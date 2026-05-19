kdnp rétvári bence citizengo Hegedűs Zsolt szívhangrendelet momentum petíció

Társadalmi összefogás indult a szívhangrendelet megtartásáért

2026. május 19. 20:37

Egyre többen csatlakoznak az élet védelmét célzó petícióhoz.



Petíciót indított a CitizenGo nevű civil szervezet, amely arra kéri Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy 

ne a szívhangrendeletet vonják vissza, hanem illesse erősebb védelem az édesanyjuk méhében fejlődő kisbabákat, és valódi segítség a válságban lévő várandósokat.

A szervezet azután döntött a társadalmi összefogás mellett, hogy az egészségügyi tárca vezetője miniszterjelölti meghallgatásán arról beszélt, hogy felülvizsgálnák az Orbán-kormány által 2022-ben bevezetett szívhangrendeletet, melynek lényege, hogy 

az abortusz előtt álló nőknek a műtét előtt meg kell hallgatniuk a magzatuk szívhangját, hogy saját maguk mérlegelhessék a döntésüket.

Megjelent az abortuszpárti lobbi

A CitizenGo megítélése szerint a rendelet eltörlése mögött radikális aktivista csoportok nyomásgyakorlása érezhető, „a Momentum, a Human Rights Watch és az abortuszpárti lobbi azt szeretné, ha a meg nem született gyermekek sorsa kikerülne a párbeszédből, mintha az anya méltósága nem lenne összeegyeztethető a szíve alatt fejlődő élettel”.

Leszögezték, hogy 

a 2022-es szívhangrendelet azonban cseppet sem sérti a válsághelyzetben lévő várandósokat. 

Éppen hogy megadja döntésükhöz a szükséges információt: nem hajlandó elrejteni a gyermek élő valóságát egy súlyos, visszafordíthatatlan elhatározás előtt.

Hangsúlyozták, hogy a szívhangrendelettel együtt az életpárti mozgalom a helyes irányba mutat: Magyarországon stabilan csökken az abortuszok száma. Ezért az ilyen rendelkezéseket meg kell védeni, nem lebontani. Hozzátették, ha visszavonnák a szívhangrendeletet, a meg nem születettek eltűnnének az eljárásból. A klinikák hidegebbé és csendesebbé válnának. A nemzet tovább haladna a demográfiai hanyatlás és az erkölcsi zűrzavar útján.

Meg kell nyomni a vészcsengőt

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a civil kezdeményezésre. Mint fogalmazott, 

most meg kell nyomnunk a vészcsengőt, hiszen a miniszteri meghallgatásokon kiderült, hogy az új kormány nyitott a szívhangrendelet eltörlésére. Nekünk, kereszténydemokratáknak az élet védelme az egyik legfontosabb küldetésünk. 

Máthé Zsuzsa KDNP-s politikus a Mandinernek úgy fogalmazott, a Tisza-kormány egészségügyi minisztere által megkérdőjelezett szívhangrendelet nem vett el jogokat senkitől, de próbált az Alaptörvény azon szelleméhez közelíteni, miszerint az emberi élet a fogantatással kezdődik és a természetes halálig tart. Kiemelte, a rendelet a legvédtelenebbek védelmében született, hogy jelzést adhassanak létezésükről. 

Nyitókép: CitizenGo


 

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
isler111
2026. május 19. 21:26
Ez a legfontosabb az agyhalott bandának ugye??????? Mocskos Tisza!!!!
Kovács József
2026. május 19. 21:19
"Az én testem, az én döntésem" - gondolta a magzat mielőtt fogókkal széttépték a testét
Kanmacska
2026. május 19. 20:59
Én már aláírtam a petíciót a Citizen oldalán. Tedd meg te is!
