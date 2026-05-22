Időt nyertek Trumpnak az iráni háborúhoz a republikánusok

Az amerikai republikánus törvényhozók csütörtökön nehezen találták meg a szükséges szavazatokat ahhoz, hogy elutasítsák azt a törvényjavaslatot, amely Donald Trump elnököt az Iránnal vívott háborúból való kilépésre kötelezné, így a tervezett szavazások júniusra csúsznának – írja az Euronews.

A demokraták szerint a republikánusok gyávák, amiért a szavazást a következő hónapra halasztották,

míg a republikánusok azzal érvelnek, hogy a lépés célja az volt, hogy a szavazáson részt nem vevő törvényhozóknak is lehetőséget adjanak a véleménynyilvánításra.