Kész javaslatcsomaggal tett ajánlatot Magyar Péteréknek az ukrán külügyminiszter

Hozzátette: ezt már többször nyilvánosan kijelentették, illetve a megfelelő csatornákon keresztül jelezték magyar partnereiknek is, hogy nyitottak a kétoldalú kapcsolatok új fejezetére.

Az ukrán diplomácia vezetője arról is beszélt, hogy Kijev esélyt lát az első csatlakozási tárgyalási fejezetcsomag megnyitására, majd ezt követően további öt klaszter megnyitására is. Elmondása szerint ez lesz a mostani brüsszeli találkozóinak egyik legfontosabb témája európai kollégáival.

„Ukrajna elkötelezett a reformok mellett, és folytatni fogjuk ezt az utat. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy Európa ezt is észrevegye, és megfelelő értékelést adjon. Ennek legjobb bizonyítéka pedig a fejezetek megnyitása” – tette hozzá Szibiha.

Az ukrán külügyminiszter az X-en arról is beszámolt, hogy egyeztetett Baiba Braže lett külügyminiszterrel a legutóbbi lettországi drónincidensekről.

„A vizsgálatok bebizonyították, hogy ez orosz elektronikai hadviselés eredménye volt, amely szándékosan eltérítette az ukrán drónokat az oroszországi céljaiktól” – jelentette ki Andrij Szibiha.