de szó szerint mindent bevállalnak, hogy gyerekük legyen. És könyörögnek nekik, hogy próbálkozzon még, találjon ki bármit az orvos, csak, hogy baba legyen. Az orvos meg bíztatja, sajnálja, vígasztalja őket.... Majd átmegy a másik szobába és kinyiffantja az egészséges magzatot.... Hát, kell hozzá gyomor na.... Szóval szerintem az orvosokkal is rohadt nagy kib@szás az egész (azokkal is, akik nem vallásosak).
Fideszes gentleman
2026. június 01. 21:09
zabszem 2026. június 01. 21:07 És a szívhangrendelet mit változtat azon a tényen, hogy a magzat meg fog halni az abortuszban? Nem az abortuszt kellett volna betiltania a kormánynak, ha az a célja, hogy védje a magzati életet?
zabszem
2026. június 01. 21:07
A legnagyobb csalódás, hogy Hegedüs Zsolt az egészségügyben pont a szívhangrendeletet (!) felülvizsgálatát kezdeményezte!!! Undorító! És nem (csak) a vallási szempontból!! Hanem orvosi és tudományos szempontból is!!! Az, hogy a magzat NEM EMBER, ennek elfogadása orvosi szempontból KURUZSLÁS!! Minden orvos tudja, hogy a biológiát nem lehet megerőszakolni... Az emberi élet a fogantatással kezdődik, pontosan tudja minden orvos, hogy a két és négysejtes állapot, majd a sokezersejtes, majd a megszületett állapot, majd a gyermek, majd a felnőtt, majd az öreg ugyanaz az ember, ugyanaz az élet. Pontosan tudja a nőgyógyász is, hogy minden, nem orvosi okból végzett magzat megölése során igazából egy egészséges csecsemő születne meg igen nagy százalékban. Biztos vagyok abban, hogy bármennyire is győzködik magukat, igazolják maguknak, hogy biztos így a jó, tudatalatt tudják, hogy mit csinálnak és rossz szájízzel teszik. Biztos, hogy átfut a fejükön, milyen csecsemő lehett volna....
T. Péter
•••
2026. június 01. 21:04 Szerkesztve
Az abortusz azonban nem orvosszakmai kérdés, többek között az orvostudománynak az Orvosi lexikonban (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1972) közölt definíciója szerint sem: „Az orvostudomány elméleti és gyakorlati tudomány, amely az egészséges és kóros életjelenségeket vizsgálja az ember egészségének megőrzése, testi és szellemi erőinek fejlesztése, betegségeinek gyógyítása és hosszú, aktív életének biztosítása érdekében.” Háromnevű, azért ennyire nem lehetsz te sem ostoba. Ott van a definíciódban az "egészséges életjelenség" is. De amúgy sem lenne elegendő egy lexikon annak kimondására, hogy a születés nem tartozik az orvostudomány közébe. Abortusszal, szüléssel, fogamzásgátlással, _mindennel_ együtt. (Meg lehetne próbálni már abbahagyni ezt "a tudomány is azt mondja, hogy a fogantatástól kezdve" ostobaságot is, mert nem mondja, sose mondta, sose fogja mondani. Vallási vélemény, tiétek, éljetek ennek megfelelően, senki nem bánt benneteket, de nem szóltok bele más dolgába és kész.)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!