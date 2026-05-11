Kész javaslatcsomaggal tett ajánlatot Magyar Péteréknek az ukrán külügyminiszter

A Roszatom-vezér a magyar gazdasági és energetikai miniszterjelölt nyilatkozatára reagált.
A kétoldalú kapcsolatokat javítanák.
Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében – jelentette ki Andrij Szibiha hétfőn Brüsszelben, az európai uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt az Ukrinform beszámolója szerint.
„Van egy javaslatcsomagunk, és készek vagyunk azt megvitatni magyar partnereinkkel,
hogy levegyük a napirendről azt a kérdést, amely rontotta és mérgezte kétoldalú kapcsolatainkat. Meggyőződésem, hogy részünkről ezek reális javaslatok. Érdekeltek vagyunk a kétoldalú párbeszéd kialakításában mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig természetesen a vezetők szintjén is” – hangsúlyozta a tárcavezető.
Szibiha szerint a történelmi jelentőségű magyarországi választások után az ukrán fél úgy látja, hogy új lendületet kaphat az Ukrajna teljes jogú európai uniós tagságához vezető folyamat.
„Először is feloldották a 90 milliárdos hitel blokkolását. Ez Ukrajnában rendkívül fontos számunkra makropénzügyi stabilitásunk szempontjából, valamint a védelmi képességeink miatt is, mivel ezeket a forrásokat drónok beszerzésére és gyártására, valamint a télre való felkészülésre fordítjuk” – fogalmazott.
Hozzátette: ezt már többször nyilvánosan kijelentették, illetve a megfelelő csatornákon keresztül jelezték magyar partnereiknek is, hogy nyitottak a kétoldalú kapcsolatok új fejezetére.
Az ukrán diplomácia vezetője arról is beszélt, hogy Kijev esélyt lát az első csatlakozási tárgyalási fejezetcsomag megnyitására, majd ezt követően további öt klaszter megnyitására is. Elmondása szerint ez lesz a mostani brüsszeli találkozóinak egyik legfontosabb témája európai kollégáival.
„Ukrajna elkötelezett a reformok mellett, és folytatni fogjuk ezt az utat. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy Európa ezt is észrevegye, és megfelelő értékelést adjon. Ennek legjobb bizonyítéka pedig a fejezetek megnyitása” – tette hozzá Szibiha.
Az ukrán külügyminiszter az X-en arról is beszámolt, hogy egyeztetett Baiba Braže lett külügyminiszterrel a legutóbbi lettországi drónincidensekről.
„A vizsgálatok bebizonyították, hogy ez orosz elektronikai hadviselés eredménye volt, amely szándékosan eltérítette az ukrán drónokat az oroszországi céljaiktól” – jelentette ki Andrij Szibiha.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet