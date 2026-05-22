tiszaújvárosi mol tiszaújvárosi haláleset tűz robbanás

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében – egy ember életét vesztette

2026. május 22. 09:38

Egy ember életét vesztette, emellett többen súlyos sérüléseket szenvedtek.

2026. május 22. 09:38
null

Robbanás történt, illetve tűz ütött ki péntek reggel a Mol tiszaújvárosi üzemében. – írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a katasztrófa halálos áldozattal is járt, egy ember életét vesztette, emellett többen súlyos sérüléseket szenvedtek.

A kormányfő egy későbbi bejegyzésében részletezte, a csővezeték sérült szakaszán fáklyaszerű égés tapasztalható.

„További információkkal a rövidesen a helyszínre érkező gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István és a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt fognak szolgálni” – tudatta Magyar Péter, aki az elhunyt családja felé őszinte részvétét fejezte ki, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kíván.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a balesetnek hét súlyos égési sérüléseket szenvedő érintettje van.

Nem sokkal a baleset után Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is reagált a történésékre Facebook-oldalán. A tárcavezető világossá tette, úton van a helyszínre, ahol találkozik majd Hernádi Zsolt a Mol vezérigazgatójával.

A miniszter őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családja felé, valamint úgy fogalmazott fogalmazott: „minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a sérültek és családjaik mielőbb megkapják a szükséges támogatást.”

Közölte, 

a jelenlegi információik szerint az Olefin-1 üzemnél az üzem indításakor (nagy leállás után) egy kompresszor felrobbant, és jelenleg tűz van az üzemben, a tűzoltók a helyszínen dolgoznak. Meg nem erősített információk szerint 9 sérült és 1 halott van.” 

Kapitány István jelezte, péntek délelőtt 10 órakor kapott értesülései szerint a tűz terjedését sikerült megfékezni. „A sérülteknek 2. fokú égési sérülései vannak” – tette hozzá.

A miniszter közölte azt is, hogy a Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig a veszélyes anyag koncentrációja a határérték feletti szintet nem érte el.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán egy, mentőhelikopterrel a Debreceni Egyetem Klinikájára szállított súlyos légúti égési sérüléseket szenvedő, és további hét könnyebb égési sérültről számolt be. A könnyebb sérülteteket a miskolci kórházban látják el.

A Tiszaújvárosi Krónika Facebook-bejegyzésében a lakosságot arról informálta, hogy a katasztrófavédelem kirendeltségének tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti az üzemben kialakult helyzet. 

Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek elmondta: a tűz oltása folyamatban van.

A helyszínre a mentést végző szervek nagy erőkkel vonult ki, több tűzoltóegységgel és mobil laborral is érkeztek a szakemberek, emellett mentőhelikopterek is megjelentek a helyszínen.

A mentést végző járművekkel kapcsolatban a Boon.hu videóján keresztül kiderült, az Országos Mentőszolgálat baleseti protokolljának megfelelően három mentőhelikoptert riasztott a helyszínre.

A kialakult helyzetre Facebook-oldalán reagált Dr. Fülöp György Tiszaújváros polgármester is. Jelezte, hogy a városvezetés már felvette a kapcsolatot mind a Mol, mind a Katasztrófavédelem vezetésével.

A szakemberek jelenleg is dolgoznak a tűz oltásán, mentési folyamatok is zajlanak. Az esetnek egy halálos áldozata és több sérültje van – tájékoztatott a polgármester.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Facebook / Tiszaújvárosi Krónika

Aquila non captat muscas
2026. május 22. 12:04
Azért lehet, hogy a lengyel lapnak tett nyilatkozat nem aratott osztatlan sikert tőlünk keletre. Rzeczpospolita cikkében megjelent eredeti lengyel nyelvű idézet a következőképpen hangzik:„Moim zdaniem, gdy wojna się skończy, cała Unia Europejska wróci do zakupu rosyjskiego gazu, bo jest on tańszy. Nakazuje to konkurencyjność i geografia. To takie proste. Zobaczycie to panowie zresztą sami...(a többi nem fér ide, ellenőrízhető) "Szerintem, amikor a háború véget ér, az egész Európai Unió vissza fog térni az orosz gáz vásárlásához, mert az olcsóbb. Ezt a versenyképesség és a földrajz határozza meg. Ez ilyen egyszerű. De, uraim, ezt önök is meg fogják látni. Nem tudok mindent megjósolni, de ez az érzésem... Szerintem ez az uniós politika jelentősen megváltozik majd a háború befejezése után. Remélem, ez nagyon hamar megtörténik. Versenyképesnek kell lennünk – Magyarországnak, Lengyelországnak. Ehhez pedig alacsonyabb energiaárakra van szükségünk." Ez ugye tegnap jelent meg. Ma meg...
buktoragyufaarus
2026. május 22. 11:55 Szerkesztve
csapláros 2026. május 22. 11:53 Álmodik a nyomorod, szarfaszú szabotőr.
zrx8
2026. május 22. 11:53
Úgy látszik, Petro Madiar nem teljesítette elég gyorsan a főnöke, a kijivi metélttörp valamelyik kívánságát..
csapláros
2026. május 22. 11:53
buktoragyufaarus 2026. május 22. 10:22 • ..."Lehet csapláros az anyját akarta felrobbantani csak a kocsmából kijövet eltévedt.A bukott fidnyák patkányok családjukon állnak bosszút elkeseredésükben .De, hozzáteszem támogatom.👍😂"... Álmodik a nyomorod, szarfaszú szabotőr.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!