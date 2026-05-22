lengyelország fehér ház jd vance egyesült államok donald trump

Döntött Trump: katonákat küld Lengyelországba, és azt is megnevezte, ki miatt teszi mindezt

2026. május 22. 06:09

Kedd óta lehetett tudni, hogy nagy bejelentésre készülnek az Egyesült Államokban.

Az Egyesült Államok további 5000 katonával növeli lengyelországi csapatainak létszámát – jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Truth Social közösségi oldalon.

„Örömmel jelentem be, hogy az Egyesült Államok további 5000 katonát vezényel Lengyelországba. 

A döntés alapja Karol Nawrocki jelenlegi lengyel elnök sikeres megválasztása – akit büszkén támogattam –, valamint a vele fennálló kiváló kapcsolatunk”

 – írta az amerikai elnök.

JD Vance amerikai alelnök kedden Washingtonban még arról beszélt újságíróknak, hogy az Egyesült Államok egyelőre nem döntötte el, hová vezényli a korábban Lengyelországba szánt, több ezer fős katonai kontingenst. Ugyanezen a napon Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter az amerikai hivatali partnerével folytatott telefonos megbeszélése után az X-en azt írta: „az amerikai hadügyminiszter megerősítette, hogy változatlan marad az Egyesült Államok elkötelezettsége Lengyelország védelme és biztonsága mellett”.

Trump tavaly májusban fogadta Nawrockit a Fehér Házban, és a lengyel választások előtti döntő időszakban támogatásáról biztosította. Szeptemberben ismét találkozott vele a Fehér Házban, ahol kijelentette: az Egyesült Államok akár növelheti is katonai jelenlétét Lengyelországban, és ígéretet tett az ország védelmének garantálására.

Az Egyesült Államok jelenleg felülvizsgálja európai katonai jelenlétét, amelyet a várakozások szerint csökkenteni fog, miután Trump nagyobb szerepvállalást sürgetett a NATO-tól Európa védelmében. 

A Pentagon május 1-jén jelentette be 5000 amerikai katona kivonását Németországból. Lengyelország akkor jelezte, hogy kész további amerikai katonák befogadására. Amerikai katonai források szerint május közepi adatok alapján mintegy 7400 amerikai katona állomásozik Lengyelországban.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

 

chief Bromden
2026. május 22. 06:24
A lengyelek kérték, vagy csak hívatlan vendégek lesznek? Mennyibe kerül ez a polákoknak? Úgy látszik az oroszok állomásoztak ideiglenesen Európában. :D
