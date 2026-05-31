félidős választás Donald Trump Republikánus Párt Demokrata Párt Egyesült Államok

Trump jelöltjei tarolnak az előválasztásokon, de ez még nem jelent automatikus sikert a félidős választáson

2026. május 31. 20:14

A New York Times szerint az elnök továbbra is rendkívül erős befolyással rendelkezik a Republikánus Párt bázisában, de ez önmagában nem garantálja a republikánus sikert novemberben.

2026. május 31. 20:14
Donald Trump az elmúlt hetekben ismét látványos győzelmeket aratott a republikánus előválasztásokon, ahol a párt hagyományos irányvonalát képviselő politikusok rendre elhasaltak a MAGA-jelöltekkel szemben. A New York Times szerint az amerikai elnök kabinetülésén is büszkén hivatkozott arra, hogy Texasban újabb, általa támogatott jelölt győzte le a „rinocéroszoknak” gúnyolt szárnyhoz tartozó riválisát. Trump szerint mindez már a novemberi félidős választások előjátéka volt.

A lap azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy az előválasztási sikerek és az általános választási eredmények között jelentős különbség lehet:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • míg az előválasztásokon elsősorban a legelkötelezettebb republikánus szavazók vesznek részt,
  • novemberben a pártnak a mérsékeltebb, a független és a bizonytalan választókat is meg kell szólítania.

Az elemzés szerint éppen az utóbbi területen mutatkoznak problémák. Sok amerikai továbbra is elégedetlen

  • a gazdaság helyzetével,
  • az inflációval és
  • az üzemanyagárakkal,
  • miközben az iráni konfliktus is megosztja a közvéleményt.

Repedések Washingtonban

A New York Times szerint Trump befolyása a republikánus szavazók körében továbbra is rendkívül erős, Washingtonban azonban már nem minden kérdésben tudja érvényesíteni akaratát.

A közelmúltban republikánus szenátorok akadályozták meg több, Trump által támogatott kezdeményezés elfogadását. Az ellenállás olyan mértékű volt, hogy a Fehér Ház egyes tervek visszavonását is mérlegeli a következők közül:

  • a Fehér Ház új báltermének finanszírozása;
  • az 1,8 milliárd dolláros „politikai üldöztetés” alap (olyan Trump-szövetségesek támogatására, akik szerint a demokraták politikai okokból akarják ellehetetleníteni őket);
  • az iráni háborús szerepvállalás korlátozása, illetve az azt lezárni kívánó szenátusi határozat előmozdítása vagy
  • a Kennedy Center átnevezése körüli vita.

A New York Times szerint mindez jól mutatja a jelenlegi helyzet ellentmondásait:

Trump továbbra is rendkívül népszerű saját táborában, miközben országos támogatottsága csökken.

Gazdaság helyett politikai leszámolás?

A lap által idézett republikánus stratégák szerint a választók jelentős részét elsősorban a megélhetési problémák érdeklik.

Douglas Heye, a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) egykori kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott:

Az embereknek nem bálteremre van szükségük, nem politikai alapokra van szükségük, hanem arra, hogy megfizethető legyen a saláta.”

A Quinnipiac Egyetem felmérése szerint a republikánus szavazók 73 százaléka továbbra is elégedett Trump teljesítményével, ugyanakkor az elnök országos népszerűségi mutatója második ciklusának mélypontjára süllyedt.

A New York Times és a Siena College közös kutatása szerint a választók többsége helytelennek tartotta az iráni háborús szerepvállalást is, ami tovább növelheti a republikánus vezetés aggodalmait a novemberi választások előtt.

Az ajánlás ereje továbbra is megmaradt

Mindezek ellenére a republikánus politikusok többsége továbbra is úgy véli, hogy Trump támogatása az egyik legerősebb politikai fegyver az amerikai politikában.

A lap több republikánus forrást is idézett, akik szerint

jelenleg szinte lehetetlen országos karriert építeni a Republikánus Pártban Trump nyílt ellenállása mellett.

Patrick McHenry volt republikánus képviselő szerint ugyan lehet politikai előrelépést elérni Trump áldásával vagy legalább semlegességével, de nyílt ellenkezése komoly akadályt jelent.

A New York Times összegzése szerint ezért a republikánusok számára a fő kérdés már nem az, hogy Trump uralja-e a pártot – ezt kevesen vitatják –, hanem az, hogy a MAGA-tábor mozgósítására épülő stratégia elegendő lesz-e a novemberi félidős választások megnyeréséhez is. A válasz erre csak a voksolás napján derül ki.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az amerikai lap a november 3-án esedékes félidős választások kapcsán egy véleménycikkben elmélkedett arról, hogy a demokraták sikerrel alkalmazhatják-e azt a módszert Trump és a republikánusok ellen, amellyel Magyar Péternek sikerült legyőznie Orbán Viktor és a Fideszt az április 12-ei magyar országgyűlési választáson.

***

Fotó: Kent NISHIMURA / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gubbio
2026. május 31. 20:23
Még van 2 és fél éve, hogy gatyába rázza a világot. Ha nem szedi össze magát, akkor visszajönnek a demokraták. Illet volna nagyobb segítséget nyújtania - és még időben - Orbán Viktornak, aki vásárra vitte érte a bőrét
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!