Magyar Péter egy lengyel lapnak: „Amikor a háború véget ér, az Európai Unió vissza fog térni az orosz gáz vásárlásához”

2026. május 21. 18:13

Arról ugyanakkor nem beszélt a pártelnök, hogy a Tisza Párt számos alkalommal támogatta szavazatával az orosz energiaimport betiltását.

Interjút adott Magyar Péter a Rzeczpospolita lengyel lapnak. A portál kérdésére, miszerint Magyarország továbbra is tervezi-e a gáz és a kőolaj importálásával finanszírozni Oroszország Ukrajna elleni háborúját, valamint hogy érdekli-e az a lengyel ajánlat, amely a gdański terminálon keresztül cseppfolyósított gázt exportálna Magyarországra, a miniszterelnök hosszas fejtegetésbe kezdett. 

Elmondta, hogy bár megnyerték a választásokat, de a földrajz ettől még nem változott meg. Magyar Péter azt a feladatot kapta, hogy a lehető legnagyobb mértékben diverzifikálja Magyarország energiaforrásait, különös tekintettel az ellátás biztonságára, azonban ehhez figyelembe kell venni a nyersanyagárakat is. 

Természetesen tárgyalóasztalhoz ülünk. És együtt akarunk dolgozni. Tusk miniszterelnök azt mondta, mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkentse ezt az árat, hogy az ajánlat a lehető legversenyképesebb legyen.” 

fogalmazott Magyar Péter.

Szerinte ez nemcsak Lengyelországon múlik, hanem az USA-n és a gázpiacokon is. Elmondta, hogy vannak uniós alapok is, amelyek lehetővé teszik Magyarország számára a jobb szállítási feltételeket, valamint azt is, hogy több interkonnektort akar építeni.

Az újságíró rámutat, hogy az Európai Unió politikája szerint három év múlva már nem tudna Magyarország orosz gázt vagy olajat vásárolni. Magyar Péter ezt tudomásul vette, de úgy véli, az uniós politika a háború vége után nagyon meg fog változni. 

Úgy gondolom, hogy amikor a háború véget ér, az egész Európai Unió vissza fog térni az orosz gáz vásárlásához, mert az olcsóbb. Ezt diktálja a versenyképesség és a földrajz”

 – fogalmazott, ugyanakkor arról nem beszélt a pártelnök, hogy a Tisza Párt számos alkalommal támogatta szavazatával az orosz energiaimport betiltását; így például az ENSZ 2024. évi bakui éghajlatváltozási konferenciájának (COP29) határozatát, de a párt EP-képviselője, Lakos Eszter is többször mondott igent az orosz energiaimport betiltására.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
greeen
2026. május 21. 19:52
Hogy érjen el a szapora fosás az összes szövődményével együtt te hazug, rohadt gazember. A kampányban mindvégig mást állítottál. Tiszás szavazók. Ez hogy érint benneteket?
Ekrü123
2026. május 21. 19:48
Milyen hàború? Nem azt mondták ( hazudták) eddig, hogy nincs háború?😏
survivor
2026. május 21. 19:47
Hej,egy jó kis 1200- es Lada,12-15 evig autó volt. A Niva BARHOL elment...Ja, nem volt ELEKTRONIKA. ES? ÖV,FEJTAMLA es ne menj 140- nel.80-100 is elég..
survivor
2026. május 21. 19:41
Puty megmondta: nem adunk olajat.Jó az mashova. Nekünk a Kagylósok Bandaja ad. ( Villon)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!