Időt nyertek Trumpnak az iráni háborúhoz a republikánusok

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
A demokraták „gyávának” nevezték a republikánusokat.
Az amerikai republikánus törvényhozók csütörtökön nehezen találták meg a szükséges szavazatokat ahhoz, hogy elutasítsák azt a törvényjavaslatot, amely Donald Trump elnököt az Iránnal vívott háborúból való kilépésre kötelezné, így a tervezett szavazások júniusra csúsznának – írja az Euronews.
A demokraták szerint a republikánusok gyávák, amiért a szavazást a következő hónapra halasztották,
míg a republikánusok azzal érvelnek, hogy a lépés célja az volt, hogy a szavazáson részt nem vevő törvényhozóknak is lehetőséget adjanak a véleménynyilvánításra.
Az Egyesült Államok Képviselőháza szavazást tervezett a demokraták által benyújtott háborús határozatról, amely megfékezné Trump elnök katonai akcióit. De mivel világossá vált, hogy a republikánusoknak nem lesz elég szavazójuk a törvényjavaslat elutasításához, a republikánus kongresszusi vezetők elhalasztották a szavazást.
Ez a legújabb jele annak, hogy a Kongresszusban csökkent a támogatottsága a háborúnak,
amelyet Donald Trump több mint két hónappal ezelőtt indított Izraellel együtt Irán ellen anélkül, hogy megszerezte volna az amerikai kongresszusi jóváhagyást.
A kongresszusi vezetők cselekedetei azt mutatják: a republikánusok küzdenek azért, hogy fenntartsák az elnök háborújának politikai támogatottságát. Az egyszerű republikánusok egyre inkább hajlandóak szembeszállni Trumppal a háború ügyében, amely kezdetben csak hetekre volt tervezve, de most már három hónapja tart, és a közeljövőben sem látszik még a vége.
Fotó: AFP