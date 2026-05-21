Hiába búcsúzik az ellenzéki szereptől Magyar Péter és csapata, az influenszerpolitizálás kitart

Apró, mégis árulkodó részletre hívta fel a figyelmet hétfői posztjában Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, volt kancelláriaminiszter. Mint írta, valamennyi minisztérium hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár vezeti a miniszter irányítása mellett, a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően. Ő tehát az adott tárca első számú köztisztviselője, ám Magyar Péter javaslatára a köztársasági elnök 2026. május 15-én, pénteken nem sokkal éjfél előtt felmentette az összeset úgy, hogy napokig nem voltak meg az utódok. Ilyenre 1990 óta nem volt példa.

Leszámolás mint időnyerés

Az új és a régi miniszterek átadás-átvételi eseményéről készült beszámolókból is az szűrhető le, hogy az új kabinet jórészt fogalmatlan az „aprómunkát” illetően, s az egyes tárcák portfólióját rögzítő, úgynevezett statútumtörvénnyel sem stimmelt minden. Igaz, ez nem tartotta vissza Magyar Pétert attól, hogy politikai vádbeszédet mondjon kinn és benn is a leköszönő rezsimmel szemben. Hasonló szellemben szervezte meg a Tisza a Karmelita, a Miniszterelnöki Kabinet­iroda és a Belügyminisztérium várbeli épületeinek bejárását, „luxizást” emlegető bemutatását, amit később kiterjesztett a teljes rekonstrukció alá vett igazságügyi palotára a Kossuth Lajos téren.