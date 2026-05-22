05. 22.
péntek
alapító tehetséggondozás orbán balázs mathias corvinus collegium alapítvány diák intézmény petíció mcc

Egy emberként állnak ki a diákok és a közéleti szereplők az MCC mellett – megszólalt az alapító is

2026. május 22. 08:09

„Az alapítvány ügye nem pártpolitikai kérdés, hanem a jövő nemzedékeinek esélye: léte nemzeti ügy, jövője pedig közös felelősségünk” – hangsúlyozták a petíció elindítói. Az alapító, Tombor András pedig kijelentette, párbeszédet kezdeményez a kormánnyal.

Orbán Balázs, a nemrég leköszönt miniszterelnök volt politikai igazgatója közösségi oldalán arról számolt be, hogy diákkezdeményezés indult a Mathias Corvinus Collegium – MCC megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá.

Bejegyzésében a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány kuratóriumi elnöke hangsúlyozta, hogy 

az elmúlt 30 évben az MCC Kárpát-medence-szerte vált meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézménnyé, amely különböző programjain keresztül több mint 8 ezer diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget.

Majd hozzáfűzte, hogy a tehetséggondozó intézmény 

  • közösséget, 
  • tudást és 
  • lehetőséget 

jelent fiatalok ezrei számára – politikai vagy társadalmi háttértől függetlenül. „Hiszünk abban, hogy ezeket az értékeket közösen kell megőriznünk a jövő generációi számára is” – fogalmazott.

Orbán Balázs azt is kiemelte, hogy „fantasztikus aláírók” vannak már most is, akiknek köszönettel tartozik az MCC közössége nevében.

Posztját a politikus azzal zárta, hogy mindenkit aláírásra buzdított, aki támogatja az intézmény megőrzését, és aki számára fontos a magyar tehetséggondozás jövője.

Határokon átívelő tehetséggondozás

A kezdeményezés elindítói a petícióban azt is hangsúlyozták, hogy az MCC háború sújtotta kárpátaljai közösségtől Erdélyen át a Vajdaságig, Szombathelytől Nyíregyházáig karolta, karolja fel a legtehetségesebb fiatalokat, politikai, felekezeti és társadalmi hovatartozástól függetlenül erősítve a nemzet iránti elkötelezettséget – olyan közeget építve, ahol a tanulás és a tudásszerzés mellett a tiszteleten alapuló vitakultúrának is helye van.

„Az MCC három évtizedes eredményeit meg kell őriznünk, hiszen az intézmény mögött valódi sorsok, diákok és értékek állnak. Mi – diákok, tanárok, szülők, öregdiákok és támogatók – felelős és méltányos hozzáállást kérünk a magyar társadalomtól és az újonnan felálló Országgyűléstől, továbbá kérjük az intézmény vezetőtestületeinek, támogatóinak és alapítójának a segítségét az intézmény helyzetének biztosításában. 

Az alapítvány ügye nem pártpolitikai kérdés, hanem a jövő nemzedékeinek esélye: léte nemzeti ügy, jövője pedig közös felelősségünk” 

– szögezték le közös kiállásukban.

A dokumentum szerint az aláírók között szerepel például Stumpf István politológus, egyetemi tanár, volt alkotmánybíró és kancelláriaminiszter, Kovács Zoltán közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja, Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium volt stratégiai államtitkára vagy Fa Nándor hajótervező és -építő is.

A petíciót ITT írhatja alá!

Megszólalt az alapító

A rendszerváltás óta a legrégebben (1996 óta) működő és legnagyobb tehetséggondozó intézmény alapítója, Tombor András látva, hogy az intézmény jövője veszélyben van, kötelességének érezte, hogy mint alapító fellépjen annak védelmében. 

Közleményében így fogalmazott: „Egyetértek a szerdán nyilvánossá vált alaptörvény-módosítás rendelkezésével, hogy az állam által juttatott vagyont nemzeti vagyonnak tekintjük, ennélfogva készen kell állni a kölcsönös számadásra.

Ugyanakkor mint az MCC alapítója párbeszédet kezdeményezek a kormányzattal az intézmény sikeres és hosszú távú működésének biztosítása érdekében” 

– jelentette ki nyilatkozatában.

Ezek voltak az előzmények

A Tisza Párt elnöke, immár Magyarország miniszterelnöke, Magyar Péter április 17-én, Hernádi Zsolttal, a Mol csoport elnök-vezérigazgatójával folytatott előző napi megbeszélését követően, az MCC-nek utalandó osztalék ügyében közölte: a Mol vezetősége azt fogja javasolni, hogy a harmadik negyedévben legyen osztalékfizetés. Hozzátette, hasonló ügyben meg fogja keresni a Richter vezérigazgatóját is.

Az MCC április 30-án közleményben jelezte: nyitottak minden szakmai párbeszédre és egyeztetésre, ideértve a gazdasági és jogszabályi környezet változásait érintő kérdéseket is. Az MCC tehetséggondozási programjának támogatásáról szóló törvény szerint a Mol Nyrt. és a Richter Gedeon Nyrt. részvényállományának 10-10 százalékát kezeli az MCC.

Összesen 31 komment

evpus
2026. május 22. 09:23
Az agyhalott tiszás trollok képtelenek átlátni, hogy mit csináltak április 12-én! Készül már a táblázat arról, hogy hova nem megy a jobboldali patrióta! Szálláshelyek, utazási irodák, különböző szakemberek, éttermek, büfék, cukrászdák, gyógyszertárak, iskolák stb. ha tiszás, oda nem megyünk!! Szentkirályit sem iszunk!
Kormánypárti2
2026. május 22. 09:21
Tényleg csak rokoni szálakon keresztül van jogi diplomája a fososnak, mert ha valódi lenne, akkor tudná hogy jogosan nem kobozhatja el az MCC részvényeit és nem pofázhat bele magáncégek osztalék kifizetésébe. Persze proli hergelésnek fasza a buli.
sors
2026. május 22. 09:16
Akármennyire is elégedtelnekednek itt a libsik, már sehol nem megy Európában ez az EU-fetisizmus. A nyugati orientációnak vége, EU-nak vége, Nyugat-Európának vége. Az a bajuk, hogy néhány kutatóhelyen ezt meg is írják, el is mondják, mint az MCC-n. Telex, Kontroll, 444 és többiek éppúgy propagandisták mint amilyennek a vállaltan patrióta sajtóhelyek és kutatóintézetek.
nyugalom
2026. május 22. 09:14
Ha kell, utcára, a csürhe ellen!
