Ft
Ft
25°C
12°C
Ft
Ft
25°C
12°C
05. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
iráni háború Donald Trump Republikánus Párt Demokrata Párt Egyesült Államok

Időt nyertek Trumpnak az iráni háborúhoz a republikánusok

2026. május 22. 09:21

A demokraták „gyávának” nevezték a republikánusokat.

2026. május 22. 09:21
null

Az amerikai republikánus törvényhozók csütörtökön nehezen találták meg a szükséges szavazatokat ahhoz, hogy elutasítsák azt a törvényjavaslatot, amely Donald Trump elnököt az Iránnal vívott háborúból való kilépésre kötelezné, így a tervezett szavazások júniusra csúsznának – írja az Euronews.

A demokraták szerint a republikánusok gyávák, amiért a szavazást a következő hónapra halasztották, 

míg a republikánusok azzal érvelnek, hogy a lépés célja az volt, hogy a szavazáson részt nem vevő törvényhozóknak is lehetőséget adjanak a véleménynyilvánításra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az Egyesült Államok Képviselőháza szavazást tervezett a demokraták által benyújtott háborús határozatról, amely megfékezné Trump elnök katonai akcióit. De mivel világossá vált, hogy a republikánusoknak nem lesz elég szavazójuk a törvényjavaslat elutasításához, a republikánus kongresszusi vezetők elhalasztották a szavazást.

Ez a legújabb jele annak, hogy a Kongresszusban csökkent a támogatottsága a háborúnak, 

amelyet Donald Trump több mint két hónappal ezelőtt indított Izraellel együtt Irán ellen anélkül, hogy megszerezte volna az amerikai kongresszusi jóváhagyást.

A kongresszusi vezetők cselekedetei azt mutatják: a republikánusok küzdenek azért, hogy fenntartsák az elnök háborújának politikai támogatottságát. Az egyszerű republikánusok egyre inkább hajlandóak szembeszállni Trumppal a háború ügyében, amely kezdetben csak hetekre volt tervezve, de most már három hónapja tart, és a közeljövőben sem látszik még a vége.

Fotó: AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. május 22. 11:57
A szétbaszott arab öböl -beli terminálok, stb... nem épülnek vissza egyhamar ! Pusztulj EU !
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 22. 11:55
Irán átadná az uránját RUS-nak... Hurrá ! Ahelyett hogy rögtön vettek volna tőlük 5-6 robbanófejet....
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 22. 11:54
zolotarjov-2 Igen ! Nem szabad ! Minél tovább tart, annál rosszabb az EU-nak ! És ez jó ! Nagyon jó !
Válasz erre
0
0
zolotarjov-2
2026. május 22. 11:10
Nem szabad Trump-ot a háborújában megfékezni! Követeljük az újabb amerikai trumpista CPAC konferencia megtartását Budapesten az elnök úr és a háború támogatására!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!