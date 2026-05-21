Magyar Péter egy lengyel lapnak: „Amikor a háború véget ér, az Európai Unió vissza fog térni az orosz gáz vásárlásához”

Dokumentumok bizonyítják: a Tisza az orosz energia kivezetését követeli
Itt vannak a bizonyítékok! Ennyiszer szavazott a Tisza az orosz energia kivezetésére.
Arról ugyanakkor nem beszélt a pártelnök, hogy a Tisza Párt számos alkalommal támogatta szavazatával az orosz energiaimport betiltását.
Interjút adott Magyar Péter a Rzeczpospolita lengyel lapnak. A portál kérdésére, miszerint Magyarország továbbra is tervezi-e a gáz és a kőolaj importálásával finanszírozni Oroszország Ukrajna elleni háborúját, valamint hogy érdekli-e az a lengyel ajánlat, amely a gdański terminálon keresztül cseppfolyósított gázt exportálna Magyarországra, a miniszterelnök hosszas fejtegetésbe kezdett.
Elmondta, hogy bár megnyerték a választásokat, de a földrajz ettől még nem változott meg. Magyar Péter azt a feladatot kapta, hogy a lehető legnagyobb mértékben diverzifikálja Magyarország energiaforrásait, különös tekintettel az ellátás biztonságára, azonban ehhez figyelembe kell venni a nyersanyagárakat is.
Természetesen tárgyalóasztalhoz ülünk. És együtt akarunk dolgozni. Tusk miniszterelnök azt mondta, mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkentse ezt az árat, hogy az ajánlat a lehető legversenyképesebb legyen.”
– fogalmazott Magyar Péter.
Szerinte ez nemcsak Lengyelországon múlik, hanem az USA-n és a gázpiacokon is. Elmondta, hogy vannak uniós alapok is, amelyek lehetővé teszik Magyarország számára a jobb szállítási feltételeket, valamint azt is, hogy több interkonnektort akar építeni.
Az újságíró rámutat, hogy az Európai Unió politikája szerint három év múlva már nem tudna Magyarország orosz gázt vagy olajat vásárolni. Magyar Péter ezt tudomásul vette, de úgy véli, az uniós politika a háború vége után nagyon meg fog változni.
Úgy gondolom, hogy amikor a háború véget ér, az egész Európai Unió vissza fog térni az orosz gáz vásárlásához, mert az olcsóbb. Ezt diktálja a versenyképesség és a földrajz”
– fogalmazott, ugyanakkor arról nem beszélt a pártelnök, hogy a Tisza Párt számos alkalommal támogatta szavazatával az orosz energiaimport betiltását; így például az ENSZ 2024. évi bakui éghajlatváltozási konferenciájának (COP29) határozatát, de a párt EP-képviselője, Lakos Eszter is többször mondott igent az orosz energiaimport betiltására.
Ezt is ajánljuk a témában
Itt vannak a bizonyítékok! Ennyiszer szavazott a Tisza az orosz energia kivezetésére.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala