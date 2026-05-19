Meghalt Scherer Péter
Kedd délelőtt hunyt el a közkedvelt színész.
„Mély megrendüléssel és őszinte döbbenettel fogadtam a hírt, hogy Scherer Péter, a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakja tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk.
Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Az elmúlt harminc évben nyújtott zseniális alakításai, közvetlen, emberi személyisége és a szakma iránti alázata mély nyomot hagyott a magyar filmművészeten és a mindennapi kulturális élményeinken. Generációknak hozott nevetést és mély, elgondolkodtató pillanatokat.
A magam és a Minisztérium nevében is őszinte részvétemet fejezem ki a családjának, szeretteinek és az egész művészvilágnak. Nyugodjék békében! A tehetsége és az alkotásai örökké velünk maradnak.”
