„Ez a zarándoklat mindenkinek egyéni és közösségi élmény egyszerre” – idén is ezrek tartanak a csíksomlyói nyeregbe

a zarándoklat helye, Csíksomlyó, azonban kétségkívül a szentség megnyilatkozásának helye lehet, hiszen az évszázadok során a vonzerőnek egy olyan szintjére jutott, amely áttör hitet, felekezeti hovatartozást és hitetlenséget, történelmi tényeket és legendákat,

és a világ minden tájáról odevonzza a magyarokat, akik részesei szeretnének lenni a búcsú és az együttlét felemelő pillanatainak – hangsúlyozta.

„Az a csodálatos benne, hogy úgy alakult át az egyik legnagyobb magyarság-ünneppé, a világ legkülönbözőbb szegleteiből idesereglő magyarok összetartozásának ünnepévé, hogy közben az ünnep eredeti keresztény, vallásos jellege sem szenvedett csorbát.

Ilyenkor hajlamos az ember arra gondolni, hogy ez nem is emberi szándék, hanem az isteni kegyelem munkálkodásának eredménye”

– szögezte le Lakatos Mihály.

Csíksomlyó erősíti az együvé tartozás és a nemzeti identitás tudatát

Az MCC Magyar Összetartozás Intézetének munkatársa végül arra is választ adott, hogy mi ennek az eseménynek a nemzetpolitikai jelentősége.

Mint fogalmazott, a pünkösdkor ünnepelt eredeti esemény során a leszálló Szentlélek által az a csoda történt meg, hogy a sok országból érkező zarándokok mindegyike a saját nyelvén kezdte hallani az apostolok által hirdetett igét. Az ige tehát sok nyelven hangzott el, hogy mindenki értse.

A mi csíksomlyói búcsúnk esetében pedig mintha éppen fordítva történne: a sok országból ideérkező emberek mindannyian egy nyelven, magyarul hallgatják az igét. És értik is, merthogy ők mind magyarok.

Így élhetik át az ünnep felemelő élményét anyanyelvükön azon nemzettársaink is, akik amúgy a hétköznapokban idegen nyelvi környezetben élik vagy kénytelenek élni az életüket. Ez erősíti az együvé tartozás, a nemzeti összetartozás és ezáltal a nemzeti identitás tudatát is a résztvevőkben”.

Sőt, nemcsak őbennük, hanem mindazokban is, akik élő közvetítések révén vesznek részt az eseményen, vagy csupán híradásokból, képi anyagokból értesülnek az ott történtekről. „Ilyen formán érzelmi és erkölcsi hatásának értéke jószerivel felbecsülhetetlen” – zárta gondolatait Lakatos Mihály.

