Magyar Péter egy lengyel lapnak: „Amikor a háború véget ér, az Európai Unió vissza fog térni az orosz gáz vásárlásához”

Interjút adott Magyar Péter a Rzeczpospolita lengyel lapnak. A portál kérdésére, miszerint Magyarország továbbra is tervezi-e a gáz és a kőolaj importálásával finanszírozni Oroszország Ukrajna elleni háborúját, valamint hogy érdekli-e az a lengyel ajánlat, amely a gdański terminálon keresztül cseppfolyósított gázt exportálna Magyarországra, a miniszterelnök hosszas fejtegetésbe kezdett.

Elmondta, hogy bár megnyerték a választásokat, de a földrajz ettől még nem változott meg. Magyar Péter azt a feladatot kapta, hogy a lehető legnagyobb mértékben diverzifikálja Magyarország energiaforrásait, különös tekintettel az ellátás biztonságára, azonban ehhez figyelembe kell venni a nyersanyagárakat is.