Az elemző rámutatott: komoly szerepe van Trump és Putyin kínai látogatásának

Arra is rámutatott, hogy Washington olyan háborúba ragadt bele, amelyet maga kezdeményezett, ráadásul a novemberi amerikai félidős választások közeledtével Trumpnak külpolitikai sikereket is fel kell mutatnia.

A szakértő az Indexnek kifejtette, a nyugati gondolkodás egyik meghatározó jellemzője a szövetségi logika és „az oldalak kijelölése”, ám sem Kína, sem Oroszország nem a klasszikus nyugati civilizációból származik, ezért a két ország lépéseit sem szabad kizárólag nyugati terminológiával értelmezni.

„Bár hivatalosan nem katonai szövetségről beszélünk, a két ország között rendkívül magas szintű stratégiai koordináció alakult ki. A kétoldalú kereskedelmi forgalom már évek óta meghaladja a 200 milliárd dollárt, az energiaegyüttműködés folyamatosan bővül, miközben a kereskedelem döntő része ma már dollár használata nélkül zajlik. Kína számára Oroszország egyszerre jelent stabil energiaforrást és geopolitikai partnert, míg Oroszország számára Kína vált az egyik legfontosabb gazdasági támaszponttá a nyugati szankciók időszakában. Mindez azonban nem klasszikus katonai szövetség, sokkal inkább egy pragmatikus, érdekvezérelt stratégiai együttműködés.” – fejtette ki Horváth Levente.