Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében – egy ember életét vesztette

Magyar Péter a Mol üzemében történt robbanásról: A megsérült csővezetéken jelenleg fáklyaszerű égés van
Robbanás történt, illetve tűz ütött ki péntek reggel a Mol tiszaújvárosi üzemében. – írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.
A miniszterelnök tájékoztatása szerint a katasztrófa halálos áldozattal is járt, egy ember életét vesztette, emellett többen súlyos sérüléseket szenvedtek.
A kormányfő egy későbbi bejegyzésében részletezte, a csővezeték sérült szakaszán fáklyaszerű égés tapasztalható.
„További információkkal a rövidesen a helyszínre érkező gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István és a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt fognak szolgálni” – tudatta Magyar Péter, aki az elhunyt családja felé őszinte részvétét fejezte ki, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kíván.
A miniszterelnök tájékoztatása szerint a balesetnek hét súlyos égési sérüléseket szenvedő érintettje van.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója hamarosan a helyszínre érkeznek.
Nem sokkal a baleset után Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is reagált a történésékre Facebook-oldalán. A tárcavezető világossá tette, úton van a helyszínre, ahol találkozik majd Hernádi Zsolt a Mol vezérigazgatójával.
A miniszter őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családja felé, valamint úgy fogalmazott fogalmazott: „minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a sérültek és családjaik mielőbb megkapják a szükséges támogatást.”
Közölte,
a jelenlegi információik szerint az Olefin-1 üzemnél az üzem indításakor (nagy leállás után) egy kompresszor felrobbant, és jelenleg tűz van az üzemben, a tűzoltók a helyszínen dolgoznak. Meg nem erősített információk szerint 9 sérült és 1 halott van.”
Kapitány István jelezte, péntek délelőtt 10 órakor kapott értesülései szerint a tűz terjedését sikerült megfékezni. „A sérülteknek 2. fokú égési sérülései vannak” – tette hozzá.
A miniszter közölte azt is, hogy a Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig a veszélyes anyag koncentrációja a határérték feletti szintet nem érte el.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán egy, mentőhelikopterrel a Debreceni Egyetem Klinikájára szállított súlyos légúti égési sérüléseket szenvedő, és további hét könnyebb égési sérültről számolt be. A könnyebb sérülteteket a miskolci kórházban látják el.
A Tiszaújvárosi Krónika Facebook-bejegyzésében a lakosságot arról informálta, hogy a katasztrófavédelem kirendeltségének tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az üzemben kialakult helyzet.
Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek elmondta: a tűz oltása folyamatban van.
A helyszínre a mentést végző szervek nagy erőkkel vonult ki, több tűzoltóegységgel és mobil laborral is érkeztek a szakemberek, emellett mentőhelikopterek is megjelentek a helyszínen.
A mentést végző járművekkel kapcsolatban a Boon.hu videóján keresztül kiderült, az Országos Mentőszolgálat baleseti protokolljának megfelelően három mentőhelikoptert riasztott a helyszínre.
A kialakult helyzetre Facebook-oldalán reagált Dr. Fülöp György Tiszaújváros polgármester is. Jelezte, hogy a városvezetés már felvette a kapcsolatot mind a Mol, mind a Katasztrófavédelem vezetésével.
A szakemberek jelenleg is dolgoznak a tűz oltásán, mentési folyamatok is zajlanak. Az esetnek egy halálos áldozata és több sérültje van – tájékoztatott a polgármester.
